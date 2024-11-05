IBM Z 的量子安全涉及使用旨在保护数据免受未来量子计算机威胁的加密方法。
普遍加密为广泛加密动态数据和静态数据提供了全面的解决方案，大大简化了量子安全加密的采用流程。
量子安全加密与您的普遍加密框架紧密集成，为您的加密框架增加了良好的安全性。保护您的数据免受当前和未来的威胁。这种方法不仅降低了数据保护相关成本，还增强了对新兴量子威胁相关风险的缓解。
当您准备采用新的量子安全标准时，需要遵循几个关键的里程碑。IBM Redbooks 第 2 章“在 IBM Z 上过渡到至子安全加密技术”中解释了每个步骤。
首先对数据的价值进行分类并了解合规性要求。这有助于您创建数据清单。
对数据进行分类后，您将需要确定数据的加密方式以及加密的其他用途，以创建加密库存，这将有助于您进行迁移规划。您的加密库存会包括加密协议、对称和非对称算法、密钥长度、加密提供商等信息。
随着标准的发展和供应商采用量子安全技术，向量子安全标准的过渡将持续多年。采用灵活的方法并做好替换的准备。按照行业专家的建议，采用经典和量子安全加密算法来实施混合方法。这在增加量子安全保护的同时，保持了对当前标准的合规性。
采用量子安全加密取代易受攻击的加密方法。保护您的组织免受经典计算机和量子计算机的攻击，即便在大规模量子计算时代，也有助于确保您的信息资产受到保护。
IBM z16 提供了多种工具来帮助您了解加密技术在应用程序中的使用方式，并有助于进行迁移和现代化规划。
身份验证可核验身份或作者身份，帮助确保数据、软件或固件的完整性。代码签名等技术可确保仅执行合法的供应商提供的代码。使用 IBM PCIe 加密协处理器 (CEX8S 中的 HSM) 和 ICSF 加强您的身份验证，它们与 IBM z Systems 无缝集成，提供强大、安全的数据保护。
随着量子安全算法融入行业标准，核心银行应用程序将受益于安全性的增强。例如，PIN 销售点交易和 PIN 块保护现在支持 AES 加密。借助集成加密服务设施 (ICSF) 和 IBM 4770 加密协处理器，IBM Z 可以处理 PIN 转换、PIN 验证和唯一密钥管理等基本任务，帮助确保安全且合规的支付处理。