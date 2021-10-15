1998 年由 Diane Greene、Scott Devine、Mendel Rosenblum、Edward Wang 和 Edouard Bugnion 组成的科学家团队创立了 VMware。1999 年，这家位于帕洛阿尔托的公司推出了 VMware Workstation 1.0，这是第一款允许用户在一台 PC 上以虚拟机形式运行多个操作系统的商业产品。

VMware 于 2001 年凭借 VMware GSX Server（托管式）和 VMware ESX Server（无主机式）进入服务器市场。2004 年，EMC Corporation 收购了 VMware。2016 年，Dell Technologies 收购了 EMC 并吸收了 VMware。VMware 凭借其服务器虚拟化平台 VSphere 成长为最重要的虚拟化服务供应商，拥有超过 500,000 名客户的市场份额。1

2023 年 12 月，半导体公司 Broadcom 以 690 亿美元完成了对 VMware 的收购，旨在扩展其多云战略。2Broadcom 已将该公司更名为 VmWare by Broadcom。为简单起见，我们将在本页上将其称为 VMware。

自收购以来，Broadcom 已将其产品整合为两个主要产品组合：VMware Cloud Foundation (VCF) 和 VMware vSphere Foundation (VVF)。此外，Broadcom 已将 VMware 从永久许可证、支持和订阅 (SNS) 续订过渡到基于订阅的定价模式。