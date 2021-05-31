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生成式 AI 时代的混合云价值最大化
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漂浮在天空中的简单图标的插图，显示应用程序、分析和 AI 与数据库的扩展。
通过混合云和 AI 技术推动敏捷性和业务增长

使用由我们专门构建的 IBM Consulting Cloud Accelerator 平台提供支持的云服务，加速企业迁移至混合云的进程，提高成本效益、改进工作效率、提升可持续发展能力并加快上市时间。将生成式 AI 应用于 IT 自动化操作可以加快这一进程。

可以借助灵活的架构和生成式 AI 等迅猛发展的技术，在自己选择的平台上实现应用程序现代化改造，以提高投资回报率，构建云原生应用程序，并成功实现大规模的应用程序管理。

 利用混合云发展业务并推动创新
利用生成式 AI 和混合云方法提升业务敏捷性和增长
云转型指数：云业务现状 该指数对企业云战略进行了比较，概括了云转型各个领域的进展。 阅读报告
功能 混合云战略和架构咨询

我们与企业合作确定适当的混合云战略、解决方案、运营模式、路线图和生态系统合作关系，将我们深厚的行业专业知识与技术洞察相结合，以实现可衡量的业务成果。

 浏览我们的混合云咨询服务 应用程序迁移和现代化

在 IBM Consulting Cloud Accelerator 的支持下，我们的方法可帮助企业执行安全实惠且敏捷的无缝云迁移和现代化改造，确定任务关键型应用程序的迁移和现代化的最佳路径。

 浏览我们的应用程序现代化服务 云云应用程序开发咨询服务

我们通过由 IBM Consulting Cloud Accelerator 提供支持的云原生构建策略，帮助企业以更低的成本加速创新，该策略有助于通过开放安全的混合多云平台缩短上市时间，并推动收入增长。

 浏览我们的云应用程序咨询服务 混合云应用程序管理服务

我们的混合云管理能力利用 AI 和自动化技术来消除管理各种云端应用程序的复杂性，从而提高投资回报率，并可积极调拨更多资源用于创新。

 深入了解混合云管理服务
利用 IBM Garage ™ 实现共同创新
利用我们的端到端框架顺畅构想、构建、评估、迭代和扩展各种解决方案，其中包含众多设计思维、灵活和开发运维实践。来自 IBM 业务、设计和技术等多元化领域的专家将与您的团队紧密合作，应用各种突破性的技术，从而快速实现价值成果。 了解更多信息 与 IBM Garage 专家交谈
用例 降低应用程序成本，提高投资回报率

利用混合云方法转变业务模式，实现业务增长，降低应用创新成本，并提高 AI 和自动化技术的投资回报率。

 实现应用程序现代化，轻松进行管理

通过强化控制和可视化管理、网络安全及合规，在任何平台上持续对应用程序进行现代化改造和管理。

 采用全新工作方式并实现创新

我们通过深入合作弥补内部专业知识差距，改变企业的创新方式，将成功的理念从试点转化为企业范围内广泛采用的措施。
IBM Consulting、IBM Garage 和 IBM Cloud 确保我们可以凭藉 IBM 在航空领域的丰富经验，获取真正的世界级专业知识和最佳实践，并将所有这些知识和经验整合到我们的数字化转型中。 Takhliq Hanif 集团企业架构、技术和创新主管 Etihad Airways 阅读 Etihad Airways 成功案例
战略合作伙伴关系 AWS

无论您处于哪个行业细分市场，我们都能利用敏捷方法和可广泛重复使用的蓝图，助您推进在 AWS Cloud 上的设计、迁移和运营活动。

 了解 IBM Consulting Services on AWS Cloud 浏览《面向 CIO 的生成式 AI 指南》 Microsoft Azure

利用我们行业领先的云创新方法和云技术工具来开发和管理应用程序，帮助推动业务增长、提高效率和实现创新。

 了解 IBM Consulting for Microsoft 让 AI 实现应用程序现代化 Google Cloud

获取支持，对企业云计算工作负载和应用程序进行现代化改造，并迁移至 Google Cloud 及其他多云平台。

 了解 IBM Consulting Services for Google Cloud IBM Services for IBM Cloud

IBM Cloud 与 Red Hat 将市场领先的安全性、企业可伸缩性和开放式创新结合在一起，从而提高业务敏捷性和连续性。

 了解有关 IBM Cloud 的更多信息 IBM Red Hat 解决方案

了解 IBM 与 Red Hat 如何精简混合云的复杂性，提高工作效率，并降低交付业务成果的成本。

 了解 IBM Red Hat 解决方案
专家团队 Varun Bijlani

作为 IBM Consulting 的全球执行合伙人，Varun 掌管混合云转型服务，帮助大型企业客户使用云技术实现业务流程的现代化和转型。

Aparna Sharma

工程师出身的 Aparna 是 IBM Consulting 全球执行合伙人，掌管美洲混合云服务，致力于帮助企业突破常规业务，实现转型、现代化和蓬勃发展。

 AB Vijay

AB 是 IBM 院士和 IBM 发明大师，拥有超过 58 项以他的名义申请的专利，也是掌管混合云服务和平台工程服务的首席技术官，负责提供技术战略，界定适合混合多云环境等的新服务产品。

洞察

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了解组织如何能利用 AI 实现应用程序现代化
推动转型的应用程序

了解应用程序现代化如何开启数字化转型。

 掌控混合云

了解在混合云部署中实现价值的五大常见挑战。

优化企业的数字化转型

IBM Consulting Cloud Accelerator 可推动快速规划和低接触执行，并获得可预测的结果。

资源 IBM watsonx Code Assistant

让各种经验水平的混合云开发者都可以利用 AI 生成的建议编写代码。

Red Hat Ansible Lightspeed

Ansible Lightspeed with IBM watsonx Code Assistant 是一项生成式 AI 服务，可帮助开发者大规模地快速创建 Ansible 内容。

IBM Consulting Advantage

IBM 借助 IBM Consulting Advantage（一个配备助手库的 AI 服务平台）强化客户价值和顾问工作。

 HFS Research 将 IBM 评为十佳超大规模云服务提供商之一

因我们针对多云功能、不断演进的合作伙伴和产品生态系统而获得认可。

 HFS Horizons：2022 年云原生转型报告

IBM 通过混合云资产推动转型和差异化并购投资而获评 Horizon 3。
相关解决方案 借助 Nordcloud 推进混合云业务增长

通过云迁移和转型功能实现企业目标，增强业务发展。

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凭借深厚的专业知识、公共云合作关系和创新解决方案，推动全球混合云的采用进程。

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