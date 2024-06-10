从最简单的意义上讲，网络安全威胁或网络威胁表明黑客或恶意参与者正试图未经授权访问网络以发动网络攻击。

网络威胁的形式多种多样，有的显而易见，例如境外势力发来电子邮件，如果您提供自己的银行账号，就会给您一小笔钱；有些网络威胁则狡猾隐蔽，例如一行恶意代码偷偷躲过网络防御，在网络上存活数月或数年，然后引发代价高昂的数据泄露。安全团队和员工对不同类型的网络安全威胁了解得越多，就能越有效地预防、防备和应对网络攻击。