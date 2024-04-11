IBM Semeru Runtime Certified Edition for z/OS 提供了一个平台来构建具有高度稳健性、可扩展性和可靠性的现代企业应用程序。开发人员可以使用 Java 的 API、库和框架来构建批处理和事务性应用程序、微服务等。

该产品是使用以下项目构建的：