IBM Z 的高级安全

行业领先的安全硬件，旨在提供强大的数据保护和网络弹性
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服务器指向安全锁的线条插图

IBM Z 大型机硬件通过企业级加密、安全密钥管理和防篡改科技提供高级安全性。它采用支持 AI 的Telum 芯片，将实时欺诈检测与强大的数据保护相结合。

IBM Z 提供高级安全性，从而保护静态、传输中和使用中的数据，提供多层防御，抵御不断演变的威胁。通过集成加密、安全加密处理器和量子安全技术，它可以保护严重工作负载并确保遵守严格的法规。主要优点包括：

  • 使用 Telum 芯片进行实时欺诈检测：AI 集成增强了高级安全性，同时最大限度地减少了性能影响。
  • 普遍加密：确保静态和传输中的数据安全，符合 FIPS 140-2 标准。
  • 量子安全加密：针对当前和新出现的网络安全威胁的未来保护。
包含的功能
IBM Telum 处理器

下一代大型机芯片，结合 AI 驱动安全分析，用于实时欺诈检测和片上异常检测，直接集成到硬件中，实现高效率和低延迟。
AI 驱动的安全分析

内置 AI 引擎持续监控数据流，以卓越的速度和精度识别潜在威胁，以便进行主动安全管理。
安全验证启动

确保仅授权软件在系统启动时运行，这对于防止恶意软件和未经授权的代码危害系统至关重要。
使用可信执行环境 (TEE) 保护数据和代码

在硬件内部构建安全隔离环境，有效防护关键操作免受外部与内部漏洞的威胁。
防篡改硬件安全模块 (HSM)

存储和管理加密密钥的专用硬件模块，旨在抵抗物理篡改并确保安全的密钥处理。
量子安全加密算法支持

内置算法旨在抵御未来的量子威胁，确保加密安全性应对新兴风险依然坚固可靠。

内置解决方案助您入门

量子安全 端点安全 安全执行 Crypto Express 可信密钥条目 普遍加密

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用例

IBM Z 高级安全技术可保护数据、检测威胁并确保各行业合规性——探索其在用例中如何增强系统弹性。
资源 采用量子安全算法的数字签名
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