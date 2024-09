关于 Atruvia AG

Atruvia 公司(链接位于 ibm.com 外部)由 Fudicia IT AG 和 GAD eG 于 2015 年合并而成,是德国 820 家合作银行的数字化合作伙伴。其银行业 IT 解决方案和服务范围包括数据中心运营、agree21 银行即服务流程、应用程序开发和支持。Atruvia 的行政总部设在卡尔斯鲁厄和明斯特,在慕尼黑、法兰克福和柏林设有分支机构,拥有近 8,400 名员工,2020 年集团销售额约为 17.7 亿欧元。