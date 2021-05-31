使用由我们专门构建的 IBM Consulting Cloud Accelerator 平台提供支持的云服务，加速企业迁移至混合云的进程，提高成本效益、改进工作效率、提升可持续发展能力并加快上市时间。将生成式 AI 应用于 IT 自动化操作可以加快这一进程。
可以借助灵活的架构和生成式 AI 等迅猛发展的技术，在自己选择的平台上实现应用程序现代化改造，以提高投资回报率，构建云原生应用程序，并成功实现大规模的应用程序管理。
我们与企业合作确定适当的混合云战略、解决方案、运营模式、路线图和生态系统合作关系，将我们深厚的行业专业知识与技术洞察相结合，以实现可衡量的业务成果。
在 IBM Consulting Cloud Accelerator 的支持下，我们的方法可帮助企业执行安全实惠且敏捷的无缝云迁移和现代化改造，确定任务关键型应用程序的迁移和现代化的最佳路径。
我们通过由 IBM Consulting Cloud Accelerator 提供支持的云原生构建策略，帮助企业以更低的成本加速创新，该策略有助于通过开放安全的混合多云平台缩短上市时间，并推动收入增长。
我们的混合云管理能力利用 AI 和自动化技术来消除管理各种云端应用程序的复杂性，从而提高投资回报率，并可积极调拨更多资源用于创新。
利用混合云方法转变业务模式，实现业务增长，降低应用创新成本，并提高 AI 和自动化技术的投资回报率。
通过强化控制和可视化管理、网络安全及合规，在任何平台上持续对应用程序进行现代化改造和管理。
我们通过深入合作弥补内部专业知识差距，改变企业的创新方式，将成功的理念从试点转化为企业范围内广泛采用的措施。
无论您处于哪个行业细分市场，我们都能利用敏捷方法和可广泛重复使用的蓝图，助您推进在 AWS Cloud 上的设计、迁移和运营活动。
利用我们行业领先的云创新方法和云技术工具来开发和管理应用程序，帮助推动业务增长、提高效率和实现创新。
获取支持，对企业云计算工作负载和应用程序进行现代化改造，并迁移至 Google Cloud 及其他多云平台。
IBM Cloud 与 Red Hat 将市场领先的安全性、企业可伸缩性和开放式创新结合在一起，从而提高业务敏捷性和连续性。
了解 IBM 与 Red Hat 如何精简混合云的复杂性，提高工作效率，并降低交付业务成果的成本。
作为 IBM Consulting 的全球执行合伙人，Varun 掌管混合云转型服务，帮助大型企业客户使用云技术实现业务流程的现代化和转型。
工程师出身的 Aparna 是 IBM Consulting 全球执行合伙人，掌管美洲混合云服务，致力于帮助企业突破常规业务，实现转型、现代化和蓬勃发展。
AB 是 IBM 院士和 IBM 发明大师，拥有超过 58 项以他的名义申请的专利，也是掌管混合云服务和平台工程服务的首席技术官，负责提供技术战略，界定适合混合多云环境等的新服务产品。
让各种经验水平的混合云开发者都可以利用 AI 生成的建议编写代码。
Ansible Lightspeed with IBM watsonx Code Assistant 是一项生成式 AI 服务，可帮助开发者大规模地快速创建 Ansible 内容。
IBM 借助 IBM Consulting Advantage（一个配备助手库的 AI 服务平台）强化客户价值和顾问工作。
因我们针对多云功能、不断演进的合作伙伴和产品生态系统而获得认可。
IBM 通过混合云资产推动转型和差异化并购投资而获评 Horizon 3。