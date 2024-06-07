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一副插图，其中描绘了可提供虚拟化优点的计算和服务器的工作原理
借助“深云”方法来采用技术 了解“深云”
了解作为云计算基础的虚拟化技术、其关键组件，以及它可为您的组织带来的好处。

深入了解虚拟化的优点

了解 SaaS 如何作为一种软件交付模式来运转，从而获得云计算、成本节约、可扩展性和通过 Web 浏览器访问等优点。

了解 SaaS

了解 IaaS（一种通过互联网来提供资源的云计算形式）、其优点，以及它与其他云服务模式的关联方式。

了解 IaaS

文章

通过我们有关计算和服务器的博文和讲解来获取最新洞察，并丰富您的知识。
容器与虚拟机 (VM)：有什么区别？

了解必要信息：洞悉容器与 VM 之争、虚拟化以及容器日益普及的原因。

 SOA 与微服务：有什么区别？

了解面向服务的架构 (SOA) 和微服务的基础知识、二者的主要区别，以及最适合您的方案。

 OpenShift 与 Kubernetes：有什么区别？

深入了解 OpenShift 与 Kubernetes 之间的区别，以及编排功能如何自动执行软件工作负载以提高应用程序性能。

什么是高性能计算 (HPC)？

了解 HPC 如何利用强大的处理器以实时或近乎实时的方式处理大量数据并解决复杂的计算问题。

 什么是云计算？

了解云计算如何实现对基于内联网的基础架构和应用程序的访问，从而免于现场维护并提高效率。

 Kubernetes

了解 Kubernetes（一种开源容器编排平台），以便管理和扩展容器化应用程序、提高可用性并降低成本。

 什么是边缘计算？

了解边缘计算如何通过拉近企业应用程序与数据源（例如，物联网设备）的距离来彻底改变分布式计算。

 6 大 Kubernetes 用例

深入了解 6 大 Kubernetes 用例，它们揭示了 Kubernetes 如何转变 IT 基础架构。
研究报告

阅读我们的研究报告以协助指导您的数字化转型之旅。
了解您的组织如何克服应用程序现代化的实现障碍 在混合云上实现应用程序的现代化
利用本报告中针对大型机上所运行应用程序的现代化改造需求的指导，从您的大型机中获取更多价值 实现基于大型机的应用程序的现代化
对您的上云进度进行基准测试、确定云计算成熟度中有待改进的方面，同时加快云计算转型 评估您的云之旅
视频

通过我们的系列讲解视频，了解计算和服务器方面的基础知识以及最热门的主题。

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什么是无服务器？

聆听来自 IBM Cloud 的 Ashher Syed 讲解无服务器计算的优点，这些优点可让开发人员专注于应用程序开发而无需管理基础架构。

什么是 FaaS？

观看来自 IBM Cloud 的 Jason Goode 对“功能即服务 (FaaS)”的简要概述，深入了解其核心优势并洞悉其与无服务器计算的关系。

 灾难恢复与备份：有什么区别？

聆听来自 IBM Cloud 的 Bradley Knapp 讲解灾难恢复与备份之间的不同和相似之处，以及它们如何帮助您满足业务需求。

IBM 如何助您一臂之力
IBM Z

使用功能强大且十分安全的 IBM Z 服务器；此类服务器采用可运行 z/OS、Linux、z/TPF、z/VM 和 IBM Z Systems 软件的现代化 z/Architecture 硬件来推动创新。

 深入了解 IBM Z 的强大功能 IBM Power

充分利用 IBM Power 服务器的可扩展性和性能；此类服务器由 IBM Power 处理器提供支持，并可运行 IBM AIX、IBM i 和 Linux。

 充分利用 IBM Power 服务器
深入了解计算

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