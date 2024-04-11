深入了解可用的 IBM Cloud Paks
通过释放生产力、降低复杂性，加速实现 AI 驱动的转型。
通过 AI 驱动的自动化提升业务绩效。
跨 ITops 工具链部署 AI，以诊断和解决跨工作负载的事件。
升级集成架构、开发和 AI 增强。
利用云和 AI 驱动的自动功能实现网络转型，
深入了解威胁和风险，并通过自动化更快地做出响应。
高度可用的硬件基础，包括 CPU、内存存储和网络
高效的 VMware 虚拟化有助于优化硬件投资
集成式容器平台采用 Red Hat Enterprise Linux® 虚拟机、Red Hat OpenShift 云平台以及使用 Kubernetes* 进行容器编排
强大的管理工具集可帮助您管理模板、用户和安全、维护和升级以及备份和灾难恢复
深入了解适用于应用程序、集成等的企业就绪型容器化软件解决方案。
深入了解完整的 IBM 产品组合，可按技术、需求、行业等进行排序。
同时无缝地管理现代和现有应用程序。
* 集成不包括 Red Hat OpenShift 许可证。客户可以自行提供，也可以通过 IBM Cloud Pak for Applications 获取。