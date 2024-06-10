“多云至关重要。”Paniagua 说道，“我们的客户需要选择正确的位置来运行其流程。”他解释道，市面上的每个公有云平台都提供了不同的功能，价格也各不不同。因此，Telefónica Tech 正在与全球领先的云平台供应商合作，为客户提供这些供应商的云功能。

它使用 IBM® Cloud Pak Software 将所有内容整合在一起，允许客户在任意此类平台上开发和运行服务，并将其全部整合到单个无缝解决方案中，包括与旧版本地系统集成。

“有时，从本地或私有云迁移到公有云非常困难。”Paniagua 解释道。特别是对于大型组织，无论是公司企业还是公共实体，既存的 IT 基础架构都非常复杂。尽管企业可能会寻求利用云技术，但同时也可能拥有尚未准备好迁移的内部系统。但是，基于云的项目将不可避免地需要与这些旧有系统集成。“他们必须逐步转变。”Paniagua 说。这就是 IBM Cloud Pak Software 能为 Cloud Garden 提供理想基础的原因。

具体来说，IBM Cloud Pak 软件中的云原生开发组件支持直接在 Cloud Garden 内开发新服务，而其 Red Hat OpenShift 容器平台可实现传统、私有云和公有云环境之间的可移植性。Paniagua 指出，“这是最简单的方法，可以将应用程序或流程从旧环境转换到新环境”，并保持两个环境之间的对应关系。

这种可移植性还使客户能够随着时间的推移，灵活地发展他们的应用程序和流程。例如，Paniagua 解释说使用 AI 服务的客户最初可能会在特定的云平台上运行该服务，但后来发现在另一个云上改进它或削减成本的方法。Paniagua 说：“通常情况下这很困难。你需要从零开始使用新云。这是一种供应商锁定。”但 OpenShift 改变了游戏规则。“将应用程序从一个云传输到另一个云变得非常容易，并且可以确保开发人员获得相同的用户体验。”Paniagua 说。

此外，Paniagua 认为，与仅使用 Kubernetes 管理容器相比，基于开源 Kubernetes 软件的 OpenShift 平台更具优势。“在市场上很容易找到可以提供 Kubernetes 服务的不同供应商。但 Kubernetes 只是其中一部分。最有可能的是，您需要在 Kubernetes 上添加大量功能和工具，才能投入生产。借助 Cloud Pak 软件和 OpenShift，内置的更多功能让一切变得简单。”

展望未来，Telefónica Tech 对 IBM Cloud Pak 多云管理功能感兴趣，希望以其统一和自动化跨多个云的容器管理。