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发布日期：2024 年 4 月 18 日
撰稿人：Stephanie Susnjara、Ian Smalley
什么是“基础设施即服务 (IaaS)”？

基础设施即服务 (IaaS) 是一种云计算形式，它可通过互联网并以即用即付的方式向消费者提供基本 IT 基础设施资源，如计算、服务器、虚拟机、网络和存储。

使用 IaaS，用户可以根据需要扩展资源（特别是在工作负载“激增”时），这样就减少了对高额前期资本支出的需求以及购买、设置和维护本地部署基础设施所带来的复杂性。

作为一种计算模型，IaaS 最初随 2006 年 Amazon Compute Cloud (EC2) 的推出而出现，而它有助于企业访问虚拟化计算资源。从那时起，IaaS 便成为众多工作负载类型的标准抽象模型。对于 IaaS 模型，云服务提供商 (CSP)（例如 Amazon Web Services (AWS)、Google Cloud、Microsoft Azure、IBM Cloud、Oracle Cloud）负责维护和管理物理基础设施组件（服务器、补丁安装、网络硬件）。同时，组织仍可控制其软件应用程序的安装、配置和管理。

IaaS 提供各种业务优点，其中包括灵活性、成本效益、可靠性和可扩展性。此外，IaaS 市场预计将在未来几年快速增长（ibm.com 外部链接），并在 2031 年达到 5625.3 亿美元，即 2024 年至 2031 年的复合年增长率 (CAGR) 为 33.50%。

在以下视频中，Bradley Knapp 将详细介绍 IaaS 的基础知识：
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IaaS 架构和相关组件

IaaS 包含一系列物理资源和虚拟化资源，这些资源为消费者提供了在云端运行应用程序和工作负载时所需的基本构建块。

 物理数据中心

IaaS 提供商管理着大型全球数据中心，这些数据中心包含为它们之上的各个抽象层提供支持时所需的物理服务器，这些抽象层通过互联网提供给用户。

 虚拟化

IaaS 依赖于以虚拟机 (VM) 形式提供的虚拟化计算资源（例如，计算、网络、存储），而这些资源也是云计算的基本计算单位。

虚拟化流程使得在单个物理计算机上创建多个虚拟机成为可能，而每个虚拟机均有自己的操作系统 (OS) 和应用程序。如此一来，数十个应用程序和工作负载便可成功运行和扩展。云服务提供商负责管理虚拟机监控程序（也称为“虚拟机监视器 (VMM)”），它可在逻辑上将各个虚拟机 (VM) 彼此分离，并为每个虚拟机分配底层计算能力、内存和存储。接着，用户可为虚拟“实例”配置所需的计算量、内存和存储。

 自动化

部署虚拟机和其他虚拟化基础设施时，严重依赖自动化流程和软件的创建和实施，以取代耗时的手动活动。基础设施管理自动化简化了配置管理、部署和配置等任务。根据业务需求，IaaS 可以与自动化服务和升级（例如自动扩展、负载均衡、备份和恢复以及性能监控）配对，以帮助优化应用程序可用性和提供积极的最终用户体验。

 IaaS 安全性

IaaS 提供商通过分担责任模型来提供云安全与合规框架。就本质而言，云服务提供商负责管理数据中心（摄像头、安全人员）和底层基础设施（计算、存储、物理网络）的物理安全。同时，云客户有责任确保其工作负载、应用程序和数据的安全。云服务提供商可为客户提供加密虚拟机的能力以及其他方法，以便保护客户数据并降低网络攻击的风险。

 容器

IaaS 包括对容器化的支持，该技术可将软件代码与操作系统 (OS) 库和依赖项进行集体打包，而这些库是运行此代码以创建可在任意基础架构上一致运行的单个轻量级可执行文件（容器）所必需的。由于具有比虚拟机更高的可移植性和资源效率，因此容器已成为现代云原生应用事实上的计算单元。

在很多情况下，容器取代了虚拟机，成为流程或服务部署的标准处理单元。容器编排工具（例如 Kubernetes）可自动对容器化应用程序执行部署、扩展和管理。IaaS 模型提供了底层资源，可根据业务需求扩展或缩减 Kubernetes 和容器化应用程序。
计算

计算资源则包括用于处理 Web 请求和运行应用程序的中央处理单元 (CPU)、用于处理工作负载的图形处理单元 (GPU) 以及内部内存 (RAM)。
联网

IaaS 依赖软件定义的网络 (SDN)，其中的联网硬件（例如路由器、交换机、防火墙和负载均衡器）通过应用程序编程接口 (API) 提供。IaaS 模型对此硬件的联网功能进行虚拟化，客户可以通过公共互联网或使用虚拟专用网 (VPN) 从任何地方访问 IaaS 服务。
存储

