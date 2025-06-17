IBM Cloud Paks

利用 IBM Cloud Paks 获得敏捷性和灵活性、加快 AI 和自动化速度并充满自信地进行创新
阅读解决方案概述
一个人正在计算机上使用一组预先整合并由 AI 驱动的数据、自动化和安全工具
关于 IBM Cloud Paks

智能 AI 和自动化，能够让数据、应用程序和工作流程为您服务 - 无论您身在何处

IBM Cloud® Paks 提供了一个由 AI 驱动的软件，旨在利用预先整合的数据、自动化和安全功能，加速应用程序现代化改造。我们的软件可提供全面、统一的混合云平台体验，使业务团队和 IT 团队能够跨任何云环境或 IT 基础架构更快地构建应用程序并对它们进行现代化改造。

可以通过 IBM Cloud Paks 访问 Red Hat Marketplace，这是一个开放的云交易平台（ibm.com 外部链接），具有一个由众多合作伙伴组成的丰富多样的生态系统，可提供来自 IBM 的认证软件，并通过 Red Hat® OpenShift® 轻松将软件部署到任何云环境或 IT 基础架构。

 了解有关 IBM 混合云和 AI 解决方案的更多信息
业务影响 66%

将 IBM 与 Red Hat 解决方案配合使用，以缩短开发周期。¹

 60%

利用超自动化提高生产力，从而缩短处理时间。²

 6%

减少基础架构的占地面积，并通过对应用程序进行现代化改造和优化混合云减少资本支出和运营支出。
IBM Cloud® Paks

查看产品文档

 IBM Cloud® Pak for Data
统一并简化数据的收集、组织和分析。
IBM Cloud® Pak for Business Automation
实现业务运营自动化，从而提高绩效。
IBM Cloud Pak® for AIOps
实现 IT 运营自动化，以提供切实可行的洞察。
IBM Cloud Pak® for Integration
利用由 AI 驱动并与云无关的集成软件解决方案，连接您的应用程序和数据。
IBM Cloud Pak® for Network Automation
让网络自动运行，以实现零接触运营。

功能

高效地集成 简化部署 轻松进行现代化改造 预测结果 大规模自动化
行业用例 了解不同的角色和行业如何使用 IBM Cloud Paks
Project discussion. Two businessmen discussing the project details and looking involved
智能、自动化地处理索赔

更快地处理保险索赔、防范欺诈、获得更好的洞察以及提供更好的客户体验。

 深入了解用例
Young businesswoman using smart phone in office
中小型企业贷款

捕捉新业务、提升用户体验、改进预测以及做出更好的贷款决策。

 深入了解用例
Photo of African American modern woman on the street holding smart phone and credit card
零售协调中心

优化运营、提高可见性、改进协作以及改善客户的数字化体验和门店体验。

 深入了解用例

成功案例

Highmark Health 在紧急时期加快 AI 开发速度

深入了解应用程序，以识别败血症高危患者，将 AI 开发周期从一年缩短至六周。
Hera SpA 利用 AI 减少垃圾填埋场废物

利用基于 AI 的自动化，减少和回收废物，每年可处理 600 万吨的废物。

Autostrade 利用 IoT 和 AI 改造道路维护作业

监控和管理 70 万个组件的数据，以提高 4,000 座桥梁、高架桥和立交桥的安全性。
Telefónica、IBM 和 Red Hat® 联手打造云花园，以便为创新推波助澜

利用 IBM Cloud Paks 将云技术推动至下一个阶段，并将新技术整合到容器、AI 和区块链中。
ENN 拥抱 AI 自动化

充分利用超自动化，并将处理时间缩短 60%。
Tabadul 通过迁移到微服务开启了一个新时代

迁移到微服务架构，并将新功能的开发时间缩短三分之二。
CDG Prévoyance 对应用程序架构进行现代化改造

实现核心流程自动化，并将所需的时间从五天缩短到一小时，因此加快了上市速度。
资源 Gartner® Magic Quadrant™
了解 IBM 为何被评为 2021 年 Gartner 云 AI 开发人员服务魔力象限领导者。
Forrester Total Economic Impact™ 研究
了解 IBM 和 Red Hat 解决方案可以提供的成本节约和业务优势。
为 IBM Cloud Paks 融资
利用灵活的融资选项，通过更快、更可靠的方式进行投资，以迁移到云端。
混合云价值计算器
计算混合云方法相对于仅公共云方法可以实现哪些价值。
发挥混合云的价值
了解正确的混合云策略如何实现大规模敏捷性。
开始使用

了解如何使用 IBM Cloud Paks 更快地构建和扩展应用程序以及对它们进行现代化改造。