探索影子数据，分析数据流，并揭示云端和 SaaS 应用程序中的漏洞，以降低潜在的数据安全风险。
借助 IBM® Security Guardium Insights SaaS DSPM 解决数据安全状况管理问题。为合规和安全团队提供必要的可见性和洞察分析，帮助确保公司的敏感数据安全，并符合相关安全政策。
企业数据可以四处传播，但不必面临云数据风险和违规行为。借助我们针对云工作负载（AWS、Azure、GCP）和 SaaS 应用程序（SharePoint、OneDrive、Slack、Google Drive、Jira、Confluence 等）的统一数据安全性，控制云中的企业数据安全。Guardium Insights SaaS DSPM 是您的一站式解决方案，可：
DSPM 的持续监控功能有助于组织避免因使用云技术的规模和复杂性而经常出现安全和合规问题，同时缩小攻击面，并消除安全盲点。无代理的即插即用型解决方案可在几分钟内与云数据存储和 SaaS 应用程序连接，为安全专业人员提供即时价值，并支持他们回答包括数据隐私担忧在内的云数据关键问题。
借助 Guardium Insight SaaS DSPM，您可以提升数据安全状况管理战略，并充满自信地保护多云数据。
详细了解探索影子数据的重要性和方法。
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一次数据泄露事件的平均成本为 445 万美元。
的数据泄露事件涉及存储在云环境中的数据。
的泄露数据存储在多种类型的环境中，包括公共云、私有云、混合云以及本地环境。
加强访问控制和权限，确保您的数据只与目标接收者安全共享，且未经授权的人无法访问。
通过删除云供应商（如 AWS、GCP 和 Azure）或在您的 SaaS 应用程序（例如 Google Drive、
OneDrive、Slack、Salesforce 等）中可能暴露的任何敏感数据资产，来降低数据安全风险。
保护组织的数据并确定优先级，防止数据落入坏人之手。当敏感信息在不同云环境和各种 SaaS 应用程序之间移动时，请密切关注敏感信息的移动情况。
高效、准确地监督国家或地区之间的数据流，以帮助确保需要区域数据保留的监管合规。确定相关供应商及其责任方，以停止此类数据流并保持持续的数据合规性。
全面了可以访问组织的云工作负载的第三方供应商。快速确定哪些供应商有权访问敏感数据，以及他们是否拥有管理此类信息所需的安全控制和认证。增强访问控制，并评估维护或排除其数据访问是否合适，这有助于简化与外部供应商相关的风险评估
详细了解该解决方案的功能、支持的云账户以及它如何有助于进行数据分类和确保云数据安全。
阅读分析师对新兴 DSPM 市场的评估，以及该市场如何有利于风险管理。
通过智能监控和控制阻止影子数据泄漏。
Guardium Insights SaaS DSPM 支持所有主要的云供应商，例如 Amazon Web Services (AWS)、Google Cloud Platform (GCP) 和 Microsoft Azure。
Guardium Insights SaaS DSPM Analyzer 组件部署在客户自己的云账户中，并具备适当的权限和配置。
不可以，Guardium Insights SaaS DSPM 仅在 SaaS 模型中运行。
不，您不需要任何其他 Guardium 产品即可使用 Guardium 的 DSPM 工具。
尽管 Guardium 的 DSPM 工具并不侧重 GDPR、HIPAA、CCPA 等具体规定，但它的确提供了一些功能，来帮助组织识别可能影响数据隐私的潜在配置错误。这些功能有助于保持符合相关法规。
开启您的 DSPM 旅程。免费试用 Guardium Insights SaaS DSM 30 天，或预约与 Guardium 专家的 30 分钟免费会议，解答您的问题。
详细了解各种 Guardium Insights 选项，看看哪个最适合您的企业。
深入了解定价和部署选项，确定哪种应用程序适合您的需求。
通过 Guardium 专家指导的现场演示，了解 Guardium Insights SaaS DSPM 的实际应用。