IBM® Z 的大型机软件提供针对 IBM® Z Systems 量身定制的各种程序、应用程序和操作系统。
在以快速创新和颠覆为标志的时代，组织需要寻求便携性和灵活性来实现应用程序和 IT 基础设施现代化。IBM Z 大型机软件和硬件提供混合云体验，以及企业所需的 AI、弹性和安全性。
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通过支持创建、调试、测试和维护专为大型机环境定制的应用程序，实现高效的软件开发。
确保以可靠、安全、高性能的方式同时处理多项事务，这对于在企业大型机环境中运营任务关键型工作负载至关重要。
通过使用 AI、机器学习和开源工具，直接在 IBM 大型机上进行快速、深入的数据分析，来获得切实可行的商业智能，而无需移动数据。
支持对企业硬件和软件资源中的各种系统元素进行高效监控、控制和自动化处理。
通过自动化网络安全防护措施，保护 IBM 大型机免受不断变化的威胁和漏洞攻击，确保合规性、全面保护和业务弹性。
通过监控性能、管理应用程序、自动执行任务以及通过备份和恢复功能解决问题，确保大型机高效运营。
确保高性能、可扩展性、法规合规性以及强大的安全功能，支持企业高效管理大量数据和关键事务。
确保高效的数据处理、保护、优化和可扩展性，这对于维护大型机系统中的数据完整性和可访问性至关重要。
简化 z/OS 上的应用程序可视化和依赖关系分析，使 IT 团队能够就项目的现代化转型、整合或停用做出明智决策。
通过集成式环境、问题分析工具、单元测试支持、构建自动化和部署功能提高开发效率，同时促进实现敏捷 DevOps 实践和混合云解决方案。
在 IBM Z 平台上对关键业务工作负载进行集中监控和自动化处理，并通过高级 AIOps 功能提高运营效率并确保高可用性。
跨 z/OS、网络、存储子系统和关键软件组件（如 Db2、CICS、IMS 和 MQ for z/OS）实现全面的基础设施可观测性并提供实时和历史指标，从而通过集成管理和快速问题识别与解决来提高效率。
一款生成式 AI 辅助产品，旨在以比当今替代品更低的成本和风险加速大型机应用程序现代化。
运用 AI 和机器学习，通过 IBM Z 将每项事务的数据转换为实时洞察分析。
利用一致的企业级实践和生成式 AI，实现大型机应用程序的现代化改造。
使用 DevOps 最佳实践加速应用程序开发并交付更高质量的混合云解决方案，同时最大限度地降低风险并优化工作负载部署。
利用 IBM Z 加强安全性，以帮助保护业务数据免受勒索软件等网络威胁。
利用 IBM 大型机上的 AI 改进系统和数据管理、IT 运营、应用程序性能及运营弹性。
利用行业领先的弹性增强您的混合云，确保大型主机数据的可用性高达 99.999999%，实现快速灾难恢复，并提供强大的网络威胁防护功能。
将 IBM Z 大型机解决方案集成到您的混合云中，以更低的成本和风险加速现代化改造，并提供一致的云体验以加快产品上市。
将选定的 x86 工作负载整合到单个物理 IBM Z 系统，以此降低能耗。