IBM® Application Discovery and Delivery Intelligence (ADDI) 分析工具可帮助您将 z/OS 上的应用程序、数据和作业可视化。
ADDI 赋能架构师和开发者一键式发现依赖项目，助力他们自信地实施更改，确保文档始终保持在最新的、准确的状态。ADDI 能让 IT 团队就应用程序的现代化、整合或停用做出明智决策。
借助 IBM ADDI，您可以使用以下组件加速应用程序现代化：
探索快速入门所需的信息。
开发者的工作效率提高了 20%-30%，将有更多时间创新¹。
使用 ADDI 的客户能够在三年内实现 163% 的投资回报率，平均投资回收期不到一年¹。
通过整合基础架构，成本节约多达 10%¹。
快速演进系统和应用程序，以利用混合云。
可视化现有应用程序以获得需求，改进用户案例创建过程。
管理软件生命周期以及数字化和云转型。
学习：
使用您的 IBMid（或者新建 ID）访问 3 天试用版。
重复使用现有资产支持 API 经济，并通过寻找候选 API 来加速现代化。
使用 IBM Data Virtualization Manager 自动发现并虚拟化 IBM® Z 上的非关系型数据。
将 z/OS 和 Java 应用程序现代化，支持混合云执行。
启用 Hogan Core Banking 和 CAMS 应用程序分析，更好地了解客户。
按您自己的节奏免费学习 ADDI。使用您的 IBMid 访问培训。
Groupama 使用 ADDI 更快速、更从容自信地将 IBM Z 应用程序现代化。
通过示例文件，了解可扩展性功能如何支持 API 调用分析。您还可以了解如何为自己的项目启用 API 调用分析。
本教程通过五个场景解释访问项目和工作空间。
在第 1 部分中了解 ADDI 的 Git 支持，包括本地同步过程、CLI 命令和自动化流以及如何在 Git 中自动填充和更新 ADDI 项目。
在第 2 部分中了解 ADDI 的 Git 支持，包括本地同步过程、CLI 命令和自动化流以及如何在 Git 中自动填充和更新 ADDI 项目。
首先了解密码学及其用途和用例。然后探索量子安全密码学及其与 ADDI 的相关性。
通过此视频，了解如何安装和配置 Application Discovery (AD) 和 AD Build Client。
了解 IBM Analyze Client 以及如何在 Eclipse 应用程序上安装。Analyze Client 可以在 Eclipse 或 IBM Developer for z/OS (IDz) 上运行。
探索 IBM Analytics Client 并了解如何将其安装在 IDz 应用程序上。Analysis Client 可以在 Eclipse 或 IBM Developer for z/OS (IDz) 上运行。
借助更加标准化的企业 IT 自动化方法加速应用程序现代化。
利用与 IBM Z 大型机交互的 RESTful API 加速开发。
在本地或云中发现、捕获、分析、自动制定并管理基于规则的业务决策。
Manager for z/OS 方便访问 IBM Z 关系数据源和传统非关系数据源。
一款全面且强大的工具集，用于通过使用 DevOps 实践来开发和维护 IBM z/OS 应用程序。
测量、报告和最大限度提高系统和应用程序的性能。