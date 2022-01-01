将云集成到现有企业安全计划中不仅仅是添加一些控制或单点解决方案，而且需要对企业资源和业务需求进行评估，以针对企业文化和云安全策略制定新的方法。要管理有凝聚力的混合多云安全计划，企业需要建立可视化管理和控制。IBM Security® 产品和专家可以帮助企业集成适当的控制、编排工作负载部署并建立有效的威胁管理。