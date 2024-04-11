主页 Z 软件 Z 分析 Data Virtualization Manager IBM Data Virtualization Manager for z/OS

实现 IBM Z 应用程序现代化。便于访问关系型和传统非关系型大型机数据及其他数据源。直接根据 IBM Z 数据构建 AI 应用程序。

什么是 IBM Data Virtualization Manager for z/OS？

 

IBM® Data Virtualization Manager for z/OS 可以为位于 IBM® Z 上的数据提供虚拟整合视图，使用户和应用程序能够就地读取和写入 IBM Z 数据，而无需迁移、复制或转换数据。

Data Virtualization Manager for z/OS 便于整合独立设计的数据结构，使其能够一起使用，同时将额外的处理成本降至最低。传统的数据迁移方法可能会使企业难以在所需时间和地点通过数据获取价值。Data Virtualization Manager for z/OS 可以通过常用的行业标准 API（例如 SQL）解锁 IBM Z 数据，从而为企业节省时间和成本。

PrestoDB 连接器会通过 IBM® DVM for z/OS®，让 IBM® watsonx.data™ 随时访问 IBM Z 数据集。 Watsonx.data 是一个开放、混合的已治理数据存储库，可以随时随地扩展所有数据的 AI 工作量。
解决方案简介

借助 IBM Data Virtualization Manager for z/OS，轻松解锁和整合混合云、分析和 AI 应用程序的大型机数据。
优势 便于访问大型机数据

加快应用程序开发，并降低大型机数据访问现代化改造的成本。

 专为实现基础架构现代化而量身定制

简化混合云、分析和 AI 举措获取大型机数据的流程。

 直接读取／写入大型机数据

获取最新的大型机数据，避免数据迁移的成本和复杂流程。
功能
解锁 IBM Z 数据 获取企业管理的最有价值数据

轻松获取存储在 IMS、VSAM 和其他大型机和非大型机数据源中的大型机事务数据。
加速开发 缩小日益扩大的技能差距

最大限度地减少对高度具体、以数据存储为中心的技能的需求，通常难以找到具备这些技能的人员，而且招聘成本高昂。
实现应用程序现代化 开发更丰富的应用程序

开发应用程序来获取并组合源自不同数据存储的数据，以提供更丰富、更具吸引力的客户应用程序。
简化访问 掩盖架构复杂性

将复杂的数据结构转化为易于理解的表格结构，可通过 SQL 等行业标准 API 进行访问。

 

用例

充分发挥 IBM Z 数据作用的方法

对现有旧版应用程序进行现代化改造 直接实时读取和写入关系型和传统非关系型大型机及非大型机数据源，从而实现 IBM Z 应用程序的现代化改造。无需掌握大型机技能，即可访问 IBM® Db2® for z/OS®、Virtual Storage Access Method (VSAM)、IBM® IMS®、非 IBM 大型机数据源等 IBM Z 数据源。
为云应用程序提供最新数据 按需合并多个大型机和非大型机数据源的数据，并实时整合不同数据源的数据。如今，企业需要访问不同的数据存储，以提供更丰富、更具吸引力的客户应用程序。
为 Data Fabric 架构提供最新数据 便于在 Data Fabric 架构内随时获取 IBM Z 数据。 大型机数据通常是企业所管理的一些最有价值的数据，对了解业务状况至关重要，并为机器学习 (ML) 和 AI 模型提供最大的预测价值。
为湖仓一体提供基本数据 从 watsonx.data 环境中无缝获取大型机数据。缩短用户获取和分析大型机系统数据的时间。将大量计算资源应用于复杂分析，而不影响大型机的操作进程。在分析项目以及 ML 或 AI 举措中使用最新的企业数据。
资源 利用 IBM Z 数据完善 watsonx.data

利用大型机事务数据增强 AI 洞察分析，克服整合难题。将有价值的企业数据引入 watsonx.data。

 了解更多信息 解决方案简介

借助 IBM Data Virtualization Manager for z/OS，轻松解锁和整合混合云、分析和 AI 应用程序的大型机数据。

 了解更多信息 IBM® Redbooks 出版物

深入了解 IBM Data Virtualization Manager for z/OS，实现对传统非关系型数据的现代化无缝访问。

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