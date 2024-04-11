IBM Technology Expert Labs - IBM技术专家实验室
行业专家帮助您成功应用IBM技术
汽车组装流水线上机器人机械的俯视图
IBM 专家随时为您服务

IBM Expert Labs 是由经验丰富的产品专家团队提供支持的专业服务组织。这一知识渊博的团队可提供软件和基础架构方面的深厚技术专业知识，包括 IBM 大数据和 AI 、自动化、可持续性发展、安全、软件定义的网络、IBM Power®、IBM Storage、IBM Z® 以及 LinuxONE、IBM GDPS® 和 IBM Cloud®。

我们使用经过验证的方法、实践和模式，帮助合作伙伴开发复杂的解决方案，实现更好的业务成果，并推动客户采用 IBM 软件、服务器和存储设备。
立即与客户工程部门接洽

业务挑战迫在眉睫？使用经过检验的 IBM 方法快速创新。一个专家团队正时刻待命，随时准备帮助您开启数字化转型之旅。

统计数据

客户参与

47,000+

支持的 IBM 产品

179

参与满意度

4.4/5.0
 
为什么要与 Expert Labs 合作 一种行之有效的方法

我们使用完善的流程和实践来推动客户采用 IBM 软件、服务器和存储设备。

 专业的产品专家

我们可以开发复杂的解决方案，将实施风险降到最低，并帮助您发掘新的商机。

 实验室的扩展

我们所拥有的工程背景意味着可以直接获得产品洞察、功能和解决方案

为您的业务而设计

优化数据策略 使用高级 AI 工具，利用您的数据创造更多价值。通过我们市场领先的解决方案，组织可以存储、管理和解锁数据，打破数据孤岛，加速数据分析并提供卓越的客户服务。 良好 AI 模型的七个支柱 观看客户案例 (1:32)
实现业务自动化 转变堆积如山的数据、复杂的系统和人员配置困境，打造一个更强大、更高效的组织。通过影响巨大的智能自动化和拥抱 AI 的战略达到新的高度。 探索 Swiss Re 案例
将可持续发展理念融入到业务中 制定数据驱动的决策，并将您的战略与日常运营联系起来，使可持续发展成为业务转型的一部分。 看看 Autostrade 是怎么做到的
提升您的安全状况 时间是网络安全领域的新货币。它的数量有限，且无法再造。我们的全球网络安全专家网络可帮助您优化时间以实现最大价值。 了解 IBM Security Expert Labs
部署下一代基础架构 部署下一代 IT 基础架构的构建块，从而为您的业务提供适用于 IBM Power®、IBM Storage、IBM Z® 以及 IBM LinuxONE、IBM GDPS® 和 IBM Cloud® 的服务。 深入了解基础设施服务
采用 IBM Cloud 与我们值得信赖的顾问接洽，他们可帮助您借助生产就绪的用例来无缝采用和利用 IBM Cloud® 技术。 深入了解云服务

我们的方法

计划

我们与您密切合作，确定您的愿景，为未来做好准备，并制定战略路线图。这方面的常见解决方案如下：

  • 首席级咨询服务
  • 设计思维会议
  • 前期研讨会
  • 运行状况检查
 验证

为采用和实施 MVP 和产品培训等解决方案奠定基础。提供重要价值的常见解决方案？研讨会、IBM Garage 活动或互动式教育课程。

 采用

通过将解决方案部署到生产中，了解实际业务价值。这通常涉及到基于先前 MVP 的用例开发，或进一步的集成和运营工作。

 扩大规模

在现有解决方案之上构建并不断改进。依靠我们的资深专家提供深入的技术建议，通过培训帮助团队提升技能或学习新技能，推动更广泛的采用，从而实现最大效益。
服务

值得您信赖的资深顾问

 我们为您提供培训

以您期望的方式随时随地提供深入的指导 - 从在线课程到现场培训

 我们并肩工作

我们会在协定后与您合作，以只占全职顾问成本一小部分的费用持续提供技术专业知识

 我们帮您完成

我们的专家可以在设计和运行 IBM 软件、服务器和存储设备的各个层面上提供帮助
成功案例
Autostrade Italia IoT 和 AI 技术彻底改变了道路养护 阅读成功案例
Federal Bank 创建 API 银行系统以更好地与其他组织和生态系统相集成 阅读成功案例
特色技术 Cloud Pak for Data

使用基于 Data Fabric 架构构建的平台，更快地预测结果。无论数据存储在何处，都能够采集、整理和分析数据。

 深入了解数据和 AI 解决方案 Envizi ESG Suite

在单一平台中管理所有环境、社会和治理 (ESG) 指标，助推可持续发展。

 探索可持续发展解决方案 Cloud Pak for Integration

提升应用速度和质量 - AI 驱动的集成软件解决方案的卓越之处。

 探索自动化解决方案
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了解 IBM Expert Labs 如何帮助您构建业务解决方案。

 

 