CDG Prévoyance 是摩洛哥金融机构 Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) 的养老金和公积金实体，管理支持经济和社会发展的退休制度和团结基金，帮助满足摩洛哥未来的需求。

为了有效地履行使命，CDG Prévoyance 利用新兴技术部署数字、敏捷和可扩展的解决方案，提供优化、成功的客户体验。

CDG Prévoyance 的支持总监 Mouhyi Eddine Zakariya 与组织和信息系统总监 Adil Ellaia 领导 CDG Prévoyance 的创新工作。“我们的主要目标是通过 IT 发展，在更短的时间内通过最有效的渠道为客户提供最好的服务。”Zakariya 说道。

CDG Prévoyance 最近启动了一项数字化计划，旨在建立更多以客户为中心的服务。“我们实际并不直接与最终客户合作。”Ellaia 解释道。“我们通过订阅者所在的公共办公室提供服务。但订阅者要求更多的访问权限。于是我们决定直接面对他们——改变我们的运营模式，首次直接与最终订阅者互动。”