通过我们有关计算和服务器的博文和讲解来获取最新洞察，并丰富您的知识。
了解必要信息：洞悉容器与 VM 之争、虚拟化以及容器日益普及的原因。
了解面向服务的架构 (SOA) 和微服务的基础知识、二者的主要区别，以及最适合您的方案。
深入了解 OpenShift 与 Kubernetes 之间的区别，以及编排功能如何自动执行软件工作负载以提高应用程序性能。
了解 HPC 如何利用强大的处理器以实时或近乎实时的方式处理大量数据并解决复杂的计算问题。
了解云计算如何实现对基于内联网的基础架构和应用程序的访问，从而免于现场维护并提高效率。
了解 Kubernetes（一种开源容器编排平台），以便管理和扩展容器化应用程序、提高可用性并降低成本。
了解边缘计算如何通过拉近企业应用程序与数据源（例如，物联网设备）的距离来彻底改变分布式计算。
深入了解 6 大 Kubernetes 用例，它们揭示了 Kubernetes 如何转变 IT 基础架构。
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通过我们的系列讲解视频，了解计算和服务器方面的基础知识以及最热门的主题。
聆听来自 IBM Cloud 的 Ashher Syed 讲解无服务器计算的优点，这些优点可让开发人员专注于应用程序开发而无需管理基础架构。
观看来自 IBM Cloud 的 Jason Goode 对“功能即服务 (FaaS)”的简要概述，深入了解其核心优势并洞悉其与无服务器计算的关系。
聆听来自 IBM Cloud 的 Bradley Knapp 讲解灾难恢复与备份之间的不同和相似之处，以及它们如何帮助您满足业务需求。
使用功能强大且十分安全的 IBM Z 服务器；此类服务器采用可运行 z/OS、Linux、z/TPF、z/VM 和 IBM Z Systems 软件的现代化 z/Architecture 硬件来推动创新。
充分利用 IBM Power 服务器的可扩展性和性能；此类服务器由 IBM Power 处理器提供支持，并可运行 IBM AIX、IBM i 和 Linux。