提高 IT 敏捷性的驱动力促使组织探索新的数据中心架构。组织需要加速技术服务的交付，同时保持对 IT 的控制，最大限度地降低复杂性并降低成本。
简而言之，采购和部署传统基础架构的流程过于缓慢且繁琐。业务集团和软件开发人员无法等待数周或数月才能购买和配置新的物理基础架构。团队需要在数小时或数分钟内获取资源来利用不断变化的市场条件并满足客户期望。
自多年前引入服务器虚拟化以来，各组织已认识到汇集基础设施资源的价值。通过从物理服务器中抽象出计算资源，服务器虚拟化有助于加快配置速度、提高系统使用率并减少硬件支出。
软件定义数据中心架构可显著提高 IT 敏捷性。通过集中基础设施资源、跨基础设施层标准化管理工具并实现策略驱动的配置，SDDC 可以帮助 IT 团队更快地响应对 IT 资源的新请求。同时，SDDC 可实现策略驱动的自动化配置和管理，以加快资源交付并提高效率，从而降低成本并确立应用程序现代化的路径。
SDDC 将虚拟化计算、存储和网络资源与用于管理整个集成环境的标准化平台相结合。
计算虚拟化或服务器虚拟化为许多组织所熟知。使用虚拟机管理程序，计算虚拟化从物理服务器中抽象出操作系统和应用程序。因此，管理员可以使用虚拟机 (VM) 在单个服务器上运行多个不同的应用程序和操作系统。十多年来，各组织一直使用计算虚拟化来减少服务器蔓延并提高资源利用率。
有关虚拟化的详细信息，请参阅“虚拟化：完整指南”。
与服务器虚拟化一样，存储虚拟化也能汇集资源，消除互不相连的存储系统孤岛。虚拟化存储提高了灵活性和可扩展性，因为您可以从池中预置存储，通常无需购买新容量。您还可以动态分配存储，按需为每个应用程序提供所需的容量。
网络虚拟化使您能够独立预置和管理物理硬件网络。这种资源抽象减少了配置时间并提高了灵活性，使您能够更轻松地在数据中心之间移动工作负载，而不受物理限制。正确的网络虚拟化解决方案还将结合安全功能来保护网络并隔离工作负载。
SDDC 可整合这些虚拟化层，创建一个单一的超融合环境，无论 SDDC 是部署在私有、公有还是混合云环境中，都有助于将 IT 资源作为服务交付。单一管理平台可实现跨虚拟化层的标准化管理以及基于策略的自动化，从而简化运营。
有关虚拟化技术的概述，请参阅我们的视频“虚拟化讲解”：
实施 SDDC 架构可带来短期和长期优势。主要的短期利益是敏捷性。借助 SDDC，您可以显著缩短提供新资源所需的时间。设置新的物理服务器、为应用程序提供更多存储容量或修改物理网络不再需要几天或几周的时间。策略驱动的自动化可以进一步加速配置，使您能够在几分钟内部署资源。
SDDC 还有助于提高基础设施性能。它允许您针对每个应用程序和工作量优化计算、存储和网络，而无需对基础设施进行物理更改。
从长远来看，SDDC 有助于控制成本。集中资源可以提高基础设施利用率，避免购买新的基础设施。提高利用率还意味着减少基础设施闲置，并降低对不动产、电力和冷却资源的消耗。如果您使用混合或公有云基础设施部署 SDDC，就能将 CAPEX 模式转变为 OPEX 模式，从而避免大量的前期资本支出。
采用 SDDC 方法，可为基础设施与应用程序现代化演进确立路径。在单一管理平台上实现标准化，可以更轻松地整合新技术并将工作量迁移至云环境。
在部署 SDDC 之前，请务必了解可能影响投资回报的潜在挑战。
首要障碍是获得跨职能部门的同意。跨团队的标准化对于采用 SDDC 至关重要，但许多传统 IT 组织受制于分立的流程和政策，很难实现标准化。让采购团队、开发团队、IT 分析师、系统管理员和其他人在新工具和流程上保持一致可能需要时间。尽管如此，当 SDDC 得到全面采用时，效率、创新和总拥有成本的回报可能是巨大的。
整个组织接受了标准化后，还会出现技术挑战。例如，切换到新环境可能会导致某些应用程序停机。规划分阶段实施 SDDC 组件可以最大限度地降低停机风险。基于云的 SDDC 还可以支持您在将整个环境投入生产之前经济高效地测试新的虚拟化层。
展望未来，虚拟化新的基础架构层，例如存储和网络，将需要您的运营团队更改其现有流程和工作流程。您的管理员在准备管理新环境和使用新工具时可能需要一个学习周期。采用具有熟悉工具的基于云的 SDDC 可以帮助缩短学习时间。
云服务可以帮助应对挑战并加速向 SDDC 架构迁移。通过在基于云的基础架构上实施 SDDC，您可以缩短重新构建现有基础架构的时间并降低相关风险。
同样，通过采用基于云的管理工具，您可以省去在本地基础设施上安装这些工具所需的时间。如果云提供商提供您的管理员当前使用的工具和界面，就可以省去学习时间。管理员可以继续使用这些工具来管理基于云的资源，就像在本地一样。
基于云的 SDDC 还可以避免购买物理基础设施，从而帮助控制成本。例如，您可以在云中建立一个全新的环境并消除所有资本支出。或者，您也可以在混合环境中利用现有基础架构，使用云来扩展资源，而无需购买和部署更多物理系统。
通过利用基于云的基础设施，您可以扩展容量并利用最新技术，而无需不断升级物理系统。在云中部署 SDDC 可帮助您提供卓越的应用程序性能和足够的容量来支持数据增长，同时避免大量资本支出。
您还可以保留对环境的控制力。当业务用户和开发人员在没有 IT 监督的情况下采用公共云服务时，可能会产生新的安全、治理和监管问题。借助适当的基于云的 SDDC，您可以访问云资源，同时确保每个人都遵守内部政策和外部法规。
基于云的 SDDC 提供商应具备哪些能力？优秀的提供商应提供易用的管理工具与界面，使组织无需耗费时间与成本学习新的管理软件。
合适的供应商还将具备您所需的专业知识，以实现向新环境的无缝过渡。您可以与提供商合作，快速实施混合环境，这样您就可以立即从新架构中获益，同时继续使用现有的基础设施。
合适的供应商还能灵活支持各种 SDDC 和硬件配置。提供商应提供托管和非托管选项，以便您选择是保留对环境的完全控制，还是外包管理。最终，您应该能够灵活地实施 SDDC，以满足您的独特需求。
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