IBM Product Master（以前称为 IBM InfoSphere® Master Data Management Collaborative Edition）提供可信的产品信息管理 (PIM) 和协作式主数据管理 (MDM) 功能。 它创建准确而且最新的产品和服务信息库，可在整个组织中使用，以帮助实现战略业务计划。 IBM Product Master 汇集来自任何上游系统的信息，实施业务流程，以确保数据的准确性和一致性，并将可信信息与下游系统同步。

IBM Product Master 帮助组织提高运营效率，管理合规性，推动基于数据的数字化转型。