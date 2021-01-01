企业 Linux® 操作系统为您的混合云 IT 基础架构提供坚实的基础。在 Linux on IBM Z 上运行的工作负载继承了 IBM Z® 平台的可靠性、可扩展性和安全性。将您的工作负载整合到 Linux on IBM Z 上，以共享资源、降低成本并提高性能和效率。
利用 Linux 平台实现混合云现代化，提供安全性和效率并帮助您实现可持续性发展目标。
使用 IBM z16™ 实现可持续 IT 基础架构。研究表明，单个 IBM z16™ 多机架可以完成多达 2000 个 x86 核心的工作。¹
保护您的数据（每天运行多达 190 亿笔完全加密交易）并按政策管理数据隐私。
通过 Linux 和其他工作负载的托管，将延迟减少 4.7 倍并提高吞吐量。
通过 IBM z16 for Linux 工作负载获得新的见解以及速度、弹性和一致性，为您的混合云方法带来好处。
提供可持续性发展、可扩展性、安全性以及卓越性能，以满足各种数据服务需求。
从我们的分销合作伙伴处获取有关经过认证和 IBM 测试的 Linux 平台的信息。
查看有关 Linux on IBM Z 和 IBM LinuxONE 的最新技术信息和指南。
及时了解已由 IBM 移植和/或验证的开源软件包。
构建和实现应用程序现代化并根据客户需求将其部署在任何地方。
使用 OpenStack 兼容的 API 简化工作负载管理并与混合云无缝集成。
通过在任何环境中加快构建和实现现代化，提供混合云体验。
在生产环境中实施之前，先构建大型机应用程序，测试代码和环境更改。
通过统一控制，支持任意距离的复制、高可用性和灾难恢复。
大规模管理数据，在没有瓶颈的情况下就地执行存档和分析。
将 Linux Guest 从一个 z/VM 系统移动到单系统映像集群中的另一个 z/VM 系统。
¹ IBM 内部测试表明，运行 WebSphere 和 Db2 工作负载时，IBM z16 多机架所需的核心数量比 x86 服务器少 16 倍。如将其扩展到完整的 IT 解决方案，便意味着在运行相同工作负载之时，IBM z16 Max 125 将完成所对比 x86 服务器约 2000 个核心的工作。
免责声明：这是一项 IBM 内部研究，旨在复制市场上典型的 IBM 客户工作负载使用情况。结果可能有所不同。核心整合研究针对以下服务器的比较：IBM Machine Type 3931 Max 125 系统由三个包含 125 个可配置处理器单元 (IFL) 的 CPC 抽屉和两个支持网络和外部存储的 I/O 抽屉组成。Lenovo ThinkSystem SR650 (2U) 配备两个 2.1 GHz 第二代 Intel® Xeon® Platinum 处理器，每个 CPU 有 16 个核心。两种解决方案均可访问同一个存储阵列。工作负载由运行在 WebSphere Application Server 上的事务性应用程序和模拟核心网上银行功能的 IBM Db2 组成。实际测试结果是使用 IDC QPI 指标和 IBM 规模调整方法外推到上述 x86 服务器而得出的，并对使用 x86 服务器的银行客户典型 IT 环境进行了如下假设：生产 IT 环境中有 16 台 x86 服务器，平均使用率为 50%。非生产 IT 环境中有 48 台 x86 服务器：开发（4 个环境，每个环境 2 台服务器，共 8 台服务器）、开发测试环境（4 台服务器）、系统集成测试环境（8 台服务器）、性能测试环境（16 台服务器）、用户验收测试环境（4 台服务器）、生产修复测试环境（8 台服务器）。在所有非生产环境中，典型的平均 CPU 使用率为 7%。等效的 IBM Machine Type 3931 解决方案则采用单台 Max 125 服务器，以 85% 的平均使用率在使用 LPAR 技术分隔的所有 IT 环境中运行。