IaaS 提供三种类型的云存储

  1. 块存储是一种用于在存储区域网络 (SAN) 或基于云的存储环境中存储数据文件的技术。对于需要快速、高效和可靠数据传输的计算场景，开发人员十分青睐块存储。
  2. 文件存储，也称为文件存储托管，允许多个用户共享相同的文件数据。在 IaaS 实例中，组织将数据文件异地存储在云提供商的数据中心中，并通过互联网访问这些数据文件，而不是将它们存储在本地 NAS 设备上。
  3. 对象存储是一种数据存储架构，非常适合可靠、高效、经济实惠地存储、归档、备份和管理大量的静态非结构化数据。它是最常见的云存储类型。
IaaS 用例

IaaS 模型代表通用计算资源，因此能够支持所有类型的用例。
  • 开发和测试：IaaS 提供了理想的测试和开发环境，设置此环境的速度要比本地部署更快。此功能使开发运维和其他团队能够灵活地快速扩展或缩减开发/测试环境，这样，组织就可以更快地将新的应用程序推向市场。
  • 备份和灾难恢复：IaaS 提供基于云的备份与灾难恢复解决方案，以便组织在云端复制和备份其系统和数据。例如，组织可在多个服务器中复制应用程序。如果一台服务器出现故障，另一台服务器则会接管，从而确保业务连续性
  • 网站托管：IaaS 能够经济高效地托管面向客户的网站和 Web 应用程序，这些网站和 Web 应用程序安全、可扩展并且可以量身定制以优化用户体验。
  • 大数据分析：在人工智能 (AI)物联网 (IoT) 等尖端科技的推动下，大数据分析可以使用先进的技术分析广泛、多样的大数据。IaaS 支持分析大量数据和提供最佳洞察分析时所需的强大处理能力。
  • 高性能计算 (HPC)：较之传统的本地基础设施设置，IaaS 提供了一种高效且经济高效的方式来支持高性能计算。HPC 使用超级计算机和计算机集群来解决高级计算问题，而这些问题可为人类知识的进步提供支持，并实现巨大的竞争优势（例如，DNA 测序、股票交易自动化）。
  • 采用混合多云技术：混合云方法可结合并统一公有云私有云和本地基础设施，从而创建一个单一、灵活、成本最优的 IT 基础设施。如今，混合云已与多云方法相结合，以便企业从多个云供应商中选择一流的云服务，并避免出现供应商锁定。IaaS 在混合多云战略中发挥着重要作用，且可根据业务需求在混合云环境中灵活部署资源。例如，IaaS 支持“直接迁移”，即将应用程序从本地环境迁移至云提供商数据中心的计算、存储和网络基础设施。
  • 人工智能 (AI) 和机器学习 (ML)：IaaS 平台允许组织利用 AI 和机器学习 (ML) 功能。例如，借助 IaaS，数据科学家和开发人员可使用完全托管的基础设施、工具和工作流程来构建、训练和部署 ML 模型。此外，IaaS 还提供计算能力与底层基础设施支持基础模型，以用于构建和扩展生成式 AI 应用程序。
IaaS、PaaS、SaaS

“即服务”这一短语通常是指云计算服务；而此时，云供应商会为组织管理相关服务。IaaS 与“平台即服务 (PaaS)”和“软件即服务 (SaaS)”被并称为最受欢迎的三大云服务模式。这些云计算服务类别并不互斥。大多数企业均会使用多种托管云服务，且大多数大型企业均会将全部三种托管云服务用作云服务提供商所提供云堆栈的其中一部分。

IaaS、PaaS 和 SaaS 依赖多租户资源 — 在多个用户或客户组织之间共享单个物理计算机或虚拟机。云服务提供商通常提供多租户托管解决方案，作为单租户或专用托管解决方案的低成本替代方案。

在传统的 IT 环境中，用户负责端到端管理整个堆栈，从用于服务器和联网资源的物理硬件一直到虚拟化、操作系统、中间件等等。此后，IaaS、PaaS 和 SaaS 分别提供一个渐进式抽象层。

 什么是平台即服务 (PaaS)？

如上所述，IaaS 将物理计算、网络、数据存储以及将这些资源虚拟化时所需的技术抽象化。平台即服务 (PaaS) 更进一步，它将操作系统、中间件和运行时的管理抽象化。PaaS 为客户提供了一个完整的云平台（硬件、软件和基础设施），可用于开发、运行和管理应用程序，而无需应对在本地数据中心构建和维护此平台时通常会产生的成本、复杂性和不灵活性。

Red Hat® OpenShift® 是一款常用的 PaaS，它围绕 Docker 容器和 Kubernetes 而构建。

 什么是 SaaS (软件即服务)？

软件即服务 (SaaS) 是托管在云端的应用程序软件，它是当今大多数商业软件的主要交付模式。常用的 SaaS 业务解决方案包括客户关系管理 (CRM)、企业资源规划 (ERP)、项目管理软件等等。

详细了解 IaaS、PaaS 与 SaaS 之间的区别
IaaS 和其他后端云服务
无服务器

虽然 IaaS 将很多低级别组件抽象化，以使开发人员专注于能够实现业务差异化的业务逻辑，但它仍然需要用户管理操作系统、中间件和运行时。作为一种应用程序开发和执行模型，无服务器（ibm.com 外部链接）的优势在于，它使开发人员能够构建和运行应用程序代码，而无需配置或管理服务器或后端基础设施。

