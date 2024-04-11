IBM z/OS® 是面向 IBM Z® 大型机的操作系统 (OS)，适用于连续、大容量操作，安全性和稳定性高。

借助 IBM z/OS，企业可以使用 IBM Z 平台的计算能力和资源，推动业务转型并加速创新。获得企业需要的稳定、安全环境，提高任务关键型工作负载的性能并应对未来的挑战。