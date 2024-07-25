主页 计算和服务器 PCIe Cryptographic Coprocessor IBM PCIe Cryptographic Coprocessor

从主机服务器卸载计算密集型加密流程

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IBM PCIe Cryptographic Coprocessor 是一系列高性能硬件安全模块 (HSM)。这些可编程 PCIe 卡与某些 IBM Z、 x64 和 IBM Power 服务器配合使用，从主机服务器卸载计算密集型加密流程，例如安全支付或交易。

加快加密流程，保护数据安全，同时抵御各种攻击。IBM 4770、4769、4768 和 4767 HSM 通过了最高级别的商用加密设备认证，可为敏感业务信息和客户信息提供高度安全、快速的加密操作。
最新消息

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优势 提高性能

通过从主机服务器卸载加密处理，获得显著的性能和架构优势，助力未来发展。

 确保数据安全无虞

通过使用防篡改设计和传感器，抵御模块渗透和功率或温度操纵攻击，从而保护数据。

 选择合适的型号

适用于特定 IBM® z Systems 服务器（基于 z/OS 或 Linux）、IBM LinuxONE Emperor、Rockhopper，以及带有特定 RHEL 版本的 x64 服务器和 Power 服务器。
最新一代 HSM 4770 Cryptographic Coprocessor 4770 是速度最快的最新一代 PCIe HSM。它能够以高吞吐率实现卓越的安全处理和快速加密功能，从而减少延迟并消除瓶颈。4770 提供 FPGA 更新和 Diithium 加速。 4770 可在基于 z/OS 或 Linux on Z 操作系统的 IBM z16 上使用。 深入了解 IBM 4770
功能 高端的安全协处理器

提供高速加密功能，以支持数据加密和数字签名、签名密钥的安全存储或自定义加密应用。

 最高认证级别：FIPS PUB 140-2 4 级

已通过 FIPS PUB 140-2（加密模块的安全要求）验证，总体安全等级为 4 级，这是可达到的最高认证级别。

 性能和架构改进

IBM 4769 每秒可执行超过 23,000 次 PIN 转换操作，包含自定义对称密钥和哈希引擎，并支持非对称算法。

 防篡改设计

传感器可防御针对系统的各种攻击，如果检测到篡改，则会立即销毁所有密钥和敏感数据。

 Common Cryptographic Architecture 和 Enterprise PKCS #11 API

执行金融业和商业应用程序中常见的加密功能，并通过编程工具包提供自定义功能。

 用于外部验证的嵌入式证书

生成唯一的公钥或私钥对以及证书，将其存储在设备中，并采取安全措施确保 HSM 是真实的且未经篡改。
卡片比较

4770 / CEX8S 

4769 / CEX7S

4768 / CEX6S

4769 / CEX7S

IBM Z 

z16 型号

选择 z15 型号

选择 z14 型号

选择 z13 型号

z/OS

由 ICSF 加密服务提供支持

由 ICSF 加密服务提供支持

由 ICSF 加密服务提供支持

由 ICSF 加密服务提供支持

Linux on IBM Z

由 CCA 和 EP11 支持计划提供支持

由 CCA 和 EP11 支持计划提供支持

由 CCA 和 EP11 支持计划提供支持

由 CCA 和 EP11 支持计划提供支持

x64 服务器

作为 MTM 4769-001 提供，支持特定的 RHEL 版本

作为 MTM 4767-002 提供，支持特定的 Windows、SLES 和 RHEL 版本

Power10

在 IBM AIX、IBM i 和 PowerLinux 操作系统上受支持

POWER9

在 IBM AIX、IBM i 和 PowerLinux 操作系统上受支持

POWER7

在 IBM AIX、IBM i 和 PowerLinux 操作系统上受支持

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产品文档

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加密模块验证计划

产品文档
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