IBM Cloud® Backup 是一个功能齐全、基于代理程序的备份和恢复系统，通过 Web 界面进行管理。并在一个或多个 IBM Cloud 全球数据中心 的 IBM Cloud 服务器之间备份数据。
随时随地实施和监控备份政策。
选择 IBM 数据中心或网络之外的数据中心。
从多个设施恢复备份数据。
通过集中式管理简化管理。
计划每天、每周或自定义时间间隔的备份。
实现与许多第三方软件应用程序的兼容。
利用前端加密技术，杜绝数据后门访问。
从以前的备份或各种其他恢复点还原。
减少前端和后端的重复数据删除次数。
这有助于确保备份流程适应数据类型。
查找订购信息，访问和查看客户门户网站详细信息的方式，以及安装代理程序的方式。
请参阅如何配置端口，以允许 IBM Cloud Backup 代理程序和 Web CC 之间进行通信。
获取更改 IBM Cloud Backup 密码的步骤。
了解订购 IBM Cloud Backup 并安装设备后的下一步操作。
获取有关如何恢复到先前状态的分步说明。
查找有关各种插件的详细信息，包括功能、安装说明等。
IBM Cloud Backup 可以备份各种应用程序。不过，IBM Cloud 为一些更常见的备份软件系统提供了软件代理程序，其中包括：裸机还原、Microsoft SQL 和 Oracle。每个代理程序均可作为 IBM Cloud Backup 服务的附加组件提供。如需将代理程序添加到服务中，请点击“Let's Talk”（欢迎洽谈）按钮联系销售团队。请注意，此处列出的插件仅与 Windows 服务器兼容。
可以随心所欲地频繁备份数据。可以在 WebCC 中手动进行备份，也可以安排为每天、每周、每月或按自定义计划进行的单次或定期备份。可以随时更新或取消相关日程安排。
IBM Cloud Backup 允许根据要回滚到的位置保留数据。每日保留计划保留七天的数据，每周保留计划保留一个月的数据，每月保留计划则会保留一年的数据。在每个周期结束时，系统会轮换掉最旧的数据集，并且所做的首个“增量备份”将成为最早的可用恢复点。
首个备份是“种子”（完整的备份）。下一个和随后的备份是“增量”（仅为更改），等同于且仍被视为“完整备份”。可以恢复所有文件或单个文件。这项技术允许在每次操作中进行“完整备份”，但节省了备份服务器上的大量空间，并缩短了每次完成后续备份所需的时间。
默认情况下，所有在线加密 (OTW) 均使用 AES 256 位加密技术进行加密。还可以选择使用 AES 256 位加密格式存储数据。
注意事项：必须牢记加密密码。没有密码将无法恢复数据。如果丢失了密码，将无法找回数据。压缩率可从零压缩到最大压缩率，根据文件类型，压缩率可从 20% 到 30% 不等。
系统状态备份包括但不限于 COM + 类注册数据库、注册表、启动文件、系统文件和性能计数器。这完全取决于您的系统。系统文件因操作系统和服务包而异。通常会有几千个文件。将这些 DLL 列入备份时，MS Windows 会生成一个动态列表。如果不小心卸载了某些服务包，或想通过裸机还原进行恢复，则可以通过包含系统文件来恢复已损坏的系统文件。此举让您可以返回备份状态，而无需从安装工具包重新安装操作系统，然后再分别安装每个服务包。
注意事项：系统状态备份中不包含任何用户数据文件。系统状态备份作业应配置为独立作业。系统状态备份作业中不应包含其他数据源。
默认情况下，基本客户端拥有最先进的技术，可以处理操作系统中运行的大多数打开文件。在极少数情况下，如果因打开文件限制而无法备份，可以购买辅助插件来改进打开文件的处理。通常不需要打开文件插件，除非在打开文件的备份中发现错误，在这种情况下，可以订购相关插件。