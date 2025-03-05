操作系统 (OS) 的历史始于需要定制系统软件进行任务管理的早期计算机。最初的操作系统简单且以批处理为导向，随着硬件和软件的进步，操作系统逐渐发展以支持多任务处理和交互式界面。

20 世纪 50 年代集成电路 (IC) 的发明催生了微芯片，微芯片提高了处理能力并减小了计算机体积，使得更复杂的任务成为可能。1964 年，IBM 为其 IBM System/360 引入了依赖汇编编程语言的 OS/360。OS/360 在其大型机上实现了软件的标准化，影响了未来操作系统的设计。此外，OS/360 还是第一个多道程序操作系统，它能够在单处理器机器上同时运行多个程序。

随着时间的推移，OS/360 逐渐演变为 z/OS，即面向 IBM 大型机的现代操作系统。（如今的 IBM z 系列大型机也可在 Linux 和 z/TPF 上运行，一台大型机通常可以同时运行多个操作系统。）

20 世纪 60 和 70 年代，分时操作系统 Unix 的开发为现代操作系统开创了重要先例，引入了多任务、可移植性和分层文件系统等概念；这些概念是当今系统的基础。

20 世纪 80 年代末和 90 年代，图形处理单元 (GPU) 被引入以处理图形处理。随着 GPU 发展到支持通用计算，尤其是在 21 世纪初，包括 Apple 和 Microsoft 在内的公司开始将 GPU 更深入地集成到自己的操作系统中。如今，GPU 已成为大多数计算系统的标准特性，为从游戏、多媒体、科学计算到机器学习 (ML) 的一切功能提供支持。

随着对更高效率和可扩展性需求的增长，特别是在云计算领域，诸如虚拟化和容器化之类的创新技术应运而生。虚拟化允许在一台物理机上运行多个虚拟机 (VM)。虚拟机监控程序管理这些虚拟机，它就像一个轻量级操作系统，通过处理资源管理和内存分配来管理虚拟机，而无需完整的操作系统支持。VMware 被认为是虚拟化和虚拟机监控程序市场的领导者。

容器化技术在虚拟化的基础上进一步发展，提供了一种更轻量级的方法来运行隔离的应用程序。与 VM 不同， 容器 并不包含操作系统的完整副本。相反，容器运行时引擎（例如 Docker）安装在主机系统的操作系统上，充当所有容器共享同一操作系统的接口。这种能力使得容器能够虚拟化操作系统，让应用程序及其依赖项能够在单个操作系统上独立运行，从而提高了资源效率。