IBM z/OS® 是面向 IBM Z® 大型机的操作系统 (OS)，适用于连续、大容量操作，安全性和稳定性高。
借助 IBM z/OS，企业可以使用 IBM Z 平台的计算能力和资源，推动业务转型并加速创新。获得企业需要的稳定、安全环境，提高任务关键型工作负载的性能并应对未来的挑战。
IBM z/OS 3.1 标志着操作系统智能的新时代。新版本 z/OS 支持您：
IBM 扩展了由生成式 AI 驱动的 watsonx Code Assistant，可加速大型机应用程序现代化。
产品简介：深入了解 IBM z/OS 的产品详细信息
查看以往 z/OS 公告
扩大数据价值，推进 AI 和智能自动化驱动的数字化转型。
构建新应用程序或对现有应用程序进行现代化改造，同时优化并简化技术基础架构。
利用量子安全技术提供无与伦比的安全性和弹性功能，提供保护并蓬勃发展。
通过基于 Web 的界面和简化的自动执行任务，提高 z/OS 程序员的工作效率。
实现和推动创新开发，支持新的混合云和 AI 业务应用。
集成热门开源代码包、Linux® 应用程序、IBM 软件和第三方软件。
只需创建为 IBM 中间件预配其他功能的服务模板。
通过一整套基于 C 的 API，轻松创建并访问 JSON 数据库。
部署可简化管理任务并应用最佳实践和内部标准的服务。
恢复服务和恢复工作负载的速度显著提高，同时不增加许可成本。
快速适应并响应中断或威胁，在无重大影响的情况下继续运营。
对动态和静态数据进行广泛加密，保护数据并实现合规。
使用无服务器数据移动和存储云通信，简化云中的数据归档。
将多个 z/OS 副本作为单个映像运行，以便您从单个控制点管理多个系统和资源。
在 z/OS 上统筹配置管理、应用程序部署和预配 IT 任务。
下载可以在 z/OS 的 Linux 和 zCX 环境中运行的开源、免费容器映像。
快速启动或加速应用程序现代化改造，并采用标准化方法实现 IT 自动化。
深入了解 IBM z/OS 的产品详细信息。
深入了解有关 z/OS V2.5 的一些常见问题及解答。
阅读指南，了解如何运行 C、C++、COBOL、PL/I Fortran 和汇编应用程序。
了解有关如何在自己的环境中安装、定制和配置 zCX 的更多信息。
了解为何 IBM Z 是解决用户痛点的理想 AI 平台。
理解硬件和软件组件如何在 z/OS 数据集加密环境中交互。
查看这套用于可移动介质的磁带管理系统的最新增强功能。
了解 IBM zHyperLink for IBM Z/OS 如何轻松加速大型机的事务处理。
了解硬件和软件组件如何在 z/OS 数据集加密环境中交互。