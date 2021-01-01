根据 IDC 发布的“2021 年美国企业工作场所管理及安全调查”报告，移动设备电子邮件网络钓鱼和短信网络钓鱼是 2021 年最常见的网络威胁，因此各个组织必须保护其所有移动端点并提高其安全防御态势，以符合零信任架构政策。

高效率的 MDM 解决方案提供先进的功能，与不断变化的移动发展布局保持同步。对于小型企业和大型企业，IT 和安全领导者必须对笔记本电脑、台式机、智能手机、平板电脑、可穿戴设备和物联网 (IoT) 设备进行有效管理。

IBM® Security MaaS360 是一款综合型 UEM 产品，可帮助您管理组织的移动设备。它可提供：

iOS、Android 和 iPadOS 的管理

移动安全

身份即服务 (IDaaS)

多因子认证 (MFA)

人工智能 (AI) 和数据质量实时分析

远程控制、应用程序管理以及与第三方应用程序的集成

面对多元化的设备和操作系统，要在保证足够可见性和终端管理工具的同时实现有效管理绝非易事，但如果 MDM 策略和 MDM 软件部署到位，这个难题亦能迎刃而解。