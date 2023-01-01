主页 安全性 MaaS360 利用自带设备 (BYOD) 解决方案壮大员工队伍
利用 MaaS360 为远程工作人员提供 BYOD 安全性
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插图中显示 VR 头盔、智能手机、笔记本电脑和带有登录概要信息的平板电脑
BYOD 平台概述

自带设备 (BYOD) 让员工在任何地方都能通过个人智能手机、平板电脑、笔记本电脑和可穿戴设备访问企业数据。为了保持网络安全，组织必须在限制敏感的公司数据与用户工作效率之间进行权衡。针对 BYOD 设备的解决方案将支持 IT 管理员、企业角色或容器来控制拥有 BYOD 访问权限的人员和数据类型。远程工作者数量已超过以往任何时候，因此具备合适的技术、成熟的 BYOD 政策和 BYOD 管理已成为当务之急，以减轻潜在漏洞。

为了保持 BYOD 政策的良好安全状态，组织在管理员工所有设备时需要结合现代和传统管理方式，同时支持在同一级别上管理标准设备和非标准设备。IT 部门还必须应对凭证被泄露的风险，并能够检测试图连接到企业网络、企业应用程序和数据的受感染设备，因为此类设备可能会导致数据泄露。
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了解实施 UEM 方案，会如何提高端点安全
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优势 提高移动工作效率

借助 MaaS360 中恰当的 BYOD 安全策略，IT 管理员可以通过部署多重身份验证 (MFA) 等功能，确保企业和中小型企业在公司网络或公共 wifi 上的设备安全。业务、工作效率和消息应用程序均放置在加密容器中，以防止数据泄露和网络威胁。

 降低成本

借助 BYOD 程序，您便可以告别企业批量采购智能手机或平板电脑。由于容器化，个人数据与企业数据分离，员工离职后个人信息依然可以完整保留，从而确保数据的高度安全。

 提升员工信任

为了确保遵守 BYOD 政策，员工需要知道他们的个人使用和隐私均受到保护，并且组织具备执行安全计划的工具。MaaS360 提供容器化，支持有效的远程办公，并有助于缓解任何安全问题。
支持的设备
了解如何使用 AI 驱动的统一终端管理来管理多个平台。 试用 MaaS360 计划评估 阅读文档
相关解决方案 移动设备管理 (MDM)

MDM 是部署任何 UEM 的基础。IBM® MaaS360 的 MDM 功能提供基于 API 的策略、自动化，对 iOS、Android、iPadOS、ChromeOS 等移动设备操作系统的支持，以及合规规则和应用程序分发功能。这可作为任何移动设备管理平台的基础。

 统一终端管理(UEM)

IBM MaaS360 UEM 可帮助 IT 管理者采用现代管理方法，实现更好的数字员工体验，并实时提供高级安全功能。MaaS360 管理着各种类型的设备和不同行业的用例，并通过内置的端点安全保护企业数据，以防止网络威胁。

 移动安全

IBM MaaS360 不仅是标准的 UEM 工具，还将安全性和端点管理整合到一个控制台中，提供 AI 驱动的且切实可行的风险洞察分析、本机恶意软件检测和移动设备威胁防御功能，可在网络、用户、设备、应用程序和数据级网络攻击发生之前进行响应。CIO 和 CISO 将获得适合其企业策略的移动安全选项。
Mobility Success Services

精心策划的移动服务产品可帮助您在整个 UEM 生命周期中充分发挥 MaaS360 的投资价值。IBM Mobility Success Services Security Expert Labs 服务范围囊括了中小企业定制产品和大型企业项目。

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成功案例
Credico 实现了 100% 的平板电脑政策一致性 企业旗下各种独立的销售办事处遍布整个大陆，那么如何管理这些散布各个办事处的数千台平板电脑呢？这并不容易。但这正是 Credico 正在做的。借助 MaaS360，Credico 能够提高其一致性的实施和报告功能，以及自助服务门户网站功能，从而实现全面策略一致性，快速识别和补救安全风险，同时大幅降低成本。 阅读成功案例
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