作为数据领导者，您敏锐察觉到数据改变游戏规则的力量，也清楚随之而来的高昂期望。您的组织依赖您将数据转化为可信且可落地的洞察分析。但随着数据量与复杂性呈爆炸式增长，阻碍您成功的障碍也在快速增多。

海量数据

数据量不仅庞大，还可能难以管控。数据来源广泛，且全天候持续产生。虽然更多数据本应带来更多洞察分析，但这往往伴随着更多干扰信息。有价值的信号会被淹没。重要决策因此受阻。此外，您所拥有的数据也未必总能让人信服。

孤立的数据

您或许有过这样的困扰：明明知道答案就藏在某处，却因数据孤岛、系统隐藏或治理不一致而无法获取。当数据处于碎片化状态时，即便拥有最优质的工具和人才，也难以达成预期成果。

低质量数据

获取数据是一回事，信任数据则是另一回事。格式不一致、上下文缺失、来源过时等问题，不仅浪费时间、资金和人力，也让您难以信任这些数据。而缺乏信任，创新便会陷入停滞。

数据隐私和安全

IBM 的一份报告指出，2025 年数据泄露的平均成本达 444 万美元。面对如此高昂的代价，您做出的每一项数据相关决策都伴随着巨大风险，尤其在金融、医疗等监管严格的行业。

数据智能通过将海量分散的数据转化为清晰、可落地的洞察分析，帮助您应对这些挑战。最重要的是，它能解答一系列关键的数据相关问题。

组织拥有哪些数据？这些数据存在的意义是什么？

这些数据从何而来，又位于何处？

数据在流转过程中经历了哪些变化？

谁有权访问这些数据？

数据集之间存在怎样的关联？

这些数据是否足够可靠，可用于训练 AI 模型？

通过解答这些问题，数据智能让组织更深入地理解自身数据，以及如何从中挖掘最大价值。它支持自助式分析，助力商业智能、生成式 AI 等各类核心举措。