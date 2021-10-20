使用 IaaS，用户可以根据需要扩展资源（特别是在工作负载“激增”时），这样就减少了对高额前期资本支出的需求以及购买、设置和维护本地部署基础设施所带来的复杂性。

作为一种计算模型，IaaS 最初随 2006 年 Amazon Compute Cloud (EC2) 的推出而出现，而它有助于企业访问虚拟化计算资源。从那时起，IaaS 便成为众多工作负载类型的标准抽象模型。对于 IaaS 模型，云服务提供商 (CSP)（例如 Amazon Web Services (AWS)、Google Cloud、Microsoft Azure、IBM Cloud、Oracle Cloud）负责维护和管理物理基础设施组件（服务器、补丁安装、网络硬件）。同时，组织仍可控制其软件应用程序的安装、配置和管理。

IaaS 提供各种业务优点，其中包括灵活性、成本效益、可靠性和可扩展性。此外，IaaS 市场预计将在未来几年快速增长（ibm.com 外部链接），并在 2031 年达到 5625.3 亿美元，即 2024 年至 2031 年的复合年增长率 (CAGR) 为 33.50%。

在以下视频中，Bradley Knapp 将详细介绍 IaaS 的基础知识：