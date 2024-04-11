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利用 IBM Cloud Pak for Data 平台上关键企业数据的可信视图，获得更深入的洞察
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全面的主数据管理

关键业务数据的激增增加了获得洞察和进行优化的机会，但同时也提高了出错的概率。IBM® InfoSphere® Master Data Management 提供了全面的匹配能力，用于处理数据差异，生成最新、最准确的数据视图。它帮助用户自助访问客户和流程的单一、可信的全方位视图，以便轻松开展协作和创新。

现在，您可以在在受监管、高度安全的集成式数据管理和分析平台 IBM Cloud Pak® for Data 上体验企业级的 InfoSphere Master Data Management。
优势 加速挖掘洞察

提供准确、近乎实时的关键主数据视图。

 提高灵活性

借助多个版本和部署模型，支持各个行业。

 主动管理数据

包括仪表板和主动警报，用于监控主数据质量。
您选择的部署模式

根据需要提供全方位客户数据
在 IBM Cloud Pak for Data 上

在超融合数据和 AI 平台上使用可信的主数据。

企业版 在 IBM Cloud® 上

使用基于预订的定价，优化资源和控制成本。

企业版 查看定价 本地

通过标准版或高级版，使用本地安全功能管理企业数据。

企业版 比较不同版本
InfoSphere Master Data Management 亮点 自助访问可信数据 集中管理

将整个企业的业务数据整合为一个高度精确的视图。

 图形数据库功能

以更为直观的格式捕获主数据、事务性数据和 Hadoop 数据，以供业务用户进行分析。

 虚拟 MDM

为注册表样式的实施获取重要的主数据虚拟概要文件。

 功能仪表板

提供可信数据的直观用户界面和摘要视图，支持用户探索、匹配和分析数据。

 高可用性

使用 IBM Master Data Connect 对数据转发进行高速缓存，为整个企业的主数据记录创建只读、始终可用而且一致的视图。

 策略管理

使用支持数据管理和数据治理的工作流程，提高数据质量。
成功案例 The Health Collaborative

提供商合作伙伴使用主数据管理 (MDM) 来管理多家医院的成千上万条记录。

 Localiza

一家租车公司使用 MDM 来实现提供个性化客户服务的优势。

 亚太地区银行

澳大利亚银行业正通过 MDM 取得更好的客户体验。
主数据管理为我们的客户提供在业务中蓬勃发展所需的 360 度全方位信息驱动洞察。 Kevin Burnley 欧洲、中东和非洲 (EMEA) 技术销售总监 Mastech InfoTrellis
特色资源 MDM 中的机器学习

了解机器学习如何自动执行可疑的重复处理决策，以提高数据准确性。

 DataOps 交互式指南

了解 DataOps 如何提供业务就绪型数据，以优化决策并创造价值。

 实现数据货币化

IBM DataOps 通过信任和质量帮助企业充分利用数据。

 GDPR 合规电子书

了解遵守数据隐私法规如何能实现值得信赖的客户关系。

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采取后续步骤

IBM Cloud Pak for Data 上试用 InfoSphere Master Data Management 测试版。
更多探索方式 文档 社区