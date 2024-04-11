采用业界首创的片上加速 Telum 处理器构建的平台，专为实时 AI 推理而设计，有助于识别欺诈行为
IBM® z16 是 IBM® Z 大型机的最新迭代版本，配备片上 AI 推理和业内首创的量子安全技术。¹
将 AI 和网络弹性引入混合云，以便加快洞察分析，并防止数据遭受未来威胁。IBM z16 以突破性的 IBM® Telum 处理器为核心，搭载业界首创片上集成加速器，能够以前所未有的速度、规模和极低的延迟借助 AI 实现预测和自动化。
有单机架、多机架或机架式安装可供选择，满足企业的工作负载优化和基础架构需求。
解决方案简介：量子安全加密对 IBM z16 的安全影响
Cambrian AI 研究报告：IBM z16 以及 AI 融入 z/OS
把握每一次客户互动，获取加速生成的 AI 洞察分析，为企业创造新的价值。
保护企业数据和系统，防范当前和未来的威胁。
加快工作负载的现代化改造，在整个混合云中无缝集成工作负载。
配备 IBM Telum 处理器和集成加速器，可以大规模运行大容量工作负载和低延迟的推理，有助于检测欺诈行为等。
开启您的量子安全之旅，通过 IBM Application Discovery and Delivery Intelligence (ADDI) 的加密发现功能，完成企业的现代化改造。
简化并加快合规进程，帮助降低成本和提高员工工作效率。
利用 IBM Flexible Capacity for Cyber Resiliency，通过多个地点管理容量和按需转移工作负载，主动避免服务中断。
通过 IBM Z 和 Cloud Modernization Center，以更低的风险和成本加速现代化进程。
通过增强型环境仪表板和应用程序编程接口 (API) 监控分区级别的功耗。
有三种 IBM z16 配置可供选择。
产品规格
IBM z16 多机架
IBM z16 单机架
IBM z16 机架式安装
引擎数量上限
200
68
68
抽屉数量上限
4
2
2
IO 抽屉数量上限
12
3
3
帧数
1 至 4
1
无帧
与存储／交换机共置
否
否
是
频率
5.2 GHz
4.6 GHz
4.6 GHz
Telum 芯片
是
是
是
最大内存
40 TB
16 TB
16 TB
大小
39、82、125、168 和 200
5、16、32 和 68
5、16、32 和 68
规格表
能效
技术指南
互动式导览
通过支持和服务保护企业的 IBM Z 投资，让系统保持最佳运行状态。
查看我们灵活的模式，了解更经济实惠的 IBM Z 定价。
尝试总拥有成本计算器，了解如何：
回答几个问题，即可进行 IBM LinuxONE 和 Linux on Z 的个性化总拥有成本估算。
通过量子计算机，了解经典密码学面临的潜在威胁。了解如何在 IBM Z 平台上充分利用当今的量子安全功能。
为了今后保护您的数据，请尽可能了解您现在应该采取的行动。
一款生成式 AI 辅助产品，旨在以比当今替代品更低的成本和风险加速大型机应用程序现代化。
实时了解包括大型机在内的混合应用程序性能，以便 IT 团队可以在性能事件影响用户之前迅速识别并加以解决。
规模化获取实时信息流，通过适应性保护生产环境免受不可预测的查询流量影响，并提供与 API 和基于事件的架构的灵活交互。
利用 zIIP 以经济高效的方式将 Java 和 Python 等新技术嵌入您的应用程序组合中。
体验面向 IBM Z 和 IBM Power Systems 的最快捷、最可靠和安全的存储系统。
体验可持续性、可扩展性、安全性和卓越性能，满足您的数据服务需求。
¹ IBM z16 配备 Crypto Express 8S 卡，提供可访问量子安全算法的量子安全 API；该算法在 NIST 开展评估的 PQC 标准化流程中入选并纳入最终入围名单。资料来源：https://csrc.nist.gov/Projects/post-quantum-cryptography/post-quantum-cryptography-standardization/round-3-submissions（链接位于 ibm.com 站外）。量子安全加密是指能够同时抵御传统计算机和量子计算机攻击的算法。这样做是为了即使在大规模量子计算机建成之后也能保障信息资产的安全。资料来源：https://www.etsi.org/technologies/quantum-safe-cryptography（链接位于 ibm.com 站外）。这些算法有助于保持多个固件和启动过程的完整性。IBM z16 是业界首款跨多个固件层受量子安全技术保护的系统。