在对潜在解决方案进行调查后，Tabadul 决定迁移到基于 IBM® Cloud Pak for Integration 技术的微服务架构，从而实现应用环境的现代化。Alsuwaid 说：“IBM Cloud 是我们改变架构的主要原因。它为我们提供了容器管理功能，以便我们可以根据需要进行扩展。”

Tabadul 委托 IBM® Cloud Integration Expert Labs 设计其新的微服务环境，并委托 IBM 业务合作伙伴 Saudi Business Machines (SBM) 提供全套咨询、实施、集成、支持和知识转移服务。

SBM IBM 软件部总监 Amr Kalil 说道：“SBM 的核心使命是提供创新解决方案，增强客户的能力。我们之所以推荐 Cloud Pak，是因为我们知道它有可能大大提高 Tabadul 的开发速度和敏捷性。

基于 IBM 团队的解决方案设计，SBM 在 Tabadul 的开发、测试、生产和灾难恢复环境中部署了 IBM Cloud 集群，将 IBM® App Connect Enterprise 技术融入 Cloud Pak 平台中，用于与外部系统的连接。

Alsuwaid 指出：“Tabadul 的业务支柱是整合。在我们的业务中，我们要与政府机构、公司和其他外部各方打交道，因此我们需要一个强大的整合层来处理大量事务。我们使用 App Connect 来尽快在各方之间开发这些集成。”

Cloud Pak 产品中的 IBM® API Connect 技术充当该架构的灵活平台，用于在新环境中公开和管理 API。最后，该解决方案在 Cloud Pak 平台中包含 IBM® DataPower Gateway 技术，以保护和优化 Tabadul 架构中跨渠道的工作负载交付。