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使用 IBM Copilot Runway 来应对您不断发展的生成式 AI 用例。它是一款新产品，可根据您的企业的独特需求来创建定制的助手

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利用 Microsoft Copilot 加速创新
在 Microsoft Cloud 上进行迁移、现代化改造、构建和管理

IBM 擅长帮助多个行业的客户定制从混合多云环境迁移至 Microsoft Cloud 的安全流程，包括业务应用程序开发、迁移、现代化改造和管理。IBM Consulting 通过充分发挥 AI 和 Microsoft Cloud 的潜力，从而帮助客户满足商业需求，并从 Microsoft 投资中获得最大收益。采用 Red Hat OpenShift，并利用 IBM Consulting Cloud Accelerator，进行开放式创新。IBM Consulting 作为 Microsoft 合作伙伴已有 30 年之久，积累了值得信赖的专业知识。
新增功能

播客：协作的力量：IBM 如何与 Microsoft 开展合作

通过 IBM 和 Microsoft 并借助 AI 来助力实现应用程序现代化
优点 共同创造

IBM 与 Microsoft 企业服务联手为客户提供更高的商业智能，以便以快速、灵活的方式识别并抓住机遇。

 行之有效的工具和实践

IBM 在云端应用的 Garage 方法可帮助客户在 Microsoft Azure Cloud 上优化应用程序迁移和现代化改造。

 企业级云安全

IBM 的安全服务使用高级框架来确保合规性和安全的数字化转型。
功能 IBM Copilot Runway

IBM Consulting 和 Microsoft 共同为特定任务提供定制的 AI 助手，
从而利用 Copilot 开发 AI 平台来满足独特的业务需求并提高工作效率。

 了解更多 IBM、Microsoft 和 SAP

IBM、Microsoft 和 SAP 已结成战略合作伙伴关系，为企业提供支持和服务，在不中断关键业务流程的情况下，迅速灵活地简化迁移至 SAP S/4HANA 的流程。

 了解 SAP S/4HANA 服务 Azure Kubernetes Services

IBM 为 Azure Kubernetes Services (AKS) 提供咨询、构建云原生应用、AKS 和 DevOps 上的迁移／现代化等多种服务，帮助客户充分利用容器化、高可用性和敏捷性的优势。

 阅读有关 IBM Consulting for Red Hat OpenShift on Azure 的信息 Microsoft 解决方案领域的行业专长

IBM 提供一系列 Microsoft Dynamics 365 行业解决方案，涵盖银行业、保险业、公共部门和农业。

 阅读成功案例 企业级云安全

IBM 的云安全服务使用高级框架来确保合规性和安全的数字化转型。

 了解更多
利用 IBM Garage™ 实现共同创新
利用我们的端到端框架顺畅构想、构建、评估、迭代和扩展各种解决方案，其中包含众多设计思维、灵活和开发运维实践。来自 IBM 业务、设计和技术等多元化领域的专家将与您的团队紧密合作，应用各种突破性的技术，从而快速实现价值成果。 了解更多 与 IBM Garage 专家交谈
用例 Microsoft Azure 上的 SAP 工作负载

大规模采用安全第一和可持续发展为先的方法，实现从原有 ERP 迁移至 Microsoft Cloud 上 SAP 的现代化改造。

 阅读电子书 在 Microsoft Azure 上对 SAP 工作负载进行现代化改造 大型机应用程序现代化

利用混合云解决方案方法加快大型主机应用程序现代化改造，而该方法可充分利用 IBM 大型主机的核心优势和属性以及 Microsoft Cloud 上提供的丰富云服务，从而提高敏捷性、优化成本并降低风险。

 阅读博客 创建可持续且面向未来的制造业务

在 Microsoft Cloud 上增强业务运营的弹性和可持续性。

 阅读博客 加速应用程序现代化进程

通过灵活地重新构建中间件平台，重新托管或重构以及构建应用程序，降低 Microsoft Cloud 上的现代化改造风险。

 了解更多
成功案例 Glen Dimplex 为全球市场带来可持续解决方案

该电器与设备公司专注于绿色技术，且正与 IBM 合作构建一个现代化工作场所，同时采用由 Microsoft Azure 上的 SAP S/4HANA 提供支持的集成式全局工作流。

Wintershall DEA 创建可扩展的强大数据科学平台

该石油与天然气公司与 IBM 及其 Microsoft 服务合作创建了一个可扩展的强大数据科学平台，并通过技术中心 (CoC) 推动 AI 计划。

Neste 构建全球 ERP 平台，推动可再生燃料发展

该能源公司与 IBM Consulting 及其掌握的 Microsoft 产品开展合作，在其大部分业务中实施了基于 Microsoft Azure 的 SAP S/4HANA，以提供透明的供应链功能。

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在 Microsoft Azure 上对 SAP 工作负载进行现代化改造

通过战略联盟加快业务转型和增长。

 借助 IBM 与 Microsoft 技术来监控 Azure 上运行的 SAP 应用程序 与业界同行相比，贵公司的云转型状况如何？
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