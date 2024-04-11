IDC 估计，截至 2025 年前将构建出 7.5 亿个应用程序，这些应用程序的部署地点和方式将影响上市时间和价值实现。应用程序环境非常复杂，需要企业维护其现有基础设施并进行现代化改造，同时提供新的云原生功能。缺乏技能、资源和通用运营实践常常会阻碍业务目标的实现。
IBM® Cloud Pak for Applications (CP4Apps) 是一款端到端混合云应用程序平台，为部署、构建新的云原生应用程序、重构和重新搭建现有应用程序平台提供了极佳的灵活性。旨在利用全面的应用程序运行时、现代化工具和 Kubernetes 容器平台来适应其环境需求。
了解 IBM WebSphere Liberty 的商业价值
使用现代化工具降低重构、重建和迁移应用程序的风险。2
利用现代化运行时优化云原生应用程序的交付。3
借助 Red Hat OpenShift，开发团队得以大幅减少交付创新方案所需的时间。4
了解欧洲某大型银行如何通过踏上应用程序现代化之旅，推动服务进入未来世界。
深入了解 IBM CIO 组织的应用程序现代化之旅。
PowerM 提出了一种基于 Cloud Pak for Applications 的新解决方案，其中提供云原生开发和现代化选项，同时保持对现有应用程序的支持。
2 Discover 借助 Liberty Runtime 进行应用程序现代化改造：现代化的需要，2022 年 7 月
3 IDC：了解 IBM WebSphere Liberty 的商业价值，2023 年 11 月
4 IDC：了解 Red Hat OpenShift 的商业价值（ibm.com 外部链接），2021 年 3 月