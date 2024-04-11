主页 安全性 Guardium Insights 使用 Guardium Insights 进行数据安全状况管理 (DSPM)

探索影子数据，分析数据流，并揭示云端和 SaaS 应用程序中的漏洞，以降低潜在的数据安全风险。

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借助 IBM® Security Guardium Insights SaaS DSPM 解决数据安全状况管理问题。为合规和安全团队提供必要的可见性和洞察分析，帮助确保公司的敏感数据安全，并符合相关安全政策。

 在云中控制您的数据安全

企业数据可以四处传播，但不必面临云数据风险和违规行为。借助我们针对云工作负载（AWS、Azure、GCP）和 SaaS 应用程序（SharePoint、OneDrive、Slack、Google Drive、Jira、Confluence 等）的统一数据安全性，控制云中的企业数据安全。Guardium Insights SaaS DSPM 是您的一站式解决方案，可：

  • 发现影子数据
  • 分析数据流
  • 揭示数据漏洞
  • 自动执行数据映射和分类（包括 PII 识别）
  • 发现并帮助修复基础数据存储中的漏洞

DSPM 的持续监控功能有助于组织避免因使用云技术的规模和复杂性而经常出现安全和合规问题，同时缩小攻击面，并消除安全盲点。无代理的即插即用型解决方案可在几分钟内与云数据存储和 SaaS 应用程序连接，为安全专业人员提供即时价值，并支持他们回答包括数据隐私担忧在内的云数据关键问题。

借助 Guardium Insight SaaS DSPM，您可以提升数据安全状况管理战略，并充满自信地保护多云数据。

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数据驻留操作

详细了解探索影子数据的重要性和方法。
特别报道

查看 2024 年 X-Force Threat Intelligence 指数，深入了解攻击者的策略和身份保护建议
不良的数据安全状况代价高昂 数据安全方面的意外漏洞可能会导致代价高昂的财务后果。IBM 年度“数据泄露成本”报告提供有助于防止代价高昂的错误的分步式建议。 获取 2023 年《数据泄露的代价》报告 4.45

一次数据泄露事件的平均成本为 445 万美元。

 82%

的数据泄露事件涉及存储在云环境中的数据。

 39%

的泄露数据存储在多种类型的环境中，包括公共云、私有云、混合云以及本地环境。
优势 删除公开的数据

加强访问控制和权限，确保您的数据只与目标接收者安全共享，且未经授权的人无法访问。
通过删除云供应商（如 AWS、GCP 和 Azure）或在您的 SaaS 应用程序（例如 Google Drive、
OneDrive、Slack、Salesforce 等）中可能暴露的任何敏感数据资产，来降低数据安全风险。

 防止数据泄漏

保护组织的数据并确定优先级，防止数据落入坏人之手。当敏感信息在不同云环境和各种 SaaS 应用程序之间移动时，请密切关注敏感信息的移动情况。

 监控数据流

高效、准确地监督国家或地区之间的数据流，以帮助确保需要区域数据保留的监管合规。确定相关供应商及其责任方，以停止此类数据流并保持持续的数据合规性。

 减少向第三方公开数据

全面了可以访问组织的云工作负载的第三方供应商。快速确定哪些供应商有权访问敏感数据，以及他们是否拥有管理此类信息所需的安全控制和认证。增强访问控制，并评估维护或排除其数据访问是否合适，这有助于简化与外部供应商相关的风险评估

 
用例
数据可视性 挖掘是否存在影子数据，这种现象会在云工作负载和 SaaS 应用程序中迅速扩展。此类数据通常不会被注意到，但可能具有影响力，随着它在整个数字生态系统中激增，会引发越来越多的关注。识别、处理这些隐藏的数据存储库（包括非结构化数据），并加以分类，这对于维护安全高效的数字环境至关重要。
数据移动 深入全面分析云环境中潜在和实际的数据流。此步骤涵盖数据遍历的复杂路径，包括其起源、目标位置和治理其移动的机制。了解并监控这些数据流对于确保数据安全、优化性能和满足合规性要求至关重要。通过仔细研究这些方面，组织可以获得宝贵的洞察，主动解决其云数据安全中的任何漏洞，并加强对其云原生数据资源的整体管理。
数据保护 深入了解您的数据和合规状况，揭示任何隐藏的漏洞。这可以延伸到审查错综复杂的数据弹错和管理层面，以及组织内的法规遵守情况。通过仔细评估这些方面，您可以主动识别数据安全和合规框架中可能存在的弱点和差距。发现这些漏洞可让您能够采取快速有效的措施，以强化您的数据保护策略，并确保弹性合规状况，最终保护敏感信息并降低潜在的安全风险。
资源 Guardium Insights SaaS DSPM 产品简介

详细了解该解决方案的功能、支持的云账户以及它如何有助于进行数据分类和确保云数据安全。

 EMA DSPM 市场简介

阅读分析师对新兴 DSPM 市场的评估，以及该市场如何有利于风险管理。

 云安全化繁为简

通过智能监控和控制阻止影子数据泄漏。

常见问题解答

Guardium Insights SaaS DSPM 支持哪个云供应商？

Guardium Insights SaaS DSPM 支持所有主要的云供应商，例如 Amazon Web Services (AWS)、Google Cloud Platform (GCP) 和 Microsoft Azure。
Guardium Insights SaaS DSPM Analyzer 组件部署在客户自己的云账户中，并具备适当的权限和配置。

 Guardium Insights SaaS DSPM 是否可以在本地作为软件部署运行？

不可以，Guardium Insights SaaS DSPM 仅在 SaaS 模型中运行。

 我需要其他 Guardium 产品才能使用 Guardium Insights SaaS DSPM 吗？

不，您不需要任何其他 Guardium 产品即可使用 Guardium 的 DSPM 工具。

 Guardium Insights SaaS DSPM 能否解决合规问题？

尽管 Guardium 的 DSPM 工具并不侧重 GDPR、HIPAA、CCPA 等具体规定，但它的确提供了一些功能，来帮助组织识别可能影响数据隐私的潜在配置错误。这些功能有助于保持符合相关法规。
相关用例 数据安全和保护

希望集中了解关键数据在混合环境中的访问和使用情况？了解 Guardium Insights SaaS 如何在当今的多云环境中保护数据并增强 IT 灵活性。

 数据合规性

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