当今，无服务器的最常见用例便是支持微服务（也称为微服务架构），它侧重于创建用于执行单项作业并使用 API 来相互通信的小型服务。微服务是 DevOps 流程和开发工具的关键组成部分，而无服务器可为这些流程和工具提供支持，因为开发人员无需花费时间来定义对代码构建进行集成、测试、交付并部署到生产环境所需的基础设施。

 裸机即服务 (BMaaS)

裸机服务器是一种单租户云服务；在此服务中，用户会从提供商处租用物理计算机，而不与任何其他租户共享。对于寻求具有专用硬件的安全性和性能以及相关经验的云计算基础设施的组织（尤其是在云服务的配置、计费和管理方面），通常会转向“裸机即服务 (BMaaS)”。

与传统的 IaaS 不同，BMaaS 不向用户提供已经虚拟化的计算、网络和存储，而是提供对底层硬件的直接访问。这一级别的访问能够让用户近乎完全控制他们的硬件规格。鉴于硬件未虚拟化并且不支持多个虚拟机，它还为用户提供了最高的潜在性能。此功能对于 HPC 和 GPU 计算、高性能数据库、分析工作负载等用例具有重要价值。

然而，这些优势也可能以牺牲传统 IaaS 的优势为代价，也就是说，只需复制实例并在它们之间进行负载均衡，即可快速配置和水平扩展资源。比较 BMaaS 与 IaaS，一种模型并不优于另一种模型，区别只是在于哪种模型最能支持特定的用例或工作负载。

 虚拟私有云

对很多用户来说，尤其是具有敏感数据或严格合规性要求的公司（例如金融科技、医疗保健），最好在公有云内提供额外的安全性和隐私性。虚拟私有云 (VPC) 可以在不牺牲速度、规模或功能的情况下进一步隔离云基础设施资源。

VPC 托管在多租户公有云架构上，但每个客户的数据和工作负载在逻辑上都与所有其他租户隔离，以创建一个“类似于私有云”的环境。此功能能够让用户控制多个方面（例如虚拟防火墙、安全组、负载均衡）。
IaaS 定价

和所有公有云服务一样，IaaS 也需要服务级别协议 (SLA)，即云服务提供商与客户签订的合同，其中概述了供应商应当提供的服务、预期的性能水平、如何衡量性能以及当未达到性能水平时会发生什么。

IaaS 按消费量定价，这意味着用户只需为他们的实际使用量付费。其他定价方法包括：

  • 订阅和预留实例：如果客户愿意签订长期合同（通常约为一到三年），很多提供商会提供标价折扣。
  • 按月计费：与 IaaS 相比，BMaaS 的月度计费模式更为常见；其中，物理基础设施通常涉及不存在尖峰特征的稳态工作负载。
  • 按小时/秒计费：传统云基础设施最常见的粒度是，用户只需按实际使用量付费。
  • 瞬态/竞价式：有些提供商通过瞬态/竞价式实例按折扣价提供未使用的容量，但在需要容量时，可以回收这些实例
IaaS 优势

IaaS 的部分主要优势如下。
即用即付模式

与传统 IT 不同，IaaS 不需要任何前期资本支出，用户只需按实际使用量付费。
速度

借助 IaaS，用户可以在几分钟内配置少量或大量资源，从而快速测试新的想法或者更快地扩展成熟的想法。
可用性

通过多专区区域等设置，云应用程序的可用性和弹性可以超过传统方法。
Scale

由于拥有几乎无限的容量以及自动或在监督下扩展资源的能力，因此可以轻松从一个应用程序或工作负载实例扩展到多个实例。
延迟和性能

鉴于大多数 IaaS 提供商的地理覆盖范围很广，因此很容易拉近应用程序和服务与用户的距离，从而减小延迟并提高性能。
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资源 什么是虚拟机？

虚拟机是物理计算机的虚拟表示或仿真。虚拟化使在一台物理计算机上创建多个虚拟机成为可能。

 什么是云存储？

云存储允许客户将数据和文件保存在异地位置，然后通过公共互联网或专用私有网络连接进行访问。

 什么是软件定义的网络 (SDN)？

SDN 将网络控制逻辑与网络设备分离，以简化网络和基础设施管理。

 什么是平台即服务 (PaaS)？

平台即服务 (PaaS) 是一种云计算模型，为客户提供了一个完整的云平台（硬件、软件和基础设施），可用于开发、运行和管理应用程序，而无需应对在本地构建和维护平台时通常会产生的成本、复杂性和不灵活性。

 什么是 SaaS (软件即服务)？

SaaS (软件即服务) 是托管在云端的应用软件，由 Web 浏览器、移动应用程序或瘦客户端通过互联网连接使用。

 什么是 IaaS、PaaS 和 SaaS？

IaaS、PaaS 和 SaaS 是三种最常用的云服务产品类型。它们有时被称为云服务模型或云计算服务模型。
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