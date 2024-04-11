主页 开发人员工具 Cloud Pak for Applications IBM Cloud Pak for Applications
提供随业务而变化的应用程序环境
了解 CP4Apps
IBM Cloud Pak For Applications 的插图
IBM Cloud Pak for Applications 是什么？

IDC 估计，截至 2025 年前将构建出 7.5 亿个应用程序，这些应用程序的部署地点和方式将影响上市时间和价值实现。应用程序环境非常复杂，需要企业维护其现有基础设施并进行现代化改造，同时提供新的云原生功能。缺乏技能、资源和通用运营实践常常会阻碍业务目标的实现。

IBM® Cloud Pak for Applications (CP4Apps) 是一款端到端混合云应用程序平台，为部署、构建新的云原生应用程序、重构和重新搭建现有应用程序平台提供了极佳的灵活性。旨在利用全面的应用程序运行时、现代化工具和 Kubernetes 容器平台来适应其环境需求。

  • 应用程序运行时和框架包括：IBM® WebSphere、IBM® WebSphere Liberty、Red Hat JBoss Enterprise Application Platform、Quarkus、Tomcat、Node.js Spring Boot、Vert.x 等等。
  • 现代化工具包括：IBM Transformation Advisor、IBM Mono2Micro、IBM® WebSphere Migration Toolkit 和 Red Hat Migration ToolKit for Applications。
  • 容器平台包括：Red Hat OpenShift，一款业界领先的混合云应用程序平台，由 Kubernetes 提供支持。
了解有关 IBM Cloud Pak for Applications 的更多信息。

了解 IBM WebSphere Liberty 的商业价值
优势 整体迁移工作量减少 70%

使用现代化工具降低重构、重建和迁移应用程序的风险。2

 开发团队的工作效率提高 31%

利用现代化运行时优化云原生应用程序的交付。3

 新应用程序和功能的开发周期提速 33%

借助 Red Hat OpenShift，开发团队得以大幅减少交付创新方案所需的时间。4
成功案例 Redbridge

了解欧洲某大型银行如何通过踏上应用程序现代化之旅，推动服务进入未来世界。

 IBM CIO

深入了解 IBM CIO 组织的应用程序现代化之旅。

 PowerM

PowerM 提出了一种基于 Cloud Pak for Applications 的新解决方案，其中提供云原生开发和现代化选项，同时保持对现有应用程序的支持。
资源部分 Open Liberty

试用 WebSphere Liberty 的开源版本 Open Liberty。

 IBM Transformation Advisor 试用版

确定应用程序的复杂性，并预估迁移到现代 Java 运行时的开发成本。

 Quarkus

深入了解如何利用 Quarkus 实现现代化并构建新的云原生应用。