从员工个人的工作到运营再到商品和服务，科技为当今业务的几乎所有方面提供支持。当网络适当连接时，科技可以得到优化，从而改善沟通、提高效率并增加生产力。

如果 IT 基础架构灵活、可靠且安全，它将能帮助企业达成目标并具备市场竞争优势。另一方面，如果 IT 基础设施实施不当，企业可能会面临连接、生产力和安全问题，例如系统中断和数据泄露。总体而言，是否拥有适当实施的基础设施是决定企业能否盈利的一个因素。

借助 IT 基础设施，公司可以：

