最重要和最根本的变革是需要加快和简化应用程序交付管道。在当今的数字环境中，上市时间（将新服务交付给客户所需的时间）至关重要。但对于绝大多数依赖大型机运行核心应用程序的大型知名提供商来说，实现这种新的敏捷性要求他们克服一系列相互关联的共同核心挑战：应用程序年限和复杂性。

Sun Life Financial 案例说明了有多少提供商正在对应用程序开发实践进行现代化改造，以便加速为客户提供新的数字产品。作为加拿大最大的公司之一，Sun Life 深知，他们继续需要大型机应用程序中嵌入的所有业务逻辑（经过数十年的开发和实施）管理业务。与此同时，该公司还认识到，对这些应用程序的依赖对实施数字化转型战略构成的风险日益扩大。

作为 Sun Life 开发运维卓越中心的产品负责人和 Scrum Master，Gary Lesage 及其开发团队处于公司大型机开发运维之旅的前沿。除了人员和流程问题外，工具要求也是他的首要任务之一。