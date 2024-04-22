IBM Z® 是一系列现代化 z/Architecture 硬件，可运行 z/OS、Linux、z/VSE、z/TPF、z/VM 和 IBM Z 系统软件。
IBM Z 是混合云战略的重要组成部分。借助业界首款可减少碳足迹的量子安全系统²，加速数字化转型，释放比单独使用公共云高出 2.5 倍的价值¹。利用 AI 解锁全新洞察分析，实现应用程序和数据现代化，以及高达 99.999999% 的可用性。³
Gartner 报告：IBM 大型机 60 年发展状态。
运用 AI 和机器学习，通过 IBM Z 将每项事务的数据转换为实时洞察分析。
将 IBM Z 集成到您的混合云中，通过更高的工作效率实现创新。
利用一致的企业级实践和生成式 AI，实现大型机应用程序的现代化。
通过将选定的 x86 工作负载整合到单个物理 IBM Z 系统上来降低能耗。
利用 IBM Z 加强安全性，以帮助保护您的业务数据免受勒索软件等网络威胁。
实现高达 99% 的应用程序可用性，并加速系统恢复。
使用 DevOps 最佳实践加速交付更高质量的混合云解决方案，同时最大限度地降低风险，并优化工作负载部署。
利用大型机上的 AI 改善系统管理、IT 运营、应用程序性能和运营弹性。