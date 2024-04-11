关键业务数据的激增增加了获得洞察和进行优化的机会，但同时也提高了出错的概率。IBM® InfoSphere® Master Data Management 提供了全面的匹配能力，用于处理数据差异，生成最新、最准确的数据视图。它帮助用户自助访问客户和流程的单一、可信的全方位视图，以便轻松开展协作和创新。
现在，您可以在在受监管、高度安全的集成式数据管理和分析平台 IBM Cloud Pak® for Data 上体验企业级的 InfoSphere Master Data Management。
在超融合数据和 AI 平台上使用可信的主数据。
使用基于预订的定价，优化资源和控制成本。
通过标准版或高级版，使用本地安全功能管理企业数据。
将整个企业的业务数据整合为一个高度精确的视图。
以更为直观的格式捕获主数据、事务性数据和 Hadoop 数据，以供业务用户进行分析。
为注册表样式的实施获取重要的主数据虚拟概要文件。
提供可信数据的直观用户界面和摘要视图，支持用户探索、匹配和分析数据。
使用 IBM Master Data Connect 对数据转发进行高速缓存，为整个企业的主数据记录创建只读、始终可用而且一致的视图。
使用支持数据管理和数据治理的工作流程，提高数据质量。
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一家租车公司使用 MDM 来实现提供个性化客户服务的优势。
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