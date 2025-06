提高 IT 敏捷性的驱动力促使组织探索新的数据中心架构。组织需要加速技术服务的交付,同时保持对 IT 的控制,最大限度地降低复杂性并降低成本。

简而言之,采购和部署传统基础架构的流程过于缓慢且繁琐。业务集团和软件开发人员无法等待数周或数月才能购买和配置新的物理基础架构。团队需要在数小时或数分钟内获取资源来利用不断变化的市场条件并满足客户期望。

自多年前引入服务器虚拟化以来,各组织已认识到汇集基础设施资源的价值。通过从物理服务器中抽象出计算资源,服务器虚拟化有助于加快配置速度、提高系统使用率并减少硬件支出。

软件定义数据中心架构可显著提高 IT 敏捷性。通过集中基础设施资源、跨基础设施层标准化管理工具并实现策略驱动的配置,SDDC 可以帮助 IT 团队更快地响应对 IT 资源的新请求。同时,SDDC 可实现策略驱动的自动化配置和管理,以加快资源交付并提高效率,从而降低成本并确立应用程序现代化的路径。