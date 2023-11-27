数据管理挑战限制创新

基本的数据管理挑战（孤岛、复杂性和不一致的数据集）会限制您借助数据简化员工和客户的日常工作流程的能力。数据科学家和业务用户的高质量、可操作数据需要灵活的数据管理方法，将现有的技术和选择的部署相集成。

借助 IBM 数据和 AI 解决方案，组织能够在本地、公共云和私有云中将企业数据用于分析、应用程序、自动化和 AI 驱动的产品。这些解决方案有助于在不影响数据安全、数据保护和数据质量的情况下提高弹性、可靠性、可扩展性和成本效益。通过帮助加强企业数据管理方法，您可以使用这些解决方案帮助建立简单、可信、安全的数据，并从数据中释放价值，且无论数据位于何处。

在设计数据战略时，深入了解 IBM 全面的数据和 AI 技术组合，例如作为现代数据堆栈基础的湖仓一体和数据结构。