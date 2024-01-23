客户银行拥有约 8100 万个客户账户，会产生大量的交易，这就需要一个功能强大、弹性强、安全性高的 IT 基础设施。Atruvia 通过四个数据中心的 8 个 IBM® z15® 系统实现了上述目标，这些系统每年处理 800 亿笔核心银行交易，高峰时每秒可处理 12,000 笔交易。IBM Information Management System (IMS) 用于管理交易，数据存储在 IBM Db2® for z/OS® 数据库中。

在分布式方面，客户参与应用程序采用 Java® 实现，既可以采用经典方式，也可以采用微服务方式，托管在 Red Hat® OpenShift® 容器平台上的 x86 Linux® 系统上。大约 1,200 个微服务支持销售平台和其他流程，这些流程通过专有的 API 层使用核心银行服务。

过去，Atruvia 在前端使用 Java/HTML5 实现核心业务交易，在后端使用纯 Java 和 IMS COBOL 连接中层。由于许多 COBOL 程序员即将退休，而银行客户又希望快速提供新的全渠道服务，Atruvia 的高管们决定采用一种创造性的方法来实现应用程序现代化，既能保持 IMS 的安全性和性能，又能提供常用编程语言的优势。

他们的解决方案不是高风险且成本高昂的“直接迁移”策略，而是有选择地进行原地重构。他们将最新版本的 Java 引入基于 IBM zSystems® 平台的现有 IMS/COBOL 运行时，以实现应用程序的渐进式现代化。

Atruvia 高级企业架构师 Pascal Meyer 解释说：“我们的核心银行应用程序一直在不断发展。对于没有理由全面重新实施的要求，我们希望将 Java 引入 IMS COBOL 环境。我们的一个主要目标是以新一代开发人员更熟悉的方式提供我们的银行应用程序。”