最新一代 HSM 4770 Cryptographic Coprocessor 4770 是速度最快的最新一代 PCIe HSM。它能够以高吞吐率实现卓越的安全处理和快速加密功能，从而减少延迟并消除瓶颈。4770 提供 FPGA 更新和 Diithium 加速。 4770 可在基于 z/OS 或 Linux on Z 操作系统的 IBM z16 上使用。 深入了解 IBM 4770