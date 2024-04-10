功能

高效精简的密钥管理 Guardium Key Lifecycle Manage 通过自动创建、导入、分发和备份密钥，使企业能够管理密钥的生命周期。该软件能从一个中心位置生成和分发密钥，并将设备集合成不同的域，以实现更简化的密钥管理。此外还支持管理员帐户基于角色的访问控制。

提供安全的密钥管理 该解决方案为密钥提供带来经加密验证的端到端安全性，并提供高可用性部署的自动化复制机制，支持联邦信息处理标准 (FIPS) 140-2 第 1 层，让用户可以选择使用 FIPS 140-2 第 3 层验证的硬件，从而增强密钥安全性。

可快速评估和调查数字证书状态 可借助 Guardium Key Lifecycle Manager 的 Certificate Vision 仪表板深入了解数字证书的运行状况和状态。用户可从中心位置快速评估受管证书的的到期时间，并按类别深入查看更多细节。通过对数字证书进行上下文分析，用户可更好地了解数字证书的状态、风险、有效期以及影响网络安全的其他因素。