也许是时候更新“云”计算的比喻了。
云不仅仅是天空中的计算能力，还是一个新想法（如种子）可以生根发芽并结出果实的地方 - 以具有真正商业价值的形式。
考虑到这些想法，Telefónica Group 的子公司 Telefónica Tech 构建了一款名为 Cloud Garden 的产品。这是一个使云技术可以落地的托管平台，让各行业的企业能够更快、更轻松地访问加速创新的资源。
Telefónica Tech 面临的挑战是如何将所有领先的公有云（包括适用于 AI 和区块链的高级服务）整合到单一的无缝空间中，让底层 IT 对客户透明。为此，Telefónica Tech 使用了 IBM Cloud Pak 解决方案。
Telefónica 为欧洲和美洲的 3 亿多订户提供宽带、电话和电视服务
Cloud Garden 中内置的一个解决方案可帮助 8000 家企业访问区块链网络
Telefónica Tech 的产品营销经理 Alvaro Paniagua 帮助该公司从零开始构建了 Cloud Garden。他解释道，公司希望对企业也能产生深远影响，就像其已经对消费产生的影响一样。Telefónica 为欧洲和美洲的 3 亿多订户提供宽带、电话和电视服务，其基础设施和服务是西班牙实现高带宽光纤互联网接入的人均住宅数量排名世界第二的主要原因。
消费者希望快速、可靠地访问在线内容和服务，同样，当今的企业也希望快速、可靠地获取能够加强其业务的技术。他们希望借助 AI 来增强运营并实现自动化。他们希望能够随时快速整合来自任何云平台的新服务。但是，他们不一定拥有必要的资源或专业知识，因此未必能够以所需的速度或成本效益实现这一目标。
Cloud Garden 的想法由此诞生。
Paniagua 说：“我们看到了一个机会，可以让客户专注于为其业务创造价值的工作，而非 IT 运营。在 Cloud Garden，他们可以非常迅速地将能获得对竞争对手的差异化优势的新服务推向市场。而 Telefónica Tech 提供数据中心、安全性、灵活的 SLA，以及对任何云的透明访问。因此，进入这个新的云原生时代比以往任何时候都更容易。”
“多云至关重要。”Paniagua 说道，“我们的客户需要选择正确的位置来运行其流程。”他解释道，市面上的每个公有云平台都提供了不同的功能，价格也各不不同。因此，Telefónica Tech 正在与全球领先的云平台供应商合作，为客户提供这些供应商的云功能。
它使用 IBM® Cloud Pak Software 将所有内容整合在一起，允许客户在任意此类平台上开发和运行服务，并将其全部整合到单个无缝解决方案中，包括与旧版本地系统集成。
“有时，从本地或私有云迁移到公有云非常困难。”Paniagua 解释道。特别是对于大型组织，无论是公司企业还是公共实体，既存的 IT 基础架构都非常复杂。尽管企业可能会寻求利用云技术，但同时也可能拥有尚未准备好迁移的内部系统。但是，基于云的项目将不可避免地需要与这些旧有系统集成。“他们必须逐步转变。”Paniagua 说。这就是 IBM Cloud Pak Software 能为 Cloud Garden 提供理想基础的原因。
具体来说，IBM Cloud Pak 软件中的云原生开发组件支持直接在 Cloud Garden 内开发新服务，而其 Red Hat OpenShift 容器平台可实现传统、私有云和公有云环境之间的可移植性。Paniagua 指出，“这是最简单的方法，可以将应用程序或流程从旧环境转换到新环境”，并保持两个环境之间的对应关系。
这种可移植性还使客户能够随着时间的推移，灵活地发展他们的应用程序和流程。例如，Paniagua 解释说使用 AI 服务的客户最初可能会在特定的云平台上运行该服务，但后来发现在另一个云上改进它或削减成本的方法。Paniagua 说：“通常情况下这很困难。你需要从零开始使用新云。这是一种供应商锁定。”但 OpenShift 改变了游戏规则。“将应用程序从一个云传输到另一个云变得非常容易，并且可以确保开发人员获得相同的用户体验。”Paniagua 说。
此外，Paniagua 认为，与仅使用 Kubernetes 管理容器相比，基于开源 Kubernetes 软件的 OpenShift 平台更具优势。“在市场上很容易找到可以提供 Kubernetes 服务的不同供应商。但 Kubernetes 只是其中一部分。最有可能的是，您需要在 Kubernetes 上添加大量功能和工具，才能投入生产。借助 Cloud Pak 软件和 OpenShift，内置的更多功能让一切变得简单。”
展望未来，Telefónica Tech 对 IBM Cloud Pak 多云管理功能感兴趣，希望以其统一和自动化跨多个云的容器管理。
Cloud Garden 的早期主要项目之一是该平台培养创新潜力的完美例子。
由 52 个工业园区和 8,000 家企业组成的西班牙科技园区协会 (APTE)，正在使用 Cloud Garden 托管一个基于区块链的网络和数字市场，供企业进行协作以及共享信息和服务。这是一项将企业联系起来的实验，以便它们可以相互服务，并有可能共同创造新的价值。Cloud Garden 和 IBM Cloud Pak Software 的混合云功能是其中关键；如果没有它们，创建这样一个网络将需要 52 个园区中的每一个都拥有区块链专业知识，并需要管理该技术固有的复杂性。而现在，区块链网络由 Telefónica Tech 托管，控制节点被转移到各个园区。因此，这 8,000 家企业只需接入现成的区块链网络即可。
此外，西班牙的保险实体信息技术和网络 (TIREA) 联盟正在开发基于 Cloud Garden 的新服务产品，以加速保险业的数字化转型。
Telefónica Tech 在 Cloud Garden 中内置的具体功能包括：
• Cognitive Virtual Agents 解决方案，用于优化客服中心以及提供全渠道客户关系管理
• 基于区块链技术的供应链管理优化和产品溯源
• 基于容器的应用程序开发和现代化
Paniagua 调查了 Cloud Garden 参与日益增长的态势，发现该平台正在为客户带来有意义的改变。因为无论在哪个行业，组织都需要找到最高效、最灵活的方式将战略变为现实。这就是他们通过 Cloud Garden 所做的事情。“我们的客户正在缩短上市时间，”Paniagua 说，“这是当今每家公司最重要的目标之一。”
随着客户在 Cloud Garden 中的不断发展，Telefónica Tech 将继续与 IBM 和其他公司合作，开发该平台。目前，各公司正在以下方面进行合作：
• 改进和扩展 Cloud Garden 的价值主张
• 基于先进技术开发新用例以满足业务和功能需求
• 提供专业服务，帮助客户成功完成云计算之旅
Telefónica Tech 是 Telefónica Group 旗下的控股公司。该公司在网络安全、云计算、物联网、大数据和区块链领域提供广泛的集成技术服务和解决方案，服务覆盖 175 个国家或地区的超过 30 万客户。
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美国出品，2021 年 4 月。
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