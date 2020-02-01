可信的数据是良好业务决策的基础。 IBM 提供的数据质量解决方案有助于优化数据质量的多种关键维度：准确性、完整性、一致性、及时性、有效性和唯一性。

这些强大的数据质量工具可助您 识别、理解和纠正数据缺陷，进而推动更好的决策制定和治理。

DataOps 可确保数据质量得到保护，从而实现整个业务就绪数据管道中的所有业务目标。 通过实施 IBM 的数据质量解决方案，企业可以增强数据完整性，从而充分利用信息资产。