关键业务数据的激增增加了获得洞察和进行优化的机会，但同时也提高了出错的概率。IBM® InfoSphere® Master Data Management 提供了全面的匹配能力，用于处理数据差异，生成最新、最准确的数据视图。它帮助用户自助访问客户和流程的单一、可信的全方位视图，以便轻松开展协作和创新。



现在，您可以在在受监管、高度安全的集成式数据管理和分析平台 IBM Cloud Pak® for Data 上体验企业级的 InfoSphere Master Data Management。