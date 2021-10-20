发布日期：2024 年 4 月 18 日
撰稿人：Stephanie Susnjara、Ian Smalley
使用 IaaS，用户可以根据需要扩展资源（特别是在工作负载“激增”时），这样就减少了对高额前期资本支出的需求以及购买、设置和维护本地部署基础设施所带来的复杂性。
作为一种计算模型，IaaS 最初随 2006 年 Amazon Compute Cloud (EC2) 的推出而出现，而它有助于企业访问虚拟化计算资源。从那时起，IaaS 便成为众多工作负载类型的标准抽象模型。对于 IaaS 模型，云服务提供商 (CSP)（例如 Amazon Web Services (AWS)、Google Cloud、Microsoft Azure、IBM Cloud、Oracle Cloud）负责维护和管理物理基础设施组件（服务器、补丁安装、网络硬件）。同时，组织仍可控制其软件应用程序的安装、配置和管理。
IaaS 提供各种业务优点，其中包括灵活性、成本效益、可靠性和可扩展性。此外，IaaS 市场预计将在未来几年快速增长（ibm.com 外部链接），并在 2031 年达到 5625.3 亿美元，即 2024 年至 2031 年的复合年增长率 (CAGR) 为 33.50%。
在以下视频中，Bradley Knapp 将详细介绍 IaaS 的基础知识：
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IaaS 包含一系列物理资源和虚拟化资源，这些资源为消费者提供了在云端运行应用程序和工作负载时所需的基本构建块。
IaaS 提供商管理着大型全球数据中心，这些数据中心包含为它们之上的各个抽象层提供支持时所需的物理服务器，这些抽象层通过互联网提供给用户。
部署虚拟机和其他虚拟化基础设施时，严重依赖自动化流程和软件的创建和实施，以取代耗时的手动活动。基础设施管理自动化简化了配置管理、部署和配置等任务。根据业务需求，IaaS 可以与自动化服务和升级（例如自动扩展、负载均衡、备份和恢复以及性能监控）配对，以帮助优化应用程序可用性和提供积极的最终用户体验。
IaaS 包括对容器化的支持，该技术可将软件代码与操作系统 (OS) 库和依赖项进行集体打包，而这些库是运行此代码以创建可在任意基础架构上一致运行的单个轻量级可执行文件（容器）所必需的。由于具有比虚拟机更高的可移植性和资源效率，因此容器已成为现代云原生应用事实上的计算单元。
在很多情况下，容器取代了虚拟机，成为流程或服务部署的标准处理单元。容器编排工具（例如 Kubernetes）可自动对容器化应用程序执行部署、扩展和管理。IaaS 模型提供了底层资源，可根据业务需求扩展或缩减 Kubernetes 和容器化应用程序。
计算资源则包括用于处理 Web 请求和运行应用程序的中央处理单元 (CPU)、用于处理工作负载的图形处理单元 (GPU) 以及内部内存 (RAM)。
IaaS 依赖软件定义的网络 (SDN)，其中的联网硬件（例如路由器、交换机、防火墙和负载均衡器）通过应用程序编程接口 (API) 提供。IaaS 模型对此硬件的联网功能进行虚拟化，客户可以通过公共互联网或使用虚拟专用网 (VPN) 从任何地方访问 IaaS 服务。
IaaS 模型代表通用计算资源，因此能够支持所有类型的用例。
“即服务”这一短语通常是指云计算服务；而此时，云供应商会为组织管理相关服务。IaaS 与“平台即服务 (PaaS)”和“软件即服务 (SaaS)”被并称为最受欢迎的三大云服务模式。这些云计算服务类别并不互斥。大多数企业均会使用多种托管云服务，且大多数大型企业均会将全部三种托管云服务用作云服务提供商所提供云堆栈的其中一部分。
IaaS、PaaS 和 SaaS 依赖多租户资源 — 在多个用户或客户组织之间共享单个物理计算机或虚拟机。云服务提供商通常提供多租户托管解决方案，作为单租户或专用托管解决方案的低成本替代方案。
在传统的 IT 环境中，用户负责端到端管理整个堆栈，从用于服务器和联网资源的物理硬件一直到虚拟化、操作系统、中间件等等。此后，IaaS、PaaS 和 SaaS 分别提供一个渐进式抽象层。
