IBM Frontier Labs 可助力客户快速完成 AI 从试点探索到落地应用的转变，更快产出业务成果。
本周在印度班加罗尔举办的 IBM Microsoft 前沿峰会上，推进 AI 落地投产的迫切性展露无遗。
Microsoft《工作趋势指数》提出了前沿型企业这一概念，这类企业中人类专业人员与智能体协同协作，重塑工作模式，企业管理者对此趋势倍感振奋。成为一家前沿公司需要新的工作方式、更强有力的治理、更快的实验以及扩展价值的纪律。在各类 AI 试点项目遍地的当下，规范落地执行是企业实现 AI 规模化长效价值的关键。
正因如此，我们将 IBM Consulting 旗下 FutureNow Centers 的 Microsoft Experience Zones 全面升级，打造为 Frontier Labs。
IBM Frontier Labs 是 Microsoft Experience Zones 的全新升级形态。这一协同共创生态旨在帮助客户快速完成 AI 从试验探索到落地应用的转变，进而更快取得成效。
在双方合作伙伴关系以及最近推出的 Enterprise Advantage 服务的基础上，我们将 IBM 的咨询、工程和行业专业知识与 Microsoft 技术（包括 Azure AI、Microsoft Copilot 和 Dynamics 365）整合到一个中心中。这里搭建了专属环境，客户可针对实际业务难题完成方案原型搭建、效果验证与规模化落地。目前已有超 200 家客户参与到这套协同共创模式中。
借助 IBM Frontier Lab，我们提供可直接部署的加速工具，助力客户快速将 AI 应用到人力资源、客户服务、采购及软件开发等各类业务流程中。例如，我们拥有 AI 智能体，支持开发人员和架构师对旧版代码进行现代化改造。这些加速器不仅旨在让 AI 发挥作用，还提供切实的商业价值，包括降低成本、提高生产力并加快核心运营决策速度。
秉持全新 Frontier Labs 所倡导的 AI 协同共创与落地实践理念，我们通 Frontier Forge Buildathon 助力客户攻克业务难题。活动中，IBM 团队与客户团队将携手实操，共同搭建并测试真实可用的 AI 解决方案。
在 AI 时代，能够比市场同行更快实现从构思到落地的企业，将持续拥有竞争优势。现在，借助新的 Frontier Labs 以及让客户有机会参加今年的 Frontier Forge Buildathon，IBM 和 Microsoft 正在为客户提供资源，帮助客户利用 AI 来探索、构建和扩展业务，从而满足客户需求和业务需求。
数十年来，IBM 与 Microsoft 携手合作，助力客户完成数字化升级与业务转型。而 AI 时代的要求更高。客户期望合作伙伴兼具深厚的技术实力、行业洞察与严谨的落地执行力，以此创造实际业务价值。IBM 将携手 Microsoft，助力引领这一发展进程。