智能 AI 和自动化，能够让数据、应用程序和工作流程为您服务 - 无论您身在何处
IBM Cloud® Paks 提供了一个由 AI 驱动的软件，旨在利用预先整合的数据、自动化和安全功能，加速应用程序现代化改造。我们的软件可提供全面、统一的混合云平台体验，使业务团队和 IT 团队能够跨任何云环境或 IT 基础架构更快地构建应用程序并对它们进行现代化改造。
可以通过 IBM Cloud Paks 访问 Red Hat Marketplace，这是一个开放的云交易平台（ibm.com 外部链接），具有一个由众多合作伙伴组成的丰富多样的生态系统，可提供来自 IBM 的认证软件，并通过 Red Hat® OpenShift® 轻松将软件部署到任何云环境或 IT 基础架构。
将 IBM 与 Red Hat 解决方案配合使用，以缩短开发周期。¹
利用超自动化提高生产力，从而缩短处理时间。²
减少基础架构的占地面积，并通过对应用程序进行现代化改造和优化混合云减少资本支出和运营支出。
利用闭环 AI 自动化，支持多种集成方式、将业务数据孤岛和资产解锁为 API、连接云端和本地应用程序，以及保护动态数据的完整性。我们的集成软件解决方案在单一、统一的体验中提供了一整套集成工具，可以跨任何云环境或本地环境连接您的应用程序和数据。
我们预先整合的容器化软件和解决方案简化了从数据中心一直到边缘的现代化进程。使用 IBM 提供的企业级云原生技术以及由众多软件和 SaaS 合作伙伴组成的丰富多样的生态系统，他们通过 Red Hat Marketplace （ibm.com 外部链接）提供了 70 多种 ISV 工具，可以轻松进行部署。
无论数据类型如何或者位于哪里，都可以收集、组织和分析数据，从而让企业更具可预测性。我们的数据和 AI 功能以及跨行业和垂直 AI 应用程序利用 IBM Watson® 的强大功能，以简化和加速您的 AI 之旅。
更快地处理保险索赔、防范欺诈、获得更好的洞察以及提供更好的客户体验。
捕捉新业务、提升用户体验、改进预测以及做出更好的贷款决策。
优化运营、提高可见性、改进协作以及改善客户的数字化体验和门店体验。