Cogniware 如何借助 IBM watsonx 构建 AI 辅助的反金融犯罪平台

金融犯罪调查人员很少从完整的案件档案开始。相反，他们面临的是大量可疑交易和活动报告，这些报告堆积的速度超过大多数团队手动审核的能力。随着数据量增加，更多时间花在排序、筛选和组织数据上，留给追踪非法融资的调查工作的时间就更少。

Cogniware 构建了 Argos 平台来解决这个问题。这家总部位于布拉格公司的解决方案将大量金融数据导入由 IBM watsonx.data 支持的受治理数据环境中。然后，它将可疑的个人、账户、交易和地点在一个图网络中连接起来，并评估该网络中的模式，例如洗钱循环和非法融资链。

借助 IBM watsonx.ai，调查人员可以用自然语言查询结果、生成摘要、发现异常并更快地生成报告，而核心检测仍基于图分析和模式分析，而非黑箱自动化。

其结果是一个安全的平台，帮助调查人员从数据过载转向优先线索，速度提升 60%。这一改进并未将人排除在决策环之外。它为金融调查团队提供了一种方法，使其能够跟上不断增长的案件量，而无需同比例扩大人员规模。在某些情况下，它使团队能够重新启动因缺乏证据而停滞的调查。