IBM® Z 的大型机软件提供针对 IBM® Z Systems 量身定制的各种程序、应用程序和操作系统。

在以快速创新和颠覆为标志的时代，组织需要寻求便携性和灵活性来实现应用程序和 IT 基础设施现代化。IBM Z 大型机软件和硬件提供混合云体验，以及企业所需的 AI、弹性和安全性。

