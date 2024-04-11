IDC 估计，截至 2025 年前将构建出 7.5 亿个应用程序，这些应用程序的部署地点和方式将影响上市时间和价值实现。应用程序环境非常复杂，需要企业维护其现有基础设施并进行现代化改造，同时提供新的云原生功能。缺乏技能、资源和通用运营实践常常会阻碍业务目标的实现。

IBM® Cloud Pak for Applications (CP4Apps) 是一款端到端混合云应用程序平台，为部署、构建新的云原生应用程序、重构和重新搭建现有应用程序平台提供了极佳的灵活性。旨在利用全面的应用程序运行时、现代化工具和 Kubernetes 容器平台来适应其环境需求。

应用程序运行时和框架包括：IBM® WebSphere、IBM® WebSphere Liberty、Red Hat JBoss Enterprise Application Platform、Quarkus、Tomcat、Node.js Spring Boot、Vert.x 等等。

现代化工具包括：IBM Transformation Advisor、IBM Mono2Micro、IBM® WebSphere Migration Toolkit 和 Red Hat Migration ToolKit for Applications。