IBM Cloud® Paks 提供了一个由 AI 驱动的软件，旨在利用预先整合的数据、自动化和安全功能，加速应用程序现代化改造。我们的软件可提供全面、统一的混合云平台体验，使业务团队和 IT 团队能够跨任何云环境或 IT 基础架构更快地构建应用程序并对它们进行现代化改造。

可以通过 IBM Cloud Paks 访问 Red Hat Marketplace，这是一个开放的云交易平台（ibm.com 外部链接），具有一个由众多合作伙伴组成的丰富多样的生态系统，可提供来自 IBM 的认证软件，并通过 Red Hat® OpenShift® 轻松将软件部署到任何云环境或 IT 基础架构。