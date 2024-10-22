ITSM 不仅涉及回应、修复和支持，它还为技术资源与流程的管理提供了一个整体视图和计划。ITSM 流程旨在与企业的其他部分协同工作，以实现组织的目的。此类流程包括：

事件管理

在 ITSM 领域，事件是指计划外的服务停摆或中断。事件管理是用于响应事件的流程，其目标是在对用户与业务流程影响最小的情况下恢复服务。

问题管理

当多个事件与同一根本原因相关时，便会触发问题管理。ITSM 定义了 IT 部门应如何调查、分析和消除此问题以免其再次发生。

变更管理

变更管理是指制定协议以最大限度减少 IT 服务中断、合规问题以及因对关键系统的变更而可能引发的其他风险。

配置管理

配置管理是指跟踪硬件与软件组件的配置项的流程。配置管理数据库等工具可作为所有 IT 资产及其相互关系的中央存储库。

服务请求管理

针对新的资产、权限或许可证的服务请求可能源自员工、客户或合作伙伴。服务请求管理定义了授予或拒绝这些请求的最有效且最准确的方法；为此，通常还需结合使用自动化和自助服务功能。

服务目录

服务目录是指可与服务请求管理相集成的目录。它可通过菜单或门户来访问，并会列出可供整个组织中用户使用的 IT 服务。

知识管理

知识管理 (KM) 是指在组织内识别、组织、存储和传播信息的流程。可搜索的自助服务知识库是其中一种核心知识管理工具。它允许整个组织的用户轻松访问与 IT 服务相关的问题与解决方案、指标、文档、技术主题和其他资源。

服务级别管理

服务级别管理是指创建、跟踪和管理服务级别协议 (SLA) 生命周期的流程。SLA 是指服务提供商与客户之间签订的一项合同，其中定义了要提供的服务级别，以及未达到该阈值时的相关后果。

IT 服务台

在 ITSM 领域，IT 服务台是处理和管理所有事件、问题和请求的中心联络点。它不仅是一个简易服务台，同时还可处理软件许可、服务提供商、定价和第三方合同，并可维护自助服务门户和知识库。

IT 资产管理

IT 资产管理 (ITAM) 是指确保组织的资产能得到充分跟踪、更新和运行的流程。此类资产可能包括笔记本电脑和显示器等硬件，以及软件许可证等非物理资产。而其中那个至关重要的是，所有此类资产均须由一个集中的 IT 部门进行收集，以免出现冗余与低效问题。