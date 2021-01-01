数据安全和保护解决方案

数据是每个组织的命脉。随着组织的数据足迹扩展至各种云服务提供商、SaaS（软件即服务）应用程序和端点，组织面临的数据泄漏风险也不断增加。黑客和网络罪犯试图利用安全漏洞来访问分布在多个云数据中心和数据存储区的敏感数据。

数据安全和合规是同一枚硬币的两面。所有复杂的合规性法规（如 DORA、GDPR、CCPA、SOX、PCI、HIPAA 等）都遵循同一宗旨：防止未经授权访问客户和用户的敏感信息。

无论是在本地还是在混合云中实施，全面数据安全解决方案都可以助力组织获得更多可见性和洞察，从而针对网络威胁进行调查和补救。这些解决方案可以近乎实时地执行安全策略和访问控制，并帮助您满足监管合规要求，改善数据安全状况。