什么是 IBM Data Virtualization Manager for z/OS?

IBM® Data Virtualization Manager for z/OS 可以为位于 IBM® Z 上的数据提供虚拟整合视图,使用户和应用程序能够就地读取和写入 IBM Z 数据,而无需迁移、复制或转换数据。

Data Virtualization Manager for z/OS 便于整合独立设计的数据结构,使其能够一起使用,同时将额外的处理成本降至最低。传统的数据迁移方法可能会使企业难以在所需时间和地点通过数据获取价值。Data Virtualization Manager for z/OS 可以通过常用的行业标准 API(例如 SQL)解锁 IBM Z 数据,从而为企业节省时间和成本。



PrestoDB 连接器会通过 IBM® DVM for z/OS®,让 IBM® watsonx.data™ 随时访问 IBM Z 数据集。 Watsonx.data 是一个开放、混合的已治理数据存储库,可以随时随地扩展所有数据的 AI 工作量。