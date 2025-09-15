介绍 Auto DQ：大规模自动化提升数据质量

企业正在大力投资于数据和人工智能项目，但通向价值的道路往往因一个反复出现的挑战而变慢甚至偏离方向，那就是数据质量问题。

随着云平台的兴起、混合数据资产的出现以及日益复杂的监管环境，组织正在跨越比以往更多的来源来管理更多的数据。企业领导者希望获得值得信赖的洞察，但为分析和人工智能项目提供支持的数据却常常不完整、不一致或不可靠。

行业分析师估计，低质量数据每年给组织带来数百万的损失，不仅体现在时间浪费上，还包括决策失误、合规风险以及客户信任度下降。问题不再仅仅是技术问题，而是战略问题。高质量数据已成为竞争优势的基础。