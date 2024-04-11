主页 计算和服务器 Cloud Pak System IBM Cloud Pak 系统
简化私有云部署，加速上云之旅
什么是 IBM Cloud Pak® System？ IBM Cloud Pak System 是交钥匙私有云解决方案，可以更轻松地为基于 VM 和容器的应用程序部署和维护企业级私有云。避免传统私有云解决方案的费用和复杂性。 它配备 VMware 和 Red Hat® OpenShift® 环境，可在数小时内部署应用程序和中间件。
立即加速实现现代化

IBM Cloud Pak 系统

只需数小时即可完成部署 IBM Cloud Pak System 包括在 VMware 虚拟化基础架构上为 IBM Cloud Paks 建立和运行 OpenShift 环境所需的所有硬件和软件。
轻松部署您自己的云 IBM Cloud Pak System 包括工厂集成自动化、自动化模板和管理工具，用于部署和维护基于 VM 和容器的应用程序环境状况。
扩展以满足需求 IBM Cloud Pak System 采用模块化构建块硬件，可以轻松横向扩展和增加容量。划分为多个区域，使一个系统能够支持多个项目。
资源

深入了解可用的 IBM Cloud Paks

 数据

通过释放生产力、降低复杂性，加速实现 AI 驱动的转型。

 业务自动化

通过 AI 驱动的自动化提升业务绩效。

 IBM Watson® AIOps

跨 ITops 工具链部署 AI，以诊断和解决跨工作负载的事件。

 集成

升级集成架构、开发和 AI 增强。

 网络自动化

利用云和 AI 驱动的自动功能实现网络转型，

 安全性

深入了解威胁和风险，并通过自动化更快地做出响应。
如果没有支持变革和大规模执行的技术基础架构，那么仅有一个惊天动地的想法是不够的。 Hurwitz & Associates 了解 IBM 的混合和多云战略
完全集成的融合云基础架构

  • 高度可用的硬件基础，包括 CPU、内存存储和网络

  • 高效的 VMware 虚拟化有助于优化硬件投资

  • 集成式容器平台采用 Red Hat Enterprise Linux® 虚拟机、Red Hat OpenShift 云平台以及使用 Kubernetes* 进行容器编排

  • 强大的管理工具集可帮助您管理模板、用户和安全、维护和升级以及备份和灾难恢复
提升系统价值 IBM Cloud Paks

深入了解适用于应用程序、集成等的企业就绪型容器化软件解决方案。

 了解更多信息 IBM 产品

深入了解完整的 IBM 产品组合，可按技术、需求、行业等进行排序。

 了解更多信息 客户端自定义和现有软件

同时无缝地管理现代和现有应用程序。
选择合适的部署选项 基于传统硬盘 (HDD) 的 Intel 型号
  • 32-320 个核心 – 可扩展
  • 24 TB（硬盘驱动器）存储 – 可扩展
  • 支持 IBM Cloud Private 和 Red Hat OpenShift 的 VMware
  • 最适合英特尔平台上的任何云应用程序工作负载
 基于固态硬盘的英特尔型号
  • 32-448 个核心 – 可扩展
  • 36 TB（固态硬盘）存储 – 可扩展
  • VMware 支持 IBM Cloud Private 和 Red Hat OpenShift
  • 最适合英特尔平台上的低延迟数据驱动型工作负载
 基于硬盘驱动器的 IBM® Power® 型号
  • 40-200 个核心 – 可扩展
  • 96 TB（硬盘驱动器）存储 – 可扩展
  • IBM PowerVM® 支持 IBM Cloud Private 和 Red Hat OpenShift
  • 最适合 IBM Power® 平台上的任何云应用程序工作负载

免费获取建议

立即咨询 IBM 代表，讨论贵组织的优先事项。
脚注

* 集成不包括 Red Hat OpenShift 许可证。客户可以自行提供，也可以通过 IBM Cloud Pak for Applications 获取。