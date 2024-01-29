Cogniware 是一家来自捷克的软件公司，是 IBM 业务合作伙伴，其使命是提供基于 AI 的创新分析产品和精英专业服务，帮助识别全球潜在的安全威胁。公司的核心客户群覆盖公共和私营部门：从执法机构和国家情报机构到商业银行、电信运营商等等。这些组织通常都会存储着格式和位置均不尽相同的大量数据。Cogniware 的分析平台需要一种方法来从客户那里收集所有这些不同类型的数据，并将其直接链接到 Argos 平台，同时还要满足安全要求。团队认为，这可以大幅加快处理客户数据所需的时间，更重要的是缩短向每位新客户部署产品所需的时间。
在与 IBM 长期合作的基础上，Cogniware 与捷克共和国的 IBM 客户工程和技术销售团队合作，将其 Argos 解决方案与 IBM watsonx.data 集成。Argos 是一款安全的用户友好型数据分析解决方案，用于调查、深入分析、模式搜索等。IBM watsonx.data 是用于分析处理结构化、半结构化和非结构化数据的平台。该集成解决方案旨在帮助用户使用 watsonx.data 安全轻松地收集各种不同类型的数据，例如 NOSQL、JSON、CSV 格式的数据，然后将数据连接到 Argos Investigation。借助 Argos，用户可以对连接进行可视化并检查参与调查的个人的活动。该平台旨在支持用户轻松挖掘支持其调查的洞察分析。
在整合的初始概念验证中，Cogniware 在 75 天的时间段内观察到以下结果：
早期结果经过 20 名用户的测试和验证，令人信服，而 Cogniware 团队才刚刚启程。“Argos 与 watsonx.data 实现了无缝整合。”Cogniware 的销售经理 Dominik Regner 谈到。“我们经历了非常轻松的实现过程，这要归功于 IBM 团队的专门支持。与他们的合作让复杂的 POC 成功之路变得便捷且高效。通过将 watsonx.data 集成至 Argos，我们的平台得到了显著的提升，大大简化并增强了我们的客户体验。”
Cogniware（链接位于 ibm.com 站外）是一家来自捷克的软件公司，是 IBM 业务合作伙伴，其使命是提供基于 AI 的创新分析产品和精英专业服务，帮助识别全球潜在的安全威胁。
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2023 年 12 月于美国出品。
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