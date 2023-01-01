自带设备 (BYOD) 让员工在任何地方都能通过个人智能手机、平板电脑、笔记本电脑和可穿戴设备访问企业数据。为了保持网络安全，组织必须在限制敏感的公司数据与用户工作效率之间进行权衡。针对 BYOD 设备的解决方案将支持 IT 管理员、企业角色或容器来控制拥有 BYOD 访问权限的人员和数据类型。远程工作者数量已超过以往任何时候，因此具备合适的技术、成熟的 BYOD 政策和 BYOD 管理已成为当务之急，以减轻潜在漏洞。

为了保持 BYOD 政策的良好安全状态，组织在管理员工所有设备时需要结合现代和传统管理方式，同时支持在同一级别上管理标准设备和非标准设备。IT 部门还必须应对凭证被泄露的风险，并能够检测试图连接到企业网络、企业应用程序和数据的受感染设备，因为此类设备可能会导致数据泄露。