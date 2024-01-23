迁移：IBM 的全方位提案，通过将本地服务器无缝迁移到 IBM Cloud 的基础架构即服务与 VMware Cloud Foundation （链接位于 ibm.com 外部）解决方案，解决了美国航空眼前和长期的运营问题。

转型：IBM 还提出基于 IBM 车库创新方法，加速美国航空应用的程序开发、组织和技能的转型。随着 IBM 和美国航空在 IBM 公共云平台即服务上的 Cloud Foundry 中，联合开发新的云原生应用程序，旧组件将被淘汰。

运营：该解决方案将运营纳入开发团队，并利用 IBM 的云解决方案运营中心，提供 24 小时应用程序支持和管理服务，IBM 团队即进驻美国航空现场，也从 IBM 离岸地点远程工作。

加速开发：向微服务的迁移

在大局改造合同谈判期间，美国航空向 IBM 寻求紧急帮助，这也从侧面证明了 IBM 提议的工作方式。该航空公司希望为客户提供更好的自助服务能力，特别是因重大天气事件扰乱运营而必须重新改签机票的时候。

虽然美国航空的算法通常会为乘客改签至最合适的下一趟航班，但如果乘客想讨论其他选择，则必须致电预订台，或在现场寻找机场代理人员。美国航空希望客户能够看到其他可能性，通过网站、移动应用程序或自助服务亭，更新航班选择。

随着繁忙的夏季即将到来，公司总裁要求美国航空在短短几个月内推出一款面向客户的全新“动态改签”应用程序，这是传统方法无法实现的挑战，并且至少需要两倍的时间。

美国航空向 IBM 寻求帮助，为了证明自己的能力，IBM 挺身而出迎接了挑战。IBM 促成转型的核心是 IBM 车库创新方法，这是一种涵盖技术、人员、流程和组织的整体方法论。作为“动态改签”项目的第一步，IBM 和美国航空的开发人员会面，并快速构建了 200 多个用户故事，以指导新应用程序的开发。

接下来，团队确定了第一个 MVP（最小可行产品，即满足业务需求的最简单的应用程序）并开始编码。使用微服务、结对编程和测试驱动开发，实现了高度并行化的方法，加速了新的云原生代码的创建。微服务允许将每个业务功能分解为简单、可重用的功能，可以根据任何相连平台的需要，多次组合和调用。

仅仅四个半月后，“动态改签”应用程序就在八个机场投入使用，并稳步推广到更多机场，同时在后台继续进行测试、开发和更新。

美国航空应用程序开发高级经理 Jason Hobbs 表示：“IBM 发挥了关键作用，帮助我们采用了新的工作方式。我们能以如此快的速度，将应用程序交到客户手中，令我们自己都很惊讶。”