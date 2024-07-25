从主机服务器卸载计算密集型加密流程
加快加密流程，保护数据安全，同时抵御各种攻击。IBM 4770、4769、4768 和 4767 HSM 通过了最高级别的商用加密设备认证，可为敏感业务信息和客户信息提供高度安全、快速的加密操作。
随时了解关于加密卡的最新消息和动态
通过从主机服务器卸载加密处理，获得显著的性能和架构优势，助力未来发展。
通过使用防篡改设计和传感器，抵御模块渗透和功率或温度操纵攻击，从而保护数据。
适用于特定 IBM® z Systems 服务器（基于 z/OS 或 Linux）、IBM LinuxONE Emperor、Rockhopper，以及带有特定 RHEL 版本的 x64 服务器和 Power 服务器。
提供高速加密功能，以支持数据加密和数字签名、签名密钥的安全存储或自定义加密应用。
已通过 FIPS PUB 140-2（加密模块的安全要求）验证，总体安全等级为 4 级，这是可达到的最高认证级别。
IBM 4769 每秒可执行超过 23,000 次 PIN 转换操作，包含自定义对称密钥和哈希引擎，并支持非对称算法。
传感器可防御针对系统的各种攻击，如果检测到篡改，则会立即销毁所有密钥和敏感数据。
执行金融业和商业应用程序中常见的加密功能，并通过编程工具包提供自定义功能。
生成唯一的公钥或私钥对以及证书，将其存储在设备中，并采取安全措施确保 HSM 是真实的且未经篡改。
4770 / CEX8S
4769 / CEX7S
4768 / CEX6S
4769 / CEX7S
IBM Z
z16 型号
选择 z15 型号
选择 z14 型号
选择 z13 型号
z/OS
由 ICSF 加密服务提供支持
由 ICSF 加密服务提供支持
由 ICSF 加密服务提供支持
由 ICSF 加密服务提供支持
Linux on IBM Z
由 CCA 和 EP11 支持计划提供支持
由 CCA 和 EP11 支持计划提供支持
由 CCA 和 EP11 支持计划提供支持
由 CCA 和 EP11 支持计划提供支持
x64 服务器
作为 MTM 4769-001 提供，支持特定的 RHEL 版本
作为 MTM 4767-002 提供，支持特定的 Windows、SLES 和 RHEL 版本
Power10
在 IBM AIX、IBM i 和 PowerLinux 操作系统上受支持
POWER9
在 IBM AIX、IBM i 和 PowerLinux 操作系统上受支持
POWER7
在 IBM AIX、IBM i 和 PowerLinux 操作系统上受支持
了解更多信息