将云集成到现有企业安全计划中不仅仅是添加一些控制或单点解决方案，而且需要对企业资源和业务需求进行评估，以针对企业文化和云安全策略制定新的方法。要管理有凝聚力的混合多云安全计划，企业需要建立可视化管理和控制。IBM Security® 产品和专家可以帮助企业集成适当的控制、编排工作负载部署并建立有效的威胁管理。
2023 年，数据盗窃和泄露占网络攻击影响的 32%。查看新报告，了解如何能够最好地保护您的员工和数据。
借助零信任战略保护混合云
订阅安全主题更新
了解业务和基于风险的安全计划的未来状态。在堆栈的每一层建立云安全，以实现业务目标。
集成原生云安全控制、实施通过设计确保安全的方法并建立安全编排和自动化，以定义和实施企业云安全计划。
通过集中进行可视化管理和控制，企业将能够监控和适应威胁态势。通过协调组织范围内有效的事件响应来检测和遏制攻击。
通过精确的洞察分析来管理威胁和事件信息，以适应新的威胁并快速检测和响应攻击。
无论关键数据位于何处，都可以进行定位、分类、保护和管理。保留自己的云数据加密密钥。
识别并管理混合多云环境中具有适当访问级别的人员。
无需迁移数据即可连接到数据源，并在各种工具和各个团队之间进行协调和自动化，更快地采取行动。
通过一个控制台管理和保护移动设备，并防止网络钓鱼等网络威胁的发生。
验证客户身份，检测欺诈行为，同时跨所有渠道来防范恶意用户。
首先制定基于风险的全面云安全战略、治理机制和准备计划。
构建、部署和管理安全设计工作负载。
聘请全球黑客团队尝试侵入您的组织，藉此发现企业系统中的风险漏洞。
采用更智能的安全框架，管理整个威胁生命周期。
为最关键的企业数据提供全面的数据保护。
引导您成功迁移云身份和访问管理 (IAM) 计划。
NHS Digital 聘请 IBM 作为其网络安全运营中心 (CSOC) 战略合作伙伴，提供增强的安全服务和支持。
借助 IBM Security 服务和技术，ANDRITZ 可在威胁影响业务之前，主动检测和了解威胁的严重程度、范围和根本原因。
CIB 与 IBM 合作，通过为 8,000 名员工提供安全、透明的身份管理，减少手动身份管理工作。
深入了解数据泄露成本报告并了解如何降低成本。
了解威胁参与者如何将目标锁定云。该报告包括暗网分析、X-Force Red 渗透测试数据、IBM Security 服务指标等。
了解云安全、旨在解决业务安全的外部和内部威胁的一系列程序和技术，以及如何进行应用。
获取切实可行的洞察分析，帮助您了解威胁参与者如何发动攻击，以及如何主动保护您的组织。
了解如何保护混合云、推动创新和协调事件响应，以最大限度地降低组织的风险。
阅读以了解 2022 年 X-Force 云威胁态势报告结论，即企业仍在将安全风险引入云环境。