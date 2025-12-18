IBM Master Data Management

将各个孤岛中的数据统一整合到一个单一可信信息源。管理、扩充和有效运行主数据，大规模推动决策、AI 和合规性。

IBM Master Data Management 关于工作流过程的用户界面仪表板

利用主数据加速提供和推动洞察分析

IBM® Master Data Management (MDM) 是一个融入 AI 的云原生平台，用于统一和管理跨域数据。它消除了孤岛，创建了一个单一可信信息源，并利用机器学习进行实体解析和关系发现。凭借灵活的部署（SaaS、本地部署、混合部署）、低代码接口和开放式 API，IBM® MDM 可提供可信数据，以加速数字化转型，实现自信决策。
优势
匹配和管理多域数据

智能整合相关记录，创建准确统一的客户、组织、地点等视图，在客户数据基础不断扩大的过程中为客户提供支持。
为 AI 和关键业务运营提供准确可靠的数据

提供运营 MDM 即服务（包括云端和本地），提供符合业务需求的数据，以实现高效的 AI 用例，并推动日常运营。
提高工作效率，加速决策

让团队能够快速、安全地访问可信、近乎实时的主数据。IBM® MDM 消除了技术瓶颈，让组织能够通过直观的无代码工具加载、发布和配置数据。

我们解决的挑战

打通数据孤岛

利用 ML 驱动的匹配技术，统一不同孤岛之间的数据，创建可信的 360° 实体视图。

 揭示复杂的数据关系

识别和管理实体间关系，以构建完整互联的视图。

 加强数据治理和管理

提供具有审计跟踪功能的内置管理工具，以及用于匹配决策的 ML 指导。

 部署兼具可扩展性和高性能

基于 SaaS 的可扩展架构，速度更快，响应更敏捷。

专为 AI 时代打造

IBM® Master Data Management 将人工智能直接融入您的数据基础。其内置的机器学习功能可不断提高准确性，使业务用户能在整个企业范围内轻松管理、完善和维护准确、完整和可信的信息。IBM® MDM 可将静态数据转化为具有学习能力的动态资产，从而加速实现智能自动化和自信决策。
主板彩色电路特写镜头

ML 驱动的匹配

使用经过训练的机器学习模型，自动查找并合并系统中的相关记录。减少重复数据，提高数据质量，在新数据到来时适应不断变化的模式。
被蓝光和连接点包围的数字大脑 3D 渲染图

可信的 AI 基础

提供一致的已治理主数据，支持在整个企业内实现分析、自动化和数据驱动的决策。

采取后续步骤

充分利用免费试用等机会，亲身体验如何为关键实体开发统一、可信的视图。

