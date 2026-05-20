IBM Frontier Labs 是 Microsoft Experience Zones 的全新升级形态。这一协同共创生态旨在帮助客户快速完成 AI 从试验探索到落地应用的转变，进而更快取得成效。

在双方合作伙伴关系以及最近推出的 Enterprise Advantage 服务的基础上，我们将 IBM 的咨询、工程和行业专业知识与 Microsoft 技术（包括 Azure AI、Microsoft Copilot 和 Dynamics 365）整合到一个中心中。这里搭建了专属环境，客户可针对实际业务难题完成方案原型搭建、效果验证与规模化落地。目前已有超 200 家客户参与到这套协同共创模式中。

借助 IBM Frontier Lab，我们提供可直接部署的加速工具，助力客户快速将 AI 应用到人力资源、客户服务、采购及软件开发等各类业务流程中。例如，我们拥有 AI 智能体，支持开发人员和架构师对旧版代码进行现代化改造。这些加速器不仅旨在让 AI 发挥作用，还提供切实的商业价值，包括降低成本、提高生产力并加快核心运营决策速度。

秉持全新 Frontier Labs 所倡导的 AI 协同共创与落地实践理念，我们通 Frontier Forge Buildathon 助力客户攻克业务难题。活动中，IBM 团队与客户团队将携手实操，共同搭建并测试真实可用的 AI 解决方案。