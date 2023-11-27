基本的数据管理挑战（孤岛、复杂性和不一致的数据集）会限制您借助数据简化员工和客户的日常工作流程的能力。数据科学家和业务用户的高质量、可操作数据需要灵活的数据管理方法，将现有的技术和选择的部署相集成。
借助 IBM 数据和 AI 解决方案，组织能够在本地、公共云和私有云中将企业数据用于分析、应用程序、自动化和 AI 驱动的产品。这些解决方案有助于在不影响数据安全、数据保护和数据质量的情况下提高弹性、可靠性、可扩展性和成本效益。通过帮助加强企业数据管理方法，您可以使用这些解决方案帮助建立简单、可信、安全的数据，并从数据中释放价值，且无论数据位于何处。
随时随地为您的所有数据扩展 AI 工作负载
了解 AI 解决方案
了解分析解决方案
通过现代数据架构降低洞察成本和时间，并增强对用于应用程序、分析和 AI 的数据的信心和信任。
访问本地或云端的现有数据湖和数据仓库，并将它们与新数据集成，以解锁新的洞察。
提供业务连续性并减少与数据相关的中断。从小规模开始，然后跨用例和部署（云、混合和本地）进行扩展。
借助内置治理、元数据管理和安全性在本地控制数据隐私和安全，并通过企业级治理解决方案进行全球部署
与 IBM 合作，加速跨混合云和多云环境的部署。通过开源、开放式标准以及与 IBM 和第三方服务的互操作性，支持所有类型的数据和用例。
利用面向云、混合和本地部署的专用技术来存储、管理、保护和解锁数据和数据库的隐藏价值。设计现代化的数据基础，支持所有数据、分析和 AI 用例。
利用我们的 OEM 数据源合伙关系并从提供良好支持的数据管理平台中获益
IBM 和 Cloudera 携手合作，使用开源生态系统创建数据和 AI 服务 — 所有这些都旨在加速大规模数据处理和分析。
MongoDB Enterprise Advanced with IBM 可提供企业工具，更快地构建应用程序，将数据分发到所需位置，实现随处自由运行。
与 IBM 携手合作，许可、实施 EDB Postgres 并获得相关支持，同时充分利用这个专为您的企业级数据需求而构建的集成式、基于开源的 SQL 关系数据库解决方案。
DataStax Enterprise with IBM 提供混合云解决方案，通过简化将企业级数据集成到基于 Apache Cassandra 的开源技术，以提高用户工作效率。
IBM 与 SingleStore 携手合作，为 SingleStoreDB 提供单一支持和治理来源。简化数据架构，同时提供超快的速度和弹性可扩展性。
使用主动元数据、自动化集成和 AI 治理，通过基于 IBM Cloud Pak for Data 构建的数据结构架构来创建广泛而有组织的数据访问。
随时为您的团队提供易于使用且可靠的数据。
利用元数据驱动的自动化数据基础来发现、信任和保护数据。
简化 MLOps 生命周期管理，加速 AI 生命周期。
实现 AI 治理自动化，创建可靠、透明且可解释的 AI 工作流程。
通过 IBM Db2 pureScale 的可扩展处理和持续可用性，Puma 的全球业务应用程序支持的用户数量增幅为 300%-400%。
通过从 Oracle Database 迁移到 IBM Db2，Owens-Illinois 实现了诸多好处，例如总体拥有成本节省达七位数、提高查询性能和减少服务器占用空间等。
knowis 是一家银行解决方案提供商，通过部署 IBM Db2 on Cloud 突破了客户的数据壁垒，使他们能够为小型银行和金融机构提供服务。
利用 Amazon Web Services (AWS) 上的 IBM 数据和 AI 解决方案推动数字化转型、打造个性化客户体验并做出数据驱动的决策。
Forrester Consulting 进行了由 IBM 委托的 Total Economic Impact™ (TEI) 研究，旨在检验组织可能实现的潜在的投资回报率 (ROI)。
了解为什么 IBM 在 2023 年第一季发表的《The Forrester Wave™: Data Management for Analytics》报告中被评为行业领导者
在本视频中，Luv Aggarwal 解释了这个类比修辞，以及湖仓一体如何发挥数据湖和仓库的优势等！
利用 AWS 上的 IBM 数据库应对 AI 带来的数据挑战。
采用高性能且可扩展的事务数据处理以及针对各种数据类型的查询优化。
使用本地、基于云和集成的应用程序部署选项执行分析。
使用此数据存储解决方案存储和查询结构化、半结构化和非结构化数据。