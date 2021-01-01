根据 IDC 发布的“2021 年美国企业工作场所管理及安全调查”报告，移动设备电子邮件网络钓鱼和短信网络钓鱼是 2021 年最常见的网络威胁，因此各个组织必须保护其所有移动端点并提高其安全防御态势，以符合零信任架构政策。
高效率的 MDM 解决方案提供先进的功能，与不断变化的移动发展布局保持同步。对于小型企业和大型企业，IT 和安全领导者必须对笔记本电脑、台式机、智能手机、平板电脑、可穿戴设备和物联网 (IoT) 设备进行有效管理。
IBM® Security MaaS360 是一款综合型 UEM 产品，可帮助您管理组织的移动设备。它可提供：
面对多元化的设备和操作系统，要在保证足够可见性和终端管理工具的同时实现有效管理绝非易事，但如果 MDM 策略和 MDM 软件部署到位，这个难题亦能迎刃而解。
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IBM MaaS360 具有可扩展性、机器学习数据模型和灵活的自助服务部署能力，是从小型企业到大型企业等各种用例和公司类型的用户友好型选择。MDM 和企业移动管理 (EMM) 功能可提供设备、应用程序、内容和公司数据的库存和可见性，并使用容器化和设备安全功能对其加以保护，无论是针对企业所有还是自带设备 (BYOD) 程序。
通过单一移动设备管理 (MDM) 解决方案，管理最流行的设备类型和操作系统，包括 Android、iOS、iPadOS、Chrome OS、IoT 和耐用设备。IT 团队可以快速配置、调配和注册 Apple 设备和 Android 设备，并执行应用程序管理操作和补丁管理操作。AI 驱动的实时警报和安全策略可为 IT 管理员提供帮助。
利用轻松便捷的无线 (OTA) 设备注册功能进行远程管理操作，例如故障排除。借助 Apple Business Manager，精简苹果设备（包括 iPhone、iPad）的接入流程。使用 Andriod 零触控注册机制，为员工提供极为安全的设备设置体验。均由 MaaS360 控制台提供。
BYOD 是一种企业政策，支持员工使用个人设备（智能手机、平板电脑、笔记本电脑和可穿戴设备）在任何地方访问企业数据。从原生容器到开发人员功能，IBM MaaS360 支持所有类型的 BYOD、部署和远程控制，可实现高效的 IT 管理。
IBM MaaS360 UEM 可帮助 IT 管理者采用现代管理方法，实现更好的数字员工体验，并实时提供高级安全功能。MaaS360 本质上管理着所有类型的设备和不同行业的用例，并通过内置的端点安全保护企业数据，以防止网络威胁。
IBM MaaS360 不仅是标准的 UEM 工具，还可在单个控制台中提供安全性和端点管理功能，具有 AI 驱动且切实可行的风险洞察、本机恶意软件检测和移动设备威胁防御功能，可在网络、用户、设备、应用程序和数据级网络攻击发生之前进行响应。CIO 和 CISO 将获得适合其企业策略的移动安全选项。
IBM Mobility Success Services Security Expert Labs 旨在通过精心设计的服务产品，以及各种定制化的参与，助力企业在 UEM 生命周期的每个阶段都能让 IBM MaaS360 发挥出最大的投资价值。