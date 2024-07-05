2016 年，沙特阿拉伯宣布了“沙特 2030 年愿景”，这是一项政府倡议，为该国的文化和经济发展制定了宏伟目标。
作为在该地区保持领先地位的工作重点之一，该愿景包括将沙特阿拉伯建设成为全球物流中心的目标。
作为促进该国进出口活动的主要技术公司，Tabadul 需要评估自己是否做好了支持这项新举措的准备。在进行全面的 IT 评估后，该公司认为现在是进行全面数字化转型的最佳时机。
通过增强可扩展性和性能更好地支持沙特 2030 年愿景
开发新功能的时间减少了 2/3，从而加快了产品上市时间
Fasah 是 Tabadul 的系统，用于促进进出口程序相关方之间的信息交流，由第三方供应商托管和管理。除了限制 Tabadul 对其应用环境的可见性和控制外，供应商的单体 IT 架构还缺乏公司发展所需的可扩展性、灵活性和性能。
Tabadul 解决方案经理 Jehad Alsuwaid 说道：“我们希望能够根据需要快速扩展。我们还希望我们的应用变更、产品和服务能更快地推向市场。”
在对潜在解决方案进行调查后，Tabadul 决定迁移到基于 IBM® Cloud Pak for Integration 技术的微服务架构，从而实现应用环境的现代化。Alsuwaid 说：“IBM Cloud 是我们改变架构的主要原因。它为我们提供了容器管理功能，以便我们可以根据需要进行扩展。”
Tabadul 委托 IBM® Cloud Integration Expert Labs 设计其新的微服务环境，并委托 IBM 业务合作伙伴 Saudi Business Machines (SBM) 提供全套咨询、实施、集成、支持和知识转移服务。
SBM IBM 软件部总监 Amr Kalil 说道：“SBM 的核心使命是提供创新解决方案，增强客户的能力。我们之所以推荐 Cloud Pak，是因为我们知道它有可能大大提高 Tabadul 的开发速度和敏捷性。
基于 IBM 团队的解决方案设计，SBM 在 Tabadul 的开发、测试、生产和灾难恢复环境中部署了 IBM Cloud 集群，将 IBM® App Connect Enterprise 技术融入 Cloud Pak 平台中，用于与外部系统的连接。
Alsuwaid 指出：“Tabadul 的业务支柱是整合。在我们的业务中，我们要与政府机构、公司和其他外部各方打交道，因此我们需要一个强大的整合层来处理大量事务。我们使用 App Connect 来尽快在各方之间开发这些集成。”
Cloud Pak 产品中的 IBM® API Connect 技术充当该架构的灵活平台，用于在新环境中公开和管理 API。最后，该解决方案在 Cloud Pak 平台中包含 IBM® DataPower Gateway 技术，以保护和优化 Tabadul 架构中跨渠道的工作负载交付。
对于 Tabadul 来说，其应用环境的现代化是更大使命的第一步：支持沙特阿拉伯转型为具有更大全球影响力的物流领导者。借助灵活的微服务架构，该公司可以更快、更高效地工作，以满足沙特 2030 年愿景的要求，并根据需求轻松扩展其系统。
目前，Tabadul 正在将其 Fasah 应用程序的模块迁移到新环境中，并已经看到了迁移带来的好处。通过将 DevOps 开发运维平台集成到架构中，该公司创建了一个持续集成/持续交付 (CI/CD) 管道，可显著加速开发。
Alsuwaid 说：“要在我们的传统应用程序中实现一个小功能，过去至少需要四周时间。现在，我们可以在大约十天内实现功能，而我们未来的目标是一周。”
除了在大约三分之一的时间内执行开发任务外，Tabadul 还减少了应用程序停机时间并提高了新环境中的性能。Alsuwaid 说：“我们受益于 IBM Cloud 平台的 Kubernetes 功能，支持始终保持可靠、可扩展的应用程序。”
Tabadul（ibm.com 外部链接）是一家技术服务提供商，专注于引领沙特阿拉伯物流行业的数字化转型。该公司为政府和私营部门组织服务，其物流集成解决方案包括 Fasah，该平台支持进出口活动中的信息交流。Tabadul 成立于 2009 年，总部位于利雅得，是沙特阿拉伯政府设立的公共投资基金 (PIF) 的子公司。
关于 Saudi Business Machines
IBM 合作伙伴 Saudi Business Machines (SBM)（ibm.com 外部链接）于 1981 年成立，总部位于沙特阿拉伯吉达，为各行业的企业提供 IT 和电信解决方案。除了全面的硬件和软件平台外，该公司还提供综合技术服务、专业服务和网络服务。SBM 大约有 900 名经过认证的顾问和项目经理。
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2020 年 10 月在美国制作。
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