如上所述，IaaS 将物理计算、网络、数据存储以及将这些资源虚拟化时所需的技术抽象化。平台即服务 (PaaS) 更进一步，它将操作系统、中间件和运行时的管理抽象化。PaaS 为客户提供了一个完整的云平台（硬件、软件和基础设施），可用于开发、运行和管理应用程序，而无需应对在本地数据中心构建和维护此平台时通常会产生的成本、复杂性和不灵活性。
Red Hat® OpenShift® 是一款常用的 PaaS，它围绕 Docker 容器和 Kubernetes 而构建。
软件即服务 (SaaS) 是托管在云端的应用程序软件，它是当今大多数商业软件的主要交付模式。常用的 SaaS 业务解决方案包括客户关系管理 (CRM)、企业资源规划 (ERP)、项目管理软件等等。
虽然 IaaS 将很多低级别组件抽象化，以使开发人员专注于能够实现业务差异化的业务逻辑，但它仍然需要用户管理操作系统、中间件和运行时。作为一种应用程序开发和执行模型，无服务器（ibm.com 外部链接）的优势在于，它使开发人员能够构建和运行应用程序代码，而无需配置或管理服务器或后端基础设施。
当今，无服务器的最常见用例便是支持微服务（也称为微服务架构），它侧重于创建用于执行单项作业并使用 API 来相互通信的小型服务。微服务是 DevOps 流程和开发工具的关键组成部分，而无服务器可为这些流程和工具提供支持，因为开发人员无需花费时间来定义对代码构建进行集成、测试、交付并部署到生产环境所需的基础设施。
裸机服务器是一种单租户云服务；在此服务中，用户会从提供商处租用物理计算机，而不与任何其他租户共享。对于寻求具有专用硬件的安全性和性能以及相关经验的云计算基础设施的组织（尤其是在云服务的配置、计费和管理方面），通常会转向“裸机即服务 (BMaaS)”。
与传统的 IaaS 不同，BMaaS 不向用户提供已经虚拟化的计算、网络和存储，而是提供对底层硬件的直接访问。这一级别的访问能够让用户近乎完全控制他们的硬件规格。鉴于硬件未虚拟化并且不支持多个虚拟机，它还为用户提供了最高的潜在性能。此功能对于 HPC 和 GPU 计算、高性能数据库、分析工作负载等用例具有重要价值。
然而，这些优势也可能以牺牲传统 IaaS 的优势为代价，也就是说，只需复制实例并在它们之间进行负载均衡，即可快速配置和水平扩展资源。比较 BMaaS 与 IaaS，一种模型并不优于另一种模型，区别只是在于哪种模型最能支持特定的用例或工作负载。
对很多用户来说，尤其是具有敏感数据或严格合规性要求的公司（例如金融科技、医疗保健），最好在公有云内提供额外的安全性和隐私性。虚拟私有云 (VPC) 可以在不牺牲速度、规模或功能的情况下进一步隔离云基础设施资源。
VPC 托管在多租户公有云架构上，但每个客户的数据和工作负载在逻辑上都与所有其他租户隔离，以创建一个“类似于私有云”的环境。此功能能够让用户控制多个方面（例如虚拟防火墙、安全组、负载均衡）。
和所有公有云服务一样，IaaS 也需要服务级别协议 (SLA)，即云服务提供商与客户签订的合同，其中概述了供应商应当提供的服务、预期的性能水平、如何衡量性能以及当未达到性能水平时会发生什么。
IaaS 按消费量定价，这意味着用户只需为他们的实际使用量付费。其他定价方法包括：
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单租户利用专用服务器获得最高的性能和安全性，并对所有服务器资源拥有根级访问权限，因此可以更轻松地自定义工作负载。
IBM Cloud Virtual Servers 属于按需配置并扩展的公共专用型虚拟服务器，可选择按月或按小时计费。
云存储服务包括可扩展、持久、高度安全、经济高效的互联数据服务器网络，可实现跨设备数据访问。
虚拟机是物理计算机的虚拟表示或仿真。虚拟化使在一台物理计算机上创建多个虚拟机成为可能。
云存储允许客户将数据和文件保存在异地位置，然后通过公共互联网或专用私有网络连接进行访问。
SDN 将网络控制逻辑与网络设备分离，以简化网络和基础设施管理。
平台即服务 (PaaS) 是一种云计算模型，为客户提供了一个完整的云平台（硬件、软件和基础设施），可用于开发、运行和管理应用程序，而无需应对在本地构建和维护平台时通常会产生的成本、复杂性和不灵活性。
SaaS (软件即服务) 是托管在云端的应用软件，由 Web 浏览器、移动应用程序或瘦客户端通过互联网连接使用。
IaaS、PaaS 和 SaaS 是三种最常用的云服务产品类型。它们有时被称为云服务模型或云计算服务模型。