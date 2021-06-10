什么是 IT 基础架构？

IT infrastructure
2021 年 6 月 10 日

什么是 IT 基础架构？

信息技术基础设施即 IT 基础设施，是指运营和管理企业 IT 服务及 IT 环境所需的组合组件。

为什么 IT 基础架构很重要？

从员工个人的工作到运营再到商品和服务，科技为当今业务的几乎所有方面提供支持。当网络适当连接时，科技可以得到优化，从而改善沟通、提高效率并增加生产力。

如果 IT 基础架构灵活、可靠且安全，它将能帮助企业达成目标并具备市场竞争优势。另一方面，如果 IT 基础设施实施不当，企业可能会面临连接、生产力和安全问题，例如系统中断和数据泄露。总体而言，是否拥有适当实施的基础设施是决定企业能否盈利的一个因素。

借助 IT 基础设施，公司可以：

  • 通过提供对其网站和在线商店的不间断访问，带来积极的客户体验。

  • 快速开发和启动面向市场的解决方案。

  • 实时收集数据，以便快速做出决策。

  • 提高员工生产力。
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IT 基础架构的组件如何工作？

IT 基础设施的组件由相互依存的组件构成，其中两组核心组件是硬件和软件。硬件使用软件（如操作系统）工作。同样，操作系统也管理系统资源和硬件。操作系统还使用网络组件连接软件应用程序和物理资源。

硬件

硬件组件可包括：

  • 台式计算机
  • 服务器
  • 数据中心
  • 集线器
  • 路由器
  • 交换机
  • 设施

软件

软件组件可包括：

  • 内容管理系统 (CMS)
  • 客户关系管理 (CRM)
  • 企业资源规划 (ERP)
  • 操作系统
  • Web 服务器

设施

设施或物理工厂为网络硬件、服务器和数据中心提供空间。它还包括办公楼内用于将 IT 基础设施组件连接在一起的网络布线。

网络

网络由交换机、路由器、集线器和服务器组成。交换机连接局域网 (LAN) 上的路由器、服务器等网络设备。路由器允许不同 LAN 上的设备在网络之间通信和移动数据包。集线器连接多个网络设备以充当单个组件。

服务器

企业 IT 基础设施所需的核心硬件组件是服务器。服务器本质上是允许多个用户访问和共享资源的计算机。

服务器机房/数据中心

组织将多台服务器安置在称为服务器机房或数据中心的房间中。数据中心是大多数网络的核心。

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基础设施类型

IT 基础设施的两种主要类型是传统基础设施和云基础设施。

传统基础设施

传统的 IT 基础架构由常见的硬件和软件组件组成：设施、数据中心、服务器、网络硬件、台式计算机和企业应用软件解决方案。通常，与其他基础架构类型相比，这种基础架构设置需要更多的电力、物理空间和资金。传统的基础架构通常安装在本地，仅供公司或私人使用。

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云基础架构

云计算 IT 基础设施与传统基础设施类似。不过，终端用户可以通过互联网访问基础设施，并能够通过虚拟化使用计算资源，而无需本地安装。虚拟化将服务提供商在任何或多个地理位置维护的物理服务器连接起来。然后，它对资源进行划分和抽象，例如存储，以使用户几乎可以在任何可以建立互联网连接的地方访问它们。由于云基础设施通常是公共的，所以通常被称为公共云。

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最佳 IT 基础架构

IT 基础架构设置因业务需求和目标而异，但有些目标对所有企业都是通用的。最佳基础设施可提供企业高性能存储、低延迟网络、安全性、优化的广域网 (WAN)、虚拟化和零停机时间。

  • 高性能存储系统可以存储和备份数据，还包括发生灾难时的数据恢复系统。

  • 低延迟网络使用企业级基础架构组件来减少数据流的延迟。

  • 安全的基础设施包括控制信息访问和数据可用性的系统。无论数据存放在哪里，它都能保护企业免受数据泄露和网络攻击，从而维护客户的信任。

  • WAN 通过确定流量优先级并根据需要为某些应用程序提供更多或更少的带宽来管理网络。

  • 虚拟化可加快服务器配置、增加正常运行时间、改进灾难恢复并节省能源。

  • 零停机时间旨在减少业务运营中断并消除系统停机时间，以降低成本，提高利润。
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