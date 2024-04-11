支持 Java Standard Edition 规范的高性能 Java 运行时和开发工具包
IBM Semeru Runtime Certified Edition for z/OS（前身为 IBM 64-bit SDK for z/OSJava Technology Edition）是一种编程语言，提供了符合 Java Platform Standard Edition (Java SE) 规范的开发工具和应用程序运行时环境。该产品包含了 OpenJDK 项目中的开源 Java 技术。
IBM Semeru Runtime Certified Edition for z/OS 提供了一个平台来构建具有高度稳健性、可扩展性和可靠性的现代企业应用程序。开发人员可以使用 Java 的 API、库和框架来构建批处理和事务性应用程序、微服务等。
该产品是使用以下项目构建的：
最新版本摘要
先前版本摘要
使用 Java Standard Edition API 测试和部署 Java 应用程序。
使用 IBM Z Integrated Information Processor (zIIP) 运行符合条件的 Java 作业。
利用 OpenJDK 和 Eclipse OpenJ9 Java VM 中的类库。
使 Java 应用程序能够利用最新的 IBM Z 指令集。
为应用程序部署增强型监控和诊断功能。
利用可靠性、可用性和可维护性 (RAS) 增强功能。
了解 z/OS 上的 Java 升级和互操作性。
访问一站式门户，规划迁移到最新 IBM Semeru 版本的旅程。
详细了解如何在 z/OS 上实现 IBM COBOL 与 IBM Semeru 之间的互操作性。
运用 IBM z14 上推出的 Guarded Storage Facility，缩短对响应时间敏感的大型堆应用程序的 GC 暂停时间。
使用高效的二进制编码十进制运算符，这些运算符运用了最新的 IBM z/Architecture 十进制和打包向量十进制指令。
通过自动扩展 GC 和 JIT 编译线程，自动适应不断变化的系统资源和容量。
通过 Java 本机接口与 64 位 Java 应用程序与 31 位本机库进行互操作。
利用 z/OS JAAS Extensions 和硬件加密技术，通过 Java Cryptography Extension (JCE) 实施密钥存储（包括 RACF 密钥存储）。
这是一种完全兼容的 Java 产品，包括 OpenJDK Java 类资料库和 Eclipse OpenJ9 JVM 的 IBM z/OS 平台端口。
将 Java 应用程序作为批处理作业或启动任务运行。访问传统的 z/OS 数据和关键的 z/OS 系统服务，例如目录搜索、日志流等。
作为 z/OS 的一部分提供，不收取许可费用。立即获取适用于 z/OS 的免费 SDK，并快速入门。
满足企业所有 Java 互操作性需求的集中式博客。
编写 Java 应用程序以访问 IMS 数据库并处理 IMS 事务。
编写使用 CICS 服务并受 CICS 控制的 Java 应用程序，就像在任何其他环境中一样。
适用于 DIY 安装的 PAX 存档可安装格式。使用现有 IBMid 进行访问，或在注册时创建一个。
SMP/E (CBPDO, ServerPac) 可安装格式可以轻松管理更新，建议用于生产部署。可通过 Shopz 搜索产品 ID 5655-UA1 获取。
IBM Installation Manager (IM) 可安装格式有助于管理可通过 IBM Fix Central 或 IM Repository 获取的产品更新。请按照说明从 IBM Fix Central 下载压缩文件。
灵活地进行安装、更新和维护
本地安装和 DIY 安装，适用于 UNIX
使用 SMP/E 跟踪工具进行管理
通过 IBM Installation Manager 和远程/本地存储库进行管理
不收取许可费用
运行自己的应用程序
完整功能
世界一流的 IBM 支持服务
通过 S&S ID 5655-I48 授权
通过 S&S ID 5655-I48 授权
通过 S&S ID 5655-I48 授权
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
最新版本需要 z/OS 2.5 (5650-ZOS) 或更高版本。特定功能可能需要 z/OS 基础功能或其可选功能中未包含的其他产品。
最新版本可在以下 IBM Z 服务器上运行：
IBM z16™
IBM z15™（T01、T02）
IBM z14（M01、M02、M03、M04、M05、ZR1）
IBM z13 和 IBM z13s
运行 IBM SDK for z/OS、Java Technology Edition、V8 或更早版本（31 位和 64 位版本）的现有应用程序可能需要更新。Ｖ11 仅提供 64 位版本。
IBM SDK for Java 是随 IBM z/OS 一起订购的免费产品。若要获取最新级别和修复包，请访问 Pax 版本下载页面（ibm.com 外部链接），或前往 Shopz 获取 SMP/E 版本。
是的，IBM SDKs for Java 产品具有免费许可证。
Java 代码和 Java 虚拟机可以在 IBM z Integrated Information Processors (zIIP) 上运行。通过 Java 本机接口 (JNI) 调用的用户本机库不符合相关条件。
IBM SDKs for Java 有权通过 IBM SDKs for z/OS S&S 程序 ID (5655-I48) 获得支持。客户可以使用订阅和支持 (S&S) 计划 ID 来提交支持申请。请注意，应直接针对 IBM z/OS 操作系统和中间件产品中的 Java 应用程序提交支持申请。
Java 对于 IBM z/OS 来说是一种极其重要的语言。查看这些 Java 教程，以更好地了解 z/OS 上的 Java。
本用户指南的内容包括来自 OpenJDK、OpenJ9 和 IBM 的新功能、服务能力改进和修复。
浏览各种资源，以查找在 z/OS 上使用 Java 的提示和诀窍。
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