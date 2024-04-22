IBM Z® 是一系列现代化 z/Architecture 硬件，可运行 z/OS、Linux、z/VSE、z/TPF、z/VM 和 IBM Z 系统软件。

IBM Z 是混合云战略的重要组成部分。借助业界首款可减少碳足迹的量子安全系统²，加速数字化转型，释放比单独使用公共云高出 2.5 倍的价值¹。利用 AI 解锁全新洞察分析，实现应用程序和数据现代化，以及高达 99.999999% 的可用性。³