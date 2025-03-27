IBM Z 大型机硬件通过企业级加密、安全密钥管理和防篡改科技提供高级安全性。它采用支持 AI 的Telum 芯片，将实时欺诈检测与强大的数据保护相结合。
IBM Z 提供高级安全性，从而保护静态、传输中和使用中的数据，提供多层防御，抵御不断演变的威胁。通过集成加密、安全加密处理器和量子安全技术，它可以保护严重工作负载并确保遵守严格的法规。主要优点包括：
下一代大型机芯片，结合 AI 驱动安全分析，用于实时欺诈检测和片上异常检测，直接集成到硬件中，实现高效率和低延迟。
内置 AI 引擎持续监控数据流，以卓越的速度和精度识别潜在威胁，以便进行主动安全管理。
确保仅授权软件在系统启动时运行，这对于防止恶意软件和未经授权的代码危害系统至关重要。
在硬件内部构建安全隔离环境，有效防护关键操作免受外部与内部漏洞的威胁。
存储和管理加密密钥的专用硬件模块，旨在抵抗物理篡改并确保安全的密钥处理。
内置算法旨在抵御未来的量子威胁，确保加密安全性应对新兴风险依然坚固可靠。
利用先进的加密算法和安全密钥管理，保护您的数据和系统免受未来量子计算的威胁，以抵御当前和下一代攻击。
为光纤通道和 FICON® 链路上的数据传输提供加密，确保存储连接（例如 DS8900F）和平台交互的安全连接。
使用可信执行环境 (TEE) 安全地隔离工作量、抵御未经授权的访问和内部威胁。
也称为 IBM PCIe 加密协处理器，使用可信执行环境 (TEE) 安全地隔离工作量，抵御未经授权的访问和内部威胁。
跨 IBM Z 和 LinuxONE 环境管理 HSM，以实现基于硬件的合规安全机制。
基于硬件的加密，通过对应用程序间的数据进行加密来提供无缝的数据保护，从而使合规性和数据隐私更易于管理。
了解更多有关行业领先的安全硬件的信息，这些硬件旨在提供强大的数据保护和网络弹性。安排与 IBM Z 代表进行 30 分钟的免费会议。