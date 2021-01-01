主页 安全性 MaaS360 利用移动设备管理解决方案保持领先的安全优势
借助 MaaS360 MDM 为端点和用户创造能见度、管理与安全性
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通过线条互连的不同渐变颜色（白色和淡紫色）的正方形
借助移动设备管理解决方案来保护您的业务

根据 IDC 发布的“2021 年美国企业工作场所管理及安全调查”报告，移动设备电子邮件网络钓鱼和短信网络钓鱼是 2021 年最常见的网络威胁，因此各个组织必须保护其所有移动端点并提高其安全防御态势，以符合零信任架构政策。

高效率的 MDM 解决方案提供先进的功能，与不断变化的移动发展布局保持同步。对于小型企业和大型企业，IT 和安全领导者必须对笔记本电脑、台式机、智能手机、平板电脑、可穿戴设备和物联网 (IoT) 设备进行有效管理。

IBM® Security MaaS360 是一款综合型 UEM 产品，可帮助您管理组织的移动设备。它可提供：

  • iOS、Android 和 iPadOS 的管理
  • 移动安全
  • 身份即服务 (IDaaS)
  • 多因子认证 (MFA)
  • 人工智能 (AI) 和数据质量实时分析
  • 远程控制、应用程序管理以及与第三方应用程序的集成

面对多元化的设备和操作系统，要在保证足够可见性和终端管理工具的同时实现有效管理绝非易事，但如果 MDM 策略和 MDM 软件部署到位，这个难题亦能迎刃而解。
2023 年 KuppingerCole 领导力指南针报告

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优势 移动环境的可见性

IBM MaaS360 具有可扩展性、机器学习数据模型和灵活的自助服务部署能力，是从小型企业到大型企业等各种用例和公司类型的用户友好型选择。MDM 和企业移动管理 (EMM) 功能可提供设备、应用程序、内容和公司数据的库存和可见性，并使用容器化和设备安全功能对其加以保护，无论是针对企业所有还是自带设备 (BYOD) 程序。

 采用一个 MDM 解决方案，支持任何操作系统的任何设备

通过单一移动设备管理 (MDM) 解决方案，管理最流行的设备类型和操作系统，包括 Android、iOS、iPadOS、Chrome OS、IoT 和耐用设备。IT 团队可以快速配置、调配和注册 Apple 设备和 Android 设备，并执行应用程序管理操作和补丁管理操作。AI 驱动的实时警报和安全策略可为 IT 管理员提供帮助。

 无缝的用户接入

利用轻松便捷的无线 (OTA) 设备注册功能进行远程管理操作，例如故障排除。借助 Apple Business Manager，精简苹果设备（包括 iPhone、iPad）的接入流程。使用 Andriod 零触控注册机制，为员工提供极为安全的设备设置体验。均由 MaaS360 控制台提供。
计划评估

使用以下指南了解哪种 MaaS360 计划适合您。
支持的设备
了解如何使用 AI 驱动的统一终端管理来管理多个平台。 试用 MaaS360 计划评估 阅读文档
MDM 解决方案 自带设备 (BYOD)

BYOD 是一种企业政策，支持员工使用个人设备（智能手机、平板电脑、笔记本电脑和可穿戴设备）在任何地方访问企业数据。从原生容器到开发人员功能，IBM MaaS360 支持所有类型的 BYOD、部署和远程控制，可实现高效的 IT 管理。

 统一终端管理(UEM)

IBM MaaS360 UEM 可帮助 IT 管理者采用现代管理方法，实现更好的数字员工体验，并实时提供高级安全功能。MaaS360 本质上管理着所有类型的设备和不同行业的用例，并通过内置的端点安全保护企业数据，以防止网络威胁。

移动安全

IBM MaaS360 不仅是标准的 UEM 工具，还可在单个控制台中提供安全性和端点管理功能，具有 AI 驱动且切实可行的风险洞察、本机恶意软件检测和移动设备威胁防御功能，可在网络、用户、设备、应用程序和数据级网络攻击发生之前进行响应。CIO 和 CISO 将获得适合其企业策略的移动安全选项。
Mobility Success Services

 

IBM Mobility Success Services Security Expert Labs 旨在通过精心设计的服务产品，以及各种定制化的参与，助力企业在 UEM 生命周期的每个阶段都能让 IBM MaaS360 发挥出最大的投资价值。

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成功案例
ADSI 发展数据管理服务 ADSI 是一家提供移动和其他电信解决方案的成熟 B2B 服务提供商，希望寻求一个新的商业机会：满足其移动客户对安全和控制的更高需求。经过彻底的搜索，ADSI 选择 IBM Security MaaS360 UEM 来为其不断增长的移动数据管理服务提供技术支持。 阅读成功案例
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