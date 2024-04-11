主页 业务自动化 Product Master IBM Product Master
通过云部署选项提供产品信息管理和协作式主数据管理功能
在商店货架上寻找盒子的销售人员
获取、管理和联合各个渠道的数据

IBM Product Master（以前称为 IBM InfoSphere® Master Data Management Collaborative Edition）提供可信的产品信息管理 (PIM) 和协作式主数据管理 (MDM) 功能。 它创建准确而且最新的产品和服务信息库，可在整个组织中使用，以帮助实现战略业务计划。 IBM Product Master 汇集来自任何上游系统的信息，实施业务流程，以确保数据的准确性和一致性，并将可信信息与下游系统同步。

IBM Product Master 帮助组织提高运营效率，管理合规性，推动基于数据的数字化转型。
帮助用户更好地理解数据

借助新的基于个人和基于角色的界面，提高易用性，帮助用户更好地理解自己的数据，并以高度直观的体验为用户带来业务价值。

 数据变得更简单

结合了新的基于个人和基于角色的界面，因此用户可以更好地掌握自己的数据。 基于高度直观的体验，为用户带来真正的商业价值。

改善数据管理与治理

通过在整个企业中以一致且快速的方式交付可信信息，增强数据管理和治理。

管理数字资产

建立从一个集中位置管理非结构化数据（例如视频、图像、产品说明书、产品数据等）的能力。

提供强大的工作流程

借助强大的协作式创作任务，改进关键工作流程。 简化关键业务流程，包括新产品信息 (NPI)。

通过机器学习提高生产力

利用机器学习 (ML) 能力进行数据标准化和分类，提高最终用户的生产力。

在 IBM Cloud® 上运行

通过基于预订的定价模式，提供极致的灵活性并降低成本。

IBM Product Master 的主要功能 自适应的灵活数据模型

市场上首个具有真正灵活和自适应的数据模型的解决方案，旨在帮助组织高效地对变化做出反应，而无需依赖于 IT 或系统集成商 (SI)。

与关键企业应用轻松集成

在异构 IT 环境中运行，使用计划安排的和按需执行的作业、导入/导出模板、XML、多种协议以及 REST/Web 服务，能够与其他企业应用轻松集成。

基于用户界面的规则引擎，确保数据质量

提供强大的基于用户界面 (UI) 的规则引擎，无需任何编码或脚本知识，即可轻松创建和维护数十万条数据质量规则。

支持供应商协作

内置的供应商门户网站支持与供应商进行高效协作，从而消除了对容易出错的产品信息交换人工过程的任何需求。

增强的数据管理

使用预先打包的验证、规则、计算和自动化功能，实施数据质量和业务规则。 提供角色级别和属性级别的安全性。

经过实践检验的性能和可扩展性

提供具有高级协作能力的高性能和可扩展的 MDM 解决方案，使您能够处理和管理海量企业数据。

全渠道体验

获取适用于最流行的商务解决方案和市场（如 Amazon、eBay、Magento、Adobe 和 Google Merchant Center）的现成可用的连接器，以提供真正的全渠道体验。

基于个人的仪表板

各种基于个人的仪表板可快速提供有关产品数据的有意义洞察，帮助用户清晰地了解数据完整性、数据质量、供应商表现等信息。

助您成功的专家资源 实现信息驱动的洞察

为每位数据用户和业务线领导提供全方位的可信数据，实现更深入的业务洞察和智能。

 产品文档

在 IBM 产品文档中快速找到答案。
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