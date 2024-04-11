首个备份是“种子”（完整的备份）。下一个和随后的备份是“增量”（仅为更改），等同于且仍被视为“完整备份”。可以恢复所有文件或单个文件。这项技术允许在每次操作中进行“完整备份”，但节省了备份服务器上的大量空间，并缩短了每次完成后续备份所需的时间。