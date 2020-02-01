可信的数据是良好业务决策的基础。 IBM 提供的数据质量解决方案有助于优化数据质量的多种关键维度：准确性、完整性、一致性、及时性、有效性和唯一性。
这些强大的数据质量工具可助您 识别、理解和纠正数据缺陷，进而推动更好的决策制定和治理。
DataOps 可确保数据质量得到保护，从而实现整个业务就绪数据管道中的所有业务目标。 通过实施 IBM 的数据质量解决方案，企业可以增强数据完整性，从而充分利用信息资产。
治理数据，并精确锁定目标客户，以进行交叉销售。
在整个数据生命周期中管理多种多样的数据，并优化投资回报率。
整合应用程序并实现流程自动化，从而降低成本。
将数据转化为可信的信息。 持续清理数据并监控数据质量。
获得并维护客户、位置、供应商和产品等实体的准确视图。
提供成组的丰富的数据功能，用于 Apache Hadoop 大数据存储集群。
查找业务数据，并对其进行管理、分类、治理、分析和共享。
了解 DataOps 如何通过自动化、数据质量和治理来构建数据驱动型文化。
了解数据质量管理如何实现业务价值。
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从数据创建直至更好的业务决策，数据质量从中发挥了积极的作用，让数据顺利完成端到端的充分流动。了解其中详情。
该服务框架提供了一种系统化的方法，通过采用定义明确的 API 策略来评估和修复数据。