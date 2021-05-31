使用由我们专门构建的 IBM Consulting Cloud Accelerator 平台提供支持的云服务，加速企业迁移至混合云的进程，提高成本效益、改进工作效率、提升可持续发展能力并加快上市时间。将生成式 AI 应用于 IT 自动化操作可以加快这一进程。

可以借助灵活的架构和生成式 AI 等迅猛发展的技术，在自己选择的平台上实现应用程序现代化改造，以提高投资回报率，构建云原生应用程序，并成功实现大规模的应用程序管理。

