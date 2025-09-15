介绍 Auto DQ：大规模自动化提升数据质量

2025 年 9 月 15 日
Auto DQ（数据质量自动化）弥合业务背景与技术执行之间的差距，帮助数据提供者和非技术用户以智能化、具上下文感知和可扩展的方式自动化数据质量监控。
企业正在大力投资于数据和人工智能项目，但通向价值的道路往往因一个反复出现的挑战而变慢甚至偏离方向，那就是数据质量问题。
随着云平台的兴起、混合数据资产的出现以及日益复杂的监管环境，组织正在跨越比以往更多的来源来管理更多的数据。企业领导者希望获得值得信赖的洞察，但为分析和人工智能项目提供支持的数据却常常不完整、不一致或不可靠。
行业分析师估计，低质量数据每年给组织带来数百万的损失，不仅体现在时间浪费上，还包括决策失误、合规风险以及客户信任度下降。问题不再仅仅是技术问题，而是战略问题。高质量数据已成为竞争优势的基础。
尽管数据质量一直很重要，但在大规模环境下确保数据质量比以往任何时候都更难。传统方法依赖团队为每个数据集、列和领域手动定义数据质量规则。这在小型、可控的环境中有效，但当组织需要管理跨多个领域的数千张数据表时，这种方法就会失效。
对于数据管理员和业务分析师来说，这个过程不仅缓慢，而且不可持续。手动规则创建容易引入人为错误，难以捕捉业务背景，也无法跟上快速变化的数据环境。结果是：数据问题未被发现，导致报告出错、项目延迟，以及对分析和人工智能项目的信任度下降。
许多现有的数据质量工具提供了功能，但它们仍然严重依赖输入。它们假定用户确切地知道要应用哪些规则、在何处应用以及如何将特定领域的需求编码为技术逻辑。这就产生了瓶颈：业务用户并不具备技术专业知识，而技术团队并不总是具备领域知识。
业务意图与技术执行之间的差距使组织陷入困境。即使规则已被定义，将其跨系统扩展并保持与业务术语和治理要求一致，也是一项劳动密集型工作。在这个过程中，自动化一直缺位。
这就是我们开发 Auto DQ（数据质量自动化）的原因：弥合业务背景与技术执行之间的差距。Auto DQ 帮助数据提供者和非技术用户以智能化、具上下文感知和可扩展的方式自动化数据质量监控。它将业务和领域需求直接嵌入到流程中，同时减少了高达 80% 的手动工作量。
Auto DQ 的设计不仅旨在提高效率，更是从根本上改变组织对数据质量的认知：从被动手动转向主动自动化。
Auto DQ 通过以下方式引入了一种确保大规模数据质量的新方法：
通过将自动化嵌入数据质量的核心，Auto DQ 使组织能够：
数据质量不再只是一个技术细节；它已成为业务的推动力。借助 Auto DQ，企业可以在不牺牲准确性或敏捷性的情况下扩展其数据质量流程。
Auto DQ 的与众不同之处在于，它能够将自动化与业务环境相结合。尽管许多工具提供分析或规则构建功能，Auto DQ 利用分析洞察、术语表和检测到的关系，自动生成有意义的、特定领域的检查。它不仅自动化规则创建，还将规则直接与业务的语言和需求相连接。
自动化、治理与智能的融合意味着数据质量不再是瓶颈。相反，它成为一种内置能力，随着您的数据和业务需求的变化而不断发展。
在以可信数据为人工智能、分析和数字化转型基础的时代，Auto DQ 是一个改变游戏规则的工具。通过大规模自动化数据质量，组织能够更快获取洞察、提升合规性，并自信地做出决策。