基础架构即服务 (IaaS) 是一种云计算类型，它允许您按需分配计算、网络、存储和安全资源。 IBM Cloud® IaaS 方法让您可以通过全球 60 多个数据中心按需扩展和缩减资源。
访问下至裸机的完整计算堆栈。 获取更多控制。 根据准确规格定制硬件，以满足工作负载的精确需求。
在几分钟内部署 IaaS 裸机服务器和/或虚拟服务器。
利用我们集成的服务来优化性能。
从更多选项中选择，不仅只有裸机和虚拟，还包括 SAP 认证的基础架构。
自行或在混合云中创建、部署和管理服务器。
利用 FIPS 认证的最高级别（即 140-2 4 级），支持"自行保管密钥 (KYOK) "
每个裸机服务器和免费网络主干最多 20 TB 的免费带宽
最广泛的 SAP 认证云环境，如裸机、IBM® Power®、VMWare 和虚拟服务器
在主机上达到 100 Gbps，在通用概要文件上最多提供 80 Gbps
将 IBM 资源用于任何工作负载，包括裸机服务器和无服务器计算。
利用基于经过验证的开源技术（如 Kubernetes）构建的 IBM 容器服务，促进并加速您的上云之旅。
利用丰富的 SQL 和 NoSQL 数据库产品组合，它们专为事务性工作负载、Web 和移动应用以及快速分析而设计。
帮助增加流量，使用户满意，并保护您的理智。
保护您的数据和工作负载，无论您使用哪种 IBM Cloud 解决方案。
不中断地扩展容量。 在全球各地灵活部署，为应用实现更高性能。
迁移到云，以便更快速更轻松地创建创新应用
帮助客户采用 SAP 解决方案可促使销售激增