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一键发现和洞察
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抽象几何 V 形图案的图示

IBM® Application Discovery and Delivery Intelligence (ADDI) 分析工具可帮助您将 z/OS 上的应用程序、数据和作业可视化。

ADDI 赋能架构师和开发者一键式发现依赖项目，助力他们自信地实施更改，确保文档始终保持在最新的、准确的状态。ADDI 能让 IT 团队就应用程序的现代化、整合或停用做出明智决策。

借助 IBM ADDI，您可以使用以下组件加速应用程序现代化：

  • IBM Application Discovery for IBM Z
  • IBM Wazi Analyze
 开始使用 ADDI
发现和规划 z/OS 混合应用程序

探索快速入门所需的信息。
优势 提高潜在盈利率

开发者的工作效率提高了 20%-30%，将有更多时间创新¹。

 快速实现正投资回报率

使用 ADDI 的客户能够在三年内实现 163% 的投资回报率，平均投资回收期不到一年¹。

 加快上市，提升质量

通过整合基础架构，成本节约多达 10%¹。

 采用混合云

快速演进系统和应用程序，以利用混合云。

 改进业务一致性

可视化现有应用程序以获得需求，改进用户案例创建过程。
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管理软件生命周期以及数字化和云转型。

学习：

  • 识别可维护性问题并更新无法访问的代码。
  • 确定现代化转型的潜在候选 API。
  • 使用 IBM Wazi Analyze，快速分析代码重构前后程序和模块之间的关系。

使用您的 IBMid（或者新建 ID）访问 3 天试用版。

 

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用例 实现量子安全，快速识别易受攻击的加密调用，防止有人获取保密数据。 利用 IBM ADDI 开启量子安全之旅 确定候选 API

重复使用现有资产支持 API 经济，并通过寻找候选 API 来加速现代化。

 加速数据现代化

使用 IBM Data Virtualization Manager 自动发现并虚拟化 IBM® Z 上的非关系型数据。

 加快混合云之旅

将 z/OS 和 Java 应用程序现代化，支持混合云执行。

 分析 Hogan Core Banking 和 CAMS 应用程序

启用 Hogan Core Banking 和 CAMS 应用程序分析，更好地了解客户。
一名戴眼镜的年轻亚洲女性软件开发者坐在有多个屏幕的桌子旁，在键盘上敲代码
通过现代化加速数字化转型

“上市时间对于挑战数字竞争对手和满足客户期望至关重要。我们所做的事情表明，借助 ADDI 等开发运维 (DevOps) 工具，从长远来看，大型机可以与分布式环境一样快。” — Gary Lesage，Sun Life Financial 产品负责人

资源 ADDI 学习要点

按您自己的节奏免费学习 ADDI。使用您的 IBMid 访问培训。

快速创新和现代化

Groupama 使用 ADDI 更快速、更从容自信地将 IBM Z 应用程序现代化。

 API 扩展功能

通过示例文件，了解可扩展性功能如何支持 API 调用分析。您还可以了解如何为自己的项目启用 API 调用分析。

 管理工作空间的访问权限

本教程通过五个场景解释访问项目和工作空间。

演示视频

Git 支持：第 1 部分

在第 1 部分中了解 ADDI 的 Git 支持，包括本地同步过程、CLI 命令和自动化流以及如何在 Git 中自动填充和更新 ADDI 项目。

 Git 支持：第 2 部分

在第 2 部分中了解 ADDI 的 Git 支持，包括本地同步过程、CLI 命令和自动化流以及如何在 Git 中自动填充和更新 ADDI 项目。

 量子安全加密

首先了解密码学及其用途和用例。然后探索量子安全密码学及其与 ADDI 的相关性。

安装和配置 Application Discovery

通过此视频，了解如何安装和配置 Application Discovery (AD) 和 AD Build Client。

在 Eclipse 应用程序上安装 AD Analyze Client

了解 IBM Analyze Client 以及如何在 Eclipse 应用程序上安装。Analyze Client 可以在 Eclipse 或 IBM Developer for z/OS (IDz) 上运行。

在 IDz 应用程序上安装 AD Analyze Client

探索 IBM Analytics Client 并了解如何将其安装在 IDz 应用程序上。Analysis Client 可以在 Eclipse 或 IBM Developer for z/OS (IDz) 上运行。
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借助更加标准化的企业 IT 自动化方法加速应用程序现代化。

 IBM z/OS Connect 企业版

利用与 IBM Z 大型机交互的 RESTful API 加速开发。

 IBM Operational Decision Manager

在本地或云中发现、捕获、分析、自动制定并管理基于规则的业务决策。

 IBM Data Virtualization

Manager for z/OS 方便访问 IBM Z 关系数据源和传统非关系数据源。

IBM Developer for z/OS

一款全面且强大的工具集，用于通过使用 DevOps 实践来开发和维护 IBM z/OS 应用程序。

 IBM Application Performance Analyzer for z/OS

测量、报告和最大限度提高系统和应用程序的性能。
后续步骤

了解 IBM Application Discovery and Delivery Intelligence。安排与 IBM Z 代表进行 30 分钟免费会议。

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脚注

¹2021 年 10 月 IBM ADDI 的 Total Economic Impact™ 是 IBM 委托 Forrester Consulting 进行的一项调研活动。