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云基础架构解决方案概述

基础架构即服务 (IaaS) 是一种云计算类型，它允许您按需分配计算、网络、存储和安全资源。 IBM Cloud® IaaS 方法让您可以通过全球 60 多个数据中心按需扩展和缩减资源。

访问下至裸机的完整计算堆栈。 获取更多控制。 根据准确规格定制硬件，以满足工作负载的精确需求。
让性能提速

在几分钟内部署 IaaS 裸机服务器和/或虚拟服务器。

与您的系统集成

利用我们集成的服务来优化性能。

采用企业级硬件

从更多选项中选择，不仅只有裸机和虚拟，还包括 SAP 认证的基础架构。

扩展本地数据中心

自行或在混合云中创建、部署和管理服务器。

是什么让 IBM Cloud 与众不同？ 凭借安全、速度和集成，控制您的堆栈 最安全的基础架构

利用 FIPS 认证的最高级别（即 140-2 4 级），支持"自行保管密钥 (KYOK) "

免费带宽

每个裸机服务器和免费网络主干最多 20 TB 的免费带宽

领先的 SAP 云供应商

最广泛的 SAP 认证云环境，如裸机、IBM® Power®、VMWare 和虚拟服务器

最高的网络性能

在主机上达到 100 Gbps，在通用概要文件上最多提供 80 Gbps

我们的全球足迹 IBM Cloud® 不断扩展其全球足迹，以帮助您随时随地满足客户需求。 在 60 多个数据中心和 6 个包含可用性专区的多专区区域 (MZR) 中部署、控制和管理工作负载。 查看 IBM Cloud 数据中心
云基础架构解决方案
IBM Cloud® Virtual Server for VPC
  • 可用性
    通过多区域结构实现的高可用性
  • 虚拟服务器和容器
    可定制的 VSI 概要文件，适用于 Red Hat® OpenShift®
  • 理想用例
    Web 应用、开发测试工作负载和混合连接
 探索 VPC 裸机服务器和虚拟服务器
  • 可用性
    分布在 19 个国家或地区的 60 个数据中心
  • 计算类型
    容器和 VMware、裸机服务器和虚拟服务器
  • 理想用例
    Web 应用、开发测试工作负载和混合连接
 探索裸机服务器
其他解决方案 计算

将 IBM 资源用于任何工作负载，包括裸机服务器和无服务器计算。

 容器

利用基于经过验证的开源技术（如 Kubernetes）构建的 IBM 容器服务，促进并加速您的上云之旅。

 数据库

利用丰富的 SQL 和 NoSQL 数据库产品组合，它们专为事务性工作负载、Web 和移动应用以及快速分析而设计。

 联网

帮助增加流量，使用户满意，并保护您的理智。

 安全

保护您的数据和工作负载，无论您使用哪种 IBM Cloud 解决方案。

 存储

不中断地扩展容量。 在全球各地灵活部署，为应用实现更高性能。
美国航空公司

迁移到云，以便更快速更轻松地创建创新应用

 Sypsoft360

帮助客户采用 SAP 解决方案可促使销售激增
云供应商成本比较：IBM 较低，AWS 较高

了解在许多场景中 IBM Cloud 定价低于 Amazon Web Services (AWS) 的原因。

 满足数据机密性需求

了解有关 IBM Cloud for Financial Services 的更多信息。 (1.3 MB)
后续步骤

要开始使用，请立即创建一个 IBM Cloud 帐户。 升级并接收 USD 200 的积分。

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