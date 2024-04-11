将 AI 和网络弹性引入混合云，以便加快洞察分析，并防止数据遭受未来威胁。IBM z16 以突破性的 IBM® Telum 处理器为核心，搭载业界首创片上集成加速器，能够以前所未有的速度、规模和极低的延迟借助 AI 实现预测和自动化。

有单机架、多机架或机架式安装可供选择，满足企业的工作负载优化和基础架构需求。