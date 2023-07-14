数据安全是指在数字信息的整个生命周期中保护数字信息免遭未经授权的访问并抵御损坏、失窃等风险。 ​ 这个概念涵盖了信息安全的所有方面，从硬件和存储设备的物理安全到管理和访问控制权限，直至软件应用程序的逻辑安全等。 ​ 此外，数据安全还包含了涉及组织政策与程序的相关要求。 ​



如果部署得当，强有力的数据安全策略不但可以保护组织的信息资产免遭网络犯罪活动的侵害，而且还能防范内部威胁和人为错误。上述这些情形仍然属于当前数据泄露事件的主要肇因。 ​ 保障数据安全需要通过部署工具和技术来增强关键数据所在位置的可见性，并还需要加强相关使用详情的可视化管理。 理想情况下，这些工具应能提供诸如加密、数据屏蔽和敏感文件编辑等保护功能，还能实现报告流程自动化，简化审计，确保组织遵守监管要求。





企业面临的挑战

数字化转型正在深刻改变当今企业运营和竞争的方方面面。 企业创建、掌控和存储的数据量正在快速增长，而数据治理需也随之不断上升。 此外，计算环境比以往更加复杂，通常都会跨越公共云、企业数据中心，以及涵括物联网传感器、机器人和远程服务器等诸多边缘设备。 伴随这种复杂性而来的是攻击面扩大，监测和安保难度亦随之增高。

与此同时，消费者对数据隐私重要性的意识正在增强。 公众对数据保护计划的需求不断增加，受此推动，最近多项新的隐私法规也得以实施，包括欧洲的《通用数据保护条例》(GDPR) 和《加州消费者隐私保护法案》 (CCPA) 等。 ​ 这些规定补充完善了长期存在的数据安全法规，例如旨在保护健康信息电子记录的《健康保险流通和责任法案》(HIPAA) 以及旨在保护上市公司股东免受会计错误和财务欺诈侵害的《萨班斯-奥克斯利法案》(SOX) 等。 最高可达数百万美元的罚款，足以从财务层面上激发每家企业坚决达到合规要求的决心。



数据的商业价值从来没有像现在这样显著可观。 商业秘密或知识产权 (IP) 一旦丧失，企业未来的创新和盈利能力就会遭受重创。 ​ 因此，消费者越来越重视企业的可信赖程度，其中高达 75% 的人表示，如果不相信一家企业会妥善保护数据隐私，自己就不会从这家企业购买产品。