Cogniware 如何借助 IBM watsonx 构建 AI 辅助的反金融犯罪平台

IBM watsonx.data 和 watsonx.ai，结合基于图的分析和一套模块化 API，帮助调查人员快速筛选复杂数据集，将发现非法融资和洗钱线索的速度提升 60%。
金融犯罪调查人员很少从完整的案件档案开始。相反，他们面临的是大量可疑交易和活动报告，这些报告堆积的速度超过大多数团队手动审核的能力。随着数据量增加，更多时间花在排序、筛选和组织数据上，留给追踪非法融资的调查工作的时间就更少。
Cogniware 构建了 Argos 平台来解决这个问题。这家总部位于布拉格公司的解决方案将大量金融数据导入由 IBM watsonx.data 支持的受治理数据环境中。然后，它将可疑的个人、账户、交易和地点在一个图网络中连接起来，并评估该网络中的模式，例如洗钱循环和非法融资链。
借助 IBM watsonx.ai，调查人员可以用自然语言查询结果、生成摘要、发现异常并更快地生成报告，而核心检测仍基于图分析和模式分析，而非黑箱自动化。
其结果是一个安全的平台，帮助调查人员从数据过载转向优先线索，速度提升 60%。这一改进并未将人排除在决策环之外。它为金融调查团队提供了一种方法，使其能够跟上不断增长的案件量，而无需同比例扩大人员规模。在某些情况下，它使团队能够重新启动因缺乏证据而停滞的调查。
该用例从一个常见的企业问题开始：数据过多，有效信号不足。当金融机构提交大量可疑交易和活动报告时，调查人员将宝贵的时间花费在对记录进行排序、筛选和组织上，而不是进行分析。
Cogniware 的目标用户是金融情报机构和执法团队，他们试图识别资金流动模式，尤其是与洗钱和非法融资相关的信号。调查人员可以看到汇总案件信息的仪表板，然后进入基于图的链接分析视图，该视图使人、账户、交易和地点之间的关系变得可见。
正是在图中，模式得以显现。洗钱可以呈现为一个循环，因为洗钱者在资金被“清洗”后收回资金。相比之下，非法融资可以呈现为一条将资金推向有害目的的链条。
Argos 用户界面在左下方展示了一个图的视觉表示。此示例显示了一个资金循环，这可能表明洗钱。这种模式识别有助于调查人员发现非法交易。
团队可以配置数十种模式来大规模评分和标记可疑行为。这意味着减少了在零散记录中手动搜寻的时间，而将更多时间用于判断一个案件是否值得采取进一步行动。
第一个设计原则是所有这些系统都需要能够同时部署在本地和云端。客户有着极其严格的部署指南，因此 Cogniware 需要部署在用户要求的任何位置。这种灵活性至关重要，也是 Cogniware 选择 IBM 解决方案的一个关键原因。
技术架构遵循一个务实的顺序。数据通过 ETL 管道进入基于 IBM watsonx.data（因其可扩展性以及管理结构化和非结构化数据的能力而被选用）构建的湖仓一体以及对象存储中。记录在那里完成分析前的准备（如图中左侧方框所示）。
从那里，系统将数据移入操作层（图中中间方框），该层通过图存储、索引和工作流组件使数据可用于调查。平台的图数据库 ArangoDB 充当核心，因为真正的分析单位是案件中各实体之间的关系。例如，将正确的人连接到正确的金融账户至关重要。
一组模块化 API——例如，一个负责向用户界面发送警报的 API，以及一个处理所有实时数据的 API——将存储层和图层与调查逻辑连接起来。当系统检测到需要用户立即响应时，这些 API 会被触发。业务与调查处理层（图中右侧方框）包括：
该架构还包括用于 AI 驱动搜索和人机协同审核的向量存储 (Milvus) 和标注存储组件，以及一个基于 SQL 和 Presto 构建的数据治理目录和湖仓一体 API。这是一个模块化设计。无需重写整个平台即可插入新模型、新工作流和新数据源。
端到端的请求流程如下。用户在 Argos 中提问或触发分析，请求通过 Argos API 传递。然后在图中检索和评估数据，检查模式，生成警报或洞察，最后将结果返回给用户界面。
生成式 AI 层支持自然语言查询、机器学习和高级分析，以增强用户与系统的交互方式。Argos 平台的这一部分同样是模块化的：
这种架构的职责划分清晰：在一个层中摄取和治理数据，在另一个层中对关系进行推理，然后通过严格限界的服务（而非一个大黑匣）来提供辅助性 AI。
IBM 技术提供了可扩展的数据处理能力和边界明确的 AI 辅助。watsonx.data 为大量非结构化数据提供了湖仓一体基础。watsonx.ai 增加了自然语言处理、机器学习和生成式 AI 能力，使非技术背景的调查人员也能更轻松地使用系统。平台的模块化对 Cogniware 来说是一个重要因素。该团队能够选择不同语言的特定模型，并在需要时进行切换。
Argos 平台的 AI 组件帮助完成实体解析、异常与模式检测、摘要生成、报告生成、问答以及遵循内部流程的引导。
该架构还使用安全协议、上下文锚定和事实核查机制来降低幻觉风险，并使输出结果与案件上下文保持相关。这些因素在一个错误答案可能扭曲调查的工作流中非常重要。
关于可疑行为是否发生的实际决策仍然基于图结构、模式逻辑和人工审核。这一选择保护了用户信任，并有助于管理总体拥有成本。调查人员获得了效率提升，同时避免了让随机模型对可疑行为做出最终判断所带来的运营风险。
Argos 平台对调查的影响是显而易见的。在一个金融调查场景中，两年内需要审核的数据量翻了一番，但无需增聘其他调查人员就能轻松处理。在另一个例子中，一个此前因缺乏证据而被推迟结案的案件，在应用 Argos 及其 AI 工具后，几分钟内就得到了解决。
更广泛的成果是：调查速度加快，非技术用户更易进行自助分析，复杂欺诈案件的处理周期从数月缩短至数天。
通过基于 IBM 的数据和 AI 技术栈进行构建，Cogniware 将高压的金融犯罪工作流转变为一个可扩展的调查平台。该平台可以处理更多数据、识别更多模式，同时始终将分析师保留在决策环内。