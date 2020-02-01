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清理数据、管理数据，打造更好的决策基础
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西班牙裔技术人员在计算机服务器上进行诊断测试
IBM 的数据质量解决方案

可信的数据是良好业务决策的基础。 IBM 提供的数据质量解决方案有助于优化数据质量的多种关键维度：准确性、完整性、一致性、及时性、有效性和唯一性。

这些强大的数据质量工具可助您 识别、理解和纠正数据缺陷，进而推动更好的决策制定和治理。

DataOps 可确保数据质量得到保护，从而实现整个业务就绪数据管道中的所有业务目标。 通过实施 IBM 的数据质量解决方案，企业可以增强数据完整性，从而充分利用信息资产。

 了解 IBM 为何能在《2022 年 Gartner Magic Quadrant 数据质量解决方案》中荣膺领导者这一殊荣。
数据质量的优点 依据可信的视图采取行动

治理数据，并精确锁定目标客户，以进行交叉销售。

支持数据治理

在整个数据生命周期中管理多种多样的数据，并优化投资回报率。

实现系统现代化

整合应用程序并实现流程自动化，从而降低成本。

员工在用台式电脑工作，背景有许多安保显示屏
Data Fabric 架构
简化数据治理

认识并纠正数据缺陷，以便改进决策制定和治理。 运用 IBM Cloud Pak for Data 实现自动化，通过主动式端到端策略管理来管理数据信任、数据保护及其合规性。

数据质量工具 将数据转化为可信的信息

将数据转化为可信的信息。 持续清理数据并监控数据质量。

 创建和监控数据质量

获得并维护客户、位置、供应商和产品等实体的准确视图。

 提高 Hadoop 数据质量

提供成组的丰富的数据功能，用于 Apache Hadoop 大数据存储集群。

 智能数据编目

查找业务数据，并对其进行管理、分类、治理、分析和共享。

数据质量成功案例

旗星银行

旗星银行 (Flagstar Bank) 的数据质量架构师 David Abayev 详细描述了实现信息架构现代化的战略。(1:47)

实现数据和 AI 的智能自动化——探索下一代 IBM Cloud Pak® for Data。
DataOps 交互式指南

了解 DataOps 如何通过自动化、数据质量和治理来构建数据驱动型文化。

 您的数据有多干净（第 1 部分）

了解数据质量管理如何实现业务价值。

 内联地址数据质量

为什么验证和地理编码解决方案在运行 ETL 数据作业时至关重要。了解其中详情。

 构建现代化、经济高效的数据仓库

从数据创建直至更好的业务决策，数据质量从中发挥了积极的作用，让数据顺利完成端到端的充分流动。了解其中详情。

 Data Quality for AI Toolkit

该服务框架提供了一种系统化的方法，通过采用定义明确的 API 策略来评估和修复数据。
后续步骤

安排30 分钟的一对一咨询

将数据转化为可信的信息

了解 IBM InfoSphere 如何持续清理数据并监控数据质量。

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