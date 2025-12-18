IBM® Master Data Management (MDM) 是一个融入 AI 的云原生平台，用于统一和管理跨域数据。它消除了孤岛，创建了一个单一可信信息源，并利用机器学习进行实体解析和关系发现。凭借灵活的部署（SaaS、本地部署、混合部署）、低代码接口和开放式 API，IBM® MDM 可提供可信数据，以加速数字化转型，实现自信决策。