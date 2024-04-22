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了解 IBM Z
IBM z Systems 技术的插图

IBM Z® 是一系列现代化 z/Architecture 硬件，可运行 z/OSLinux、z/VSE、z/TPFz/VMIBM Z 系统软件

IBM Z 是混合云战略的重要组成部分。借助业界首款可减少碳足迹的量子安全系统²，加速数字化转型，释放比单独使用公共云高出 2.5 倍的价值¹。利用 AI 解锁全新洞察分析，实现应用程序和数据现代化，以及高达 99.999999% 的可用性。³
如果 IBM Z 可以帮助阻止欺诈，结果会怎样？

Gartner 报告：IBM 大型机 60 年发展状态。
IBM Z 提供的功能
系统 IBM z16 平台采用 AI 并提供具备最高级别的安全性、性能和可用性的突破性技术。 深入了解 IBM z16
软件 IBM Z 软件可帮助企业充分利用安全、云技术、AIOps、自动化技术等方面的软件投资。 深入了解该软件
操作系统 IBM Z 大型机非常灵活，可在 z/OS、Linux、z/TPF 和 z/VM 上运行。 深入了解操作系统
按平台功能浏览 人工智能 (AI)

运用 AI 和机器学习，通过 IBM Z 将每项事务的数据转换为实时洞察分析。

 深入了解 IBM Z 的 AI 技术 Hybrid cloud

将 IBM Z 集成到您的混合云中，通过更高的工作效率实现创新。

 深入了解配置 IBM Z 的混合云 大型机应用程序现代化

利用一致的企业级实践和生成式 AI，实现大型机应用程序的现代化。

 探索大型机应用程序现代化 可持续性发展

通过将选定的 x86 工作负载整合到单个物理 IBM Z 系统上来降低能耗。

 在 IBM z16 上探索可持续性 安全性

利用 IBM Z 加强安全性，以帮助保护您的业务数据免受勒索软件等网络威胁。

 深入了解 IBM Z 的安全性 弹性

实现高达 99% 的应用程序可用性，并加速系统恢复。

 深入了解 IBM Z 的弹性 DevOps

使用 DevOps 最佳实践加速交付更高质量的混合云解决方案，同时最大限度地降低风险，并优化工作负载部署。

 深入了解 DevOps on IBM Z AIOps

利用大型机上的 AI 改善系统管理、IT 运营、应用程序性能和运营弹性。

 深入了解 IBM Z 的 AIOps
成为大型机用户
了解行业关键型企业计算技能

浏览经定制的培训、认证和实践经验，培养所需的技能，以便您可以充分利用对这项技术的投资。

 阅读博客 IBM Z Mainframe Skills Depot
成功案例 低风险的银行应用程序现代化

Atruvia AG 在 IBM 的协助下，保护数百万银行客户的数据免受泄露影响。

 增强银行业弹性

ANZ 通过高度灵活和镜像的 IBM Z 改造大型机环境。
资源 生成式 AI 助力大型机应用程序现代化

了解如何实现业务敏捷性，应对竞争挑战和客户需求，并在大型机上实现应用程序现代化。

银行业以外的大型机应用程序现代化

这是大型机现代化五部曲系列博客的第一部。着眼于保险、汽车和零售等行业的大型机现代化。

为混合云提供更多选择

深入了解如何借助 IBM Cloud Pak® for Business Automation，更快速获得更加可靠的业务成果。

 与技术合作伙伴一起实现现代化

充分利用不断发展的技术合作伙伴生态系统和多种开源选项，加速推动现代化改造。
采取后续步骤

探索我们的大型机应用程序现代化解决方案。或安排与 IBM Z 代表进行 30 分钟的免费会议。

 探索我们的现代化解决方案
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