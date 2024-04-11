什么是 IBM Cloud Pak® System？ IBM Cloud Pak System 是交钥匙私有云解决方案，可以更轻松地为基于 VM 和容器的应用程序部署和维护企业级私有云。避免传统私有云解决方案的费用和复杂性。 它配备 VMware 和 Red Hat® OpenShift® 环境，可在数小时内部署应用程序和中间件。