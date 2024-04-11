主页 计算和服务器 Z z/OS IBM z/OS
利用高度安全且可扩展的操作系统，运行任务关键型应用程序
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抽象几何形状的插图

IBM z/OS® 是面向 IBM Z® 大型机的操作系统 (OS)，适用于连续、大容量操作，安全性和稳定性高。

借助 IBM z/OS，企业可以使用 IBM Z 平台的计算能力和资源，推动业务转型并加速创新。获得企业需要的稳定、安全环境，提高任务关键型工作负载的性能并应对未来的挑战。

IBM z/OS 3.1 标志着操作系统智能的新时代。新版本 z/OS 支持您：

  • 扩大数据价值，推进 AI 和智能自动化驱动的数字化转型
  • 利用卓越的网络弹性能力，提供保护并蓬勃发展
  • 通过直观界面，管理和优化技术基础架构
  • 通过灵活的混合云战略，构建新应用程序并对现有应用程序进行现代化改造
 获取 z/OS 3.1 的更多详细信息
IBM 公布 Watsonx Code Assistant for Z

IBM 扩展了由生成式 AI 驱动的 watsonx Code Assistant，可加速大型机应用程序现代化。

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查看以往 z/OS 公告

优势 AI 融合

扩大数据价值，推进 AI 和智能自动化驱动的数字化转型。

 应用程序现代化与简单化

构建新应用程序或对现有应用程序进行现代化改造，同时优化并简化技术基础架构。

 网络灾备能力

利用量子安全技术提供无与伦比的安全性和弹性功能，提供保护并蓬勃发展。
特色功能 简化管理

通过基于 Web 的界面和简化的自动执行任务，提高 z/OS 程序员的工作效率。

 深入了解 z/OS Management Facility 升级工作流程

实现和推动创新开发，支持新的混合云和 AI 业务应用。

 深入了解 z/OS 升级工作流程 Linux 集成

集成热门开源代码包、Linux® 应用程序、IBM 软件和第三方软件。

 深入了解 IBM z/OS Containers Extensions 云预配

只需创建为 IBM 中间件预配其他功能的服务模板。

 深入了解 IBM Cloud® Provisioning for z/OS JSON 数据库

通过一整套基于 C 的 API，轻松创建并访问 JSON 数据库。

 深入了解 EzNoSQL for z/OS 管理服务

部署可简化管理任务并应用最佳实践和内部标准的服务。

 深入了解 z/OS 管理服务目录 恢复速度更快

恢复服务和恢复工作负载的速度显著提高，同时不增加许可成本。

 深入了解 IBM 系统恢复加速 IT 弹性

快速适应并响应中断或威胁，在无重大影响的情况下继续运营。

 深入了解 IBM zSystems Resilience 普遍加密

对动态和静态数据进行广泛加密，保护数据并实现合规。

 深入了解 IBM zSystems Pervasive Encryption 简化数据归档

使用无服务器数据移动和存储云通信，简化云中的数据归档。

 深入了解透明云分层 服务器通信

将多个 z/OS 副本作为单个映像运行，以便您从单个控制点管理多个系统和资源。

 深入了解 Parallel Sysplex
支持功能 工作流程自动化

在 z/OS 上统筹配置管理、应用程序部署和预配 IT 任务。

 深入了解 z/OSMF Ansible Collection 容器映像

下载可以在 z/OS 的 Linux 和 zCX 环境中运行的开源、免费容器映像。

 深入了解 IBM zSystems 和 LinuxONE Container Registry 现代化

快速启动或加速应用程序现代化改造，并采用标准化方法实现 IT 自动化。

 深入了解 IBM zSystems 和 Cloud Modernization Stack
资源 z/OS 产品简介

深入了解 IBM z/OS 的产品详细信息。

IBM z/OS 常见问题及解答

深入了解有关 z/OS V2.5 的一些常见问题及解答。

z/OS 语言环境概念指南

阅读指南，了解如何运行 C、C++、COBOL、PL/I Fortran 和汇编应用程序。

 开始使用 IBM z/OS Container Extensions (zCX)

了解有关如何在自己的环境中安装、定制和配置 zCX 的更多信息。

揭秘数据

了解为何 IBM Z 是解决用户痛点的理想 AI 平台。

加密入门

理解硬件和软件组件如何在 z/OS 数据集加密环境中交互。

DFSMSrmm 的新增功能

查看这套用于可移动介质的磁带管理系统的最新增强功能。

zHyperLink 入门

了解 IBM zHyperLink for IBM Z/OS 如何轻松加速大型机的事务处理。

IBM Z 弹性功能入门

了解硬件和软件组件如何在 z/OS 数据集加密环境中交互